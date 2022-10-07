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СМИ: Байден удивил отдел нацбезопасности заявлением об Армагеддоне - РИА Новости, 07.10.2022
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СМИ: Байден удивил отдел нацбезопасности заявлением об Армагеддоне
СМИ: Байден удивил отдел нацбезопасности заявлением об Армагеддоне - РИА Новости, 07.10.2022
СМИ: Байден удивил отдел нацбезопасности заявлением об Армагеддоне
Президент США Джо Байден удивил собственных сотрудников отдела национальной безопасности, заявив о высоком риске ядерного Армагеддона в мире, пишет обозреватель РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T21:12
2022-10-07T21:39
политика
джо байден
сша
россия
украина
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден удивил собственных сотрудников отдела национальной безопасности, заявив о высоком риске ядерного Армагеддона в мире, пишет обозреватель The Telegraph Ник Аллен.Как отметил автор, для администрации главы государства его высказывание было сюрпризом. После речи Байдена официальные представители Белого дома бросились убеждать американцев и союзников, что у президента нет никаких новых разведданных, свидетельствующих о приближении ядерной войны, говорится в статье.По словам колумниста, этот фрагмент выступления был, скорее всего, спонтанным, он отразил отношение президента США к вопросу. При этом, как пишет Аллен, советники главы государства не хотели бы, чтобы он делал подобные заявления.Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи для Института Лоуи в Австралии. Во время своей речи он призвал НАТО "исключить возможность применения Россией ядерного оружия". Для этого, по его словам, Североатлантический альянс должен "нанести превентивный удар".Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что на высказывания Зеленского должны обратить внимание все страны мира, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза. Он назвал заявление главы украинского государства призывом к началу мировой войны и напомнил, что в случае такого конфликта последствия будут чудовищными и непредсказуемыми.
https://ria.ru/20221007/ssha-1822339447.html
https://ria.ru/20221007/zelenskiy-1822297090.html
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политика, джо байден, сша, россия, украина, нато
Политика, Джо Байден, США, Россия, Украина, НАТО
21:12 07.10.2022 (обновлено: 21:39 07.10.2022)
 
СМИ: Байден удивил отдел нацбезопасности заявлением об Армагеддоне

The Telegraph: Байден удивил отдел нацбезопасности неожиданным заявлением об Армагеддоне

© AP Photo / Rebecca DrokeПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / Rebecca Droke
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Президент США Джо Байден удивил собственных сотрудников отдела национальной безопасности, заявив о высоком риске ядерного Армагеддона в мире, пишет обозреватель The Telegraph Ник Аллен.
Как отметил автор, для администрации главы государства его высказывание было сюрпризом. После речи Байдена официальные представители Белого дома бросились убеждать американцев и союзников, что у президента нет никаких новых разведданных, свидетельствующих о приближении ядерной войны, говорится в статье.
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По словам колумниста, этот фрагмент выступления был, скорее всего, спонтанным, он отразил отношение президента США к вопросу. При этом, как пишет Аллен, советники главы государства не хотели бы, чтобы он делал подобные заявления.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил по видеосвязи для Института Лоуи в Австралии. Во время своей речи он призвал НАТО "исключить возможность применения Россией ядерного оружия". Для этого, по его словам, Североатлантический альянс должен "нанести превентивный удар".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что на высказывания Зеленского должны обратить внимание все страны мира, особенно США, Великобритания и члены Евросоюза. Он назвал заявление главы украинского государства призывом к началу мировой войны и напомнил, что в случае такого конфликта последствия будут чудовищными и непредсказуемыми.
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