https://ria.ru/20221007/bayden-1822385327.html

Байден сбежал от журналистов после вопроса о Путине

Байден сбежал от журналистов после вопроса о Путине - РИА Новости, 07.10.2022

Байден сбежал от журналистов после вопроса о Путине

Президент США Джо Байден убежал от журналистов, попросивших его поговорить о российском коллеге Владимире Путине. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T22:36

2022-10-07T22:36

2022-10-07T23:06

в мире

джо байден

сша

владимир путин

камала харрис

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден убежал от журналистов, попросивших его поговорить о российском коллеге Владимире Путине.На кадрах, опубликованных корреспондентом РИА Новости, видно, как американский лидер после пресс-подхода шел в сторону ожидавшего его вертолета. В этот момент журналистка спросила, будет ли он говорить о российском президенте, после чего Байден побежал по лужайке от репортеров. Затем президент замедлил шаг, подошел к трапу, отдал честь встречавшему его военному и поднялся на борт.Американский лидер, которому в этом году исполняется 80 лет, стал самым пожилым президентом Соединенных Штатов в истории. Критики постоянно обвиняют его в умственном упадке, ссылаясь на частые оплошности и совершаемые им ошибки. Так, неделю назад он не смог без посторонней помощи уйти со сцены, а до этого называл президентом своего вице-президента Камалу Харрис, путал названия стран и оступался при посадке в самолет.

https://ria.ru/20220913/bayden-1816613645.html

сша

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в мире, джо байден, сша, владимир путин, камала харрис