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Бельгия воздержалась при голосовании по санкциям против России - РИА Новости, 07.10.2022
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Бельгия воздержалась при голосовании по санкциям против России
Бельгия воздержалась при голосовании по санкциям против России - РИА Новости, 07.10.2022
Бельгия воздержалась при голосовании по санкциям против России
Бельгия воздержалась при голосовании по восьмому пакету антироссийских санкций Евросоюза из-за несогласия с ограничениями по импорту стали из России, но не... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:08
2022-10-07T14:08
россия
бельгия
александр де кроо
санкции в отношении россии
санкции
в мире
евросоюз
европа
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БРЮССЕЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Бельгия воздержалась при голосовании по восьмому пакету антироссийских санкций Евросоюза из-за несогласия с ограничениями по импорту стали из России, но не стала блокировать решение из соображений "европейской солидарности", сообщил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.В четверг Совет ЕС сообщил об утверждении восьмого пакета санкций против РФ, который предусматривает в том числе запрет на импорт из России готовых изделий из стали и полуфабрикатов. В Бельгии опасаются, что такое решение может пагубно сказаться на двух заводах НЛМК в Клабеке и Ла Лувьере в Валлонском регионе."Вопрос в том, чтобы понять, каким образом нам сохранять солидарность европейских стран и нашего населения, чтобы продолжать поддержку Украины. Конечно, военные успехи Украины помогают… Но если экономические издержки станут еще выше, люди будут терять работу, то это станет тяжело", - сказал бельгийский премьер, слова которого приводит издание Echo.Тем не менее, он пояснил, что Бельгия воздержалась от блокирования новых санкций против РФ, "так как мы не хотим ломать европейскую солидарность".Как уточняет издание, на заводах НЛМК в Бельгии работает 1200 человек. Бельгийским властям удалось добиться двухлетнего переходного периода, в ходе которого предприятия НЛМК в Европе смогут получать сырье в объемах эквивалентных поставкам 2021 года (3,8 тонн стальных слябов).В Валлонском регионе призвали Еврокомиссию, инициировавшую новые санкции, предоставить соответствующие компенсации сектору и гарантировать наличие сырья по рыночным ценам для загрузки заводами.Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
https://ria.ru/20221007/sanktsii-1822211956.html
https://ria.ru/20221007/razmorozka-1822159345.html
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россия, бельгия, александр де кроо, санкции в отношении россии, санкции, в мире, евросоюз, европа
Россия, Бельгия, Александр де Кроо, Санкции в отношении России, Санкции, В мире, Евросоюз, Европа
14:08 07.10.2022
 
Бельгия воздержалась при голосовании по санкциям против России

Бельгия воздержалась при голосовании по санкциям против России из-за ограничений по стали

© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанкФлаг Бельгии в Генте
Флаг Бельгии в Генте - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Александр Вильф
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Флаг Бельгии в Генте. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 7 окт - РИА Новости. Бельгия воздержалась при голосовании по восьмому пакету антироссийских санкций Евросоюза из-за несогласия с ограничениями по импорту стали из России, но не стала блокировать решение из соображений "европейской солидарности", сообщил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.
В четверг Совет ЕС сообщил об утверждении восьмого пакета санкций против РФ, который предусматривает в том числе запрет на импорт из России готовых изделий из стали и полуфабрикатов. В Бельгии опасаются, что такое решение может пагубно сказаться на двух заводах НЛМК в Клабеке и Ла Лувьере в Валлонском регионе.
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"Вопрос в том, чтобы понять, каким образом нам сохранять солидарность европейских стран и нашего населения, чтобы продолжать поддержку Украины. Конечно, военные успехи Украины помогают… Но если экономические издержки станут еще выше, люди будут терять работу, то это станет тяжело", - сказал бельгийский премьер, слова которого приводит издание Echo.
Тем не менее, он пояснил, что Бельгия воздержалась от блокирования новых санкций против РФ, "так как мы не хотим ломать европейскую солидарность".
Как уточняет издание, на заводах НЛМК в Бельгии работает 1200 человек. Бельгийским властям удалось добиться двухлетнего переходного периода, в ходе которого предприятия НЛМК в Европе смогут получать сырье в объемах эквивалентных поставкам 2021 года (3,8 тонн стальных слябов).
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В Валлонском регионе призвали Еврокомиссию, инициировавшую новые санкции, предоставить соответствующие компенсации сектору и гарантировать наличие сырья по рыночным ценам для загрузки заводами.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В РФ не раз заявляли, что Россия решит все проблемы, которые ей создает Запад.
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РоссияБельгияАлександр де КрооСанкции в отношении РоссииСанкцииВ миреЕвросоюзЕвропа
 
 
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