17:30 07.10.2022 (обновлено: 17:59 07.10.2022)
Маск назвал главную проблему Байдена
Маск посчитал Байдена слишком старым для второго президентского срока
© AP Photo / Chris CarlsonИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Chris Carlson
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск. Архивное фото
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Американский миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск считает Джо Байдена слишком старым для участия в следующей президентской гонке, пишет Financial Times.
Как отметили журналисты, Маск до недавнего времени поддерживал демократов, однако сейчас его симпатии переместились в сторону Республиканской партии США. Фигура Байдена также повлияла на эти изменения.
"Нельзя быть слишком далеко от среднего возраста населения, потому что будет очень трудно оставаться с народом на связи. <...> Может быть, расстояние в одно поколение от среднего возраста — это нормально, но в два поколения? В тот момент, когда у вас есть правнуки, я не знаю, насколько вы связаны с людьми? Возможно ли это вообще?" — задался вопросом миллиардер.
Ранее Илон Маск сделал сразу несколько резонансных заявлений о политике. В частности, он предложил собственное видение урегулирования конфликта на Украине. В его плане указаны четыре пункта: Крым должен остаться в составе России; в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях следует провести повторные референдумы под наблюдением ООН; предоставить Крымскому полуострову гарантии водоснабжения; закрепить нейтральный статус Украины.