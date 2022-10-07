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Маск назвал главную проблему Байдена - РИА Новости, 07.10.2022
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Маск назвал главную проблему Байдена
Маск назвал главную проблему Байдена - РИА Новости, 07.10.2022
Маск назвал главную проблему Байдена
Американский миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск считает Джо Байдена слишком старым для участия в следующей президентской гонке, пишет Financial... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T17:30
2022-10-07T17:59
в мире
технологии
илон маск
джо байден
сша
россия
украина
tesla motors
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Американский миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск считает Джо Байдена слишком старым для участия в следующей президентской гонке, пишет Financial Times.Как отметили журналисты, Маск до недавнего времени поддерживал демократов, однако сейчас его симпатии переместились в сторону Республиканской партии США. Фигура Байдена также повлияла на эти изменения.Ранее Илон Маск сделал сразу несколько резонансных заявлений о политике. В частности, он предложил собственное видение урегулирования конфликта на Украине. В его плане указаны четыре пункта: Крым должен остаться в составе России; в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях следует провести повторные референдумы под наблюдением ООН; предоставить Крымскому полуострову гарантии водоснабжения; закрепить нейтральный статус Украины.
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в мире, технологии, илон маск, джо байден, сша, россия, украина, tesla motors, оон
В мире, Технологии, Илон Маск, Джо Байден, США, Россия, Украина, Tesla motors, ООН
17:30 07.10.2022 (обновлено: 17:59 07.10.2022)
 
Маск назвал главную проблему Байдена

Маск посчитал Байдена слишком старым для второго президентского срока

© AP Photo / Chris CarlsonИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© AP Photo / Chris Carlson
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Американский миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск считает Джо Байдена слишком старым для участия в следующей президентской гонке, пишет Financial Times.
Как отметили журналисты, Маск до недавнего времени поддерживал демократов, однако сейчас его симпатии переместились в сторону Республиканской партии США. Фигура Байдена также повлияла на эти изменения.

"Нельзя быть слишком далеко от среднего возраста населения, потому что будет очень трудно оставаться с народом на связи. <...> Может быть, расстояние в одно поколение от среднего возраста — это нормально, но в два поколения? В тот момент, когда у вас есть правнуки, я не знаю, насколько вы связаны с людьми? Возможно ли это вообще?" — задался вопросом миллиардер.

Ранее Илон Маск сделал сразу несколько резонансных заявлений о политике. В частности, он предложил собственное видение урегулирования конфликта на Украине. В его плане указаны четыре пункта: Крым должен остаться в составе России; в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях следует провести повторные референдумы под наблюдением ООН; предоставить Крымскому полуострову гарантии водоснабжения; закрепить нейтральный статус Украины.
Глава компании Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
16:12
Маск назвал конфликт вокруг Тайваня неизбежным
 
В миреТехнологииИлон МаскДжо БайденСШАРоссияУкраинаTesla motorsООН
 
 
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