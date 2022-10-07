https://ria.ru/20221007/bayden-1822376561.html

СМИ: Байден удивил отдел нацбезопасности заявлением об Армагеддоне

СМИ: Байден удивил отдел нацбезопасности заявлением об Армагеддоне - РИА Новости, 07.10.2022

СМИ: Байден удивил отдел нацбезопасности заявлением об Армагеддоне

Президент США Джо Байден удивил собственных сотрудников отдела национальной безопасности, заявив о высоком риске ядерного Армагеддона в мире, пишет обозреватель РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T21:12

2022-10-07T21:12

2022-10-07T21:39

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден удивил собственных сотрудников отдела национальной безопасности, заявив о высоком риске ядерного Армагеддона в мире, пишет обозреватель The Telegraph Ник Аллен.Как отметил автор, для администрации главы государства его высказывание было сюрпризом. После речи Байдена официальные представители Белого дома бросились убеждать американцев и союзников, что у президента нет никаких новых разведданных, свидетельствующих о приближении ядерной войны, говорится в статье.По словам колумниста, этот фрагмент выступления был, скорее всего, спонтанным, он отразил отношение президента США к вопросу. При этом, как пишет Аллен, советники главы государства не хотели бы, чтобы он делал подобные заявления.Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи для Института Лоуи в Австралии. Во время своей речи он призвал НАТО "исключить возможность применения Россией ядерного оружия". Для этого, по его словам, Североатлантический альянс должен "нанести превентивный удар".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что на высказывания Зеленского должны обратить внимание все страны мира, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза. Он назвал заявление главы украинского государства призывом к началу мировой войны и напомнил, что в случае такого конфликта последствия будут чудовищными и непредсказуемыми.

https://ria.ru/20221007/ssha-1822339447.html

https://ria.ru/20221007/zelenskiy-1822297090.html

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

политика, джо байден, сша, россия, украина, нато