https://ria.ru/20221007/bayden-1822385327.html
Байден сбежал от журналистов после вопроса о Путине
Байден сбежал от журналистов после вопроса о Путине - РИА Новости, 07.10.2022
Байден сбежал от журналистов после вопроса о Путине
Президент США Джо Байден убежал от журналистов, попросивших его поговорить о российском коллеге Владимире Путине. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T22:36
2022-10-07T22:36
2022-10-07T23:06
в мире
джо байден
сша
владимир путин
камала харрис
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден убежал от журналистов, попросивших его поговорить о российском коллеге Владимире Путине.На кадрах, опубликованных корреспондентом РИА Новости, видно, как американский лидер после пресс-подхода шел в сторону ожидавшего его вертолета. В этот момент журналистка спросила, будет ли он говорить о российском президенте, после чего Байден побежал по лужайке от репортеров. Затем президент замедлил шаг, подошел к трапу, отдал честь встречавшему его военному и поднялся на борт.Американский лидер, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки. Так, неделю назад он не смог без посторонней помощи уйти со сцены, а до этого называл президентом своего вице-президента Камалу Харрис, путал названия стран и оступался при посадке в самолет.
https://ria.ru/20220913/bayden-1816613645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, джо байден, сша, владимир путин, камала харрис
В мире, Джо Байден, США, Владимир Путин, Камала Харрис
22:36 07.10.2022 (обновлено: 23:06 07.10.2022)
Байден сбежал от журналистов после вопроса о Путине
Байден сбежал от журналистов после просьбы поговорить о Путине
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден убежал от журналистов, попросивших его поговорить о российском коллеге Владимире Путине.
На кадрах, опубликованных корреспондентом РИА Новости, видно, как американский лидер после пресс-подхода шел в сторону ожидавшего его вертолета. В этот момент журналистка спросила, будет ли он говорить о российском президенте, после чего Байден побежал по лужайке от репортеров. Затем президент замедлил шаг, подошел к трапу, отдал честь встречавшему его военному и поднялся на борт.
Американский лидер, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки.
Так, неделю назад он не смог без посторонней помощи уйти со сцены, а до этого называл президентом своего вице-президента Камалу Харрис
, путал названия стран и оступался при посадке в самолет.