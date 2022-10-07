https://ria.ru/20221007/bayden-1822296730.html

Слабоумный с кнопкой: американцы ответили испугавшемуся Армагеддона Байдену

Слабоумный с кнопкой: американцы ответили испугавшемуся Армагеддона Байдену - РИА Новости, 07.10.2022

Слабоумный с кнопкой: американцы ответили испугавшемуся Армагеддона Байдену

Читатели портала Breitbart обвинили президента США Джо Байдена в нагнетании страха перед ядерной угрозой после его слов о близости мира к Армагеддону. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T16:52

2022-10-07T16:52

2022-10-07T18:15

в мире

джо байден

дональд трамп

владимир путин

сша

россия

украина

нато

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Читатели портала Breitbart обвинили президента США Джо Байдена в нагнетании страха перед ядерной угрозой после его слов о близости мира к Армагеддону.Читатели напомнили о воинственной позиции самого американского лидера.Moonriser заявил, что предыдущий президент Дональд Трамп выступал за мир, а Байден лишь подначивает врагов США, разоряет население и вносит раскол. При этом действия хозяина Белого дома отталкивают союзников Вашингтона."Теперь еще Армагеддона захотел. Да демократы все спятили!" — добавил он."Весь этот конфликт можно было запросто разрешить одним простым обещанием, что Украину не возьмут в НАТО", — написал ConservativeCalifornian.P Smith напомнил, что до недавнего времени Украина была вне повестки, а теперь все внимание уделяется ей.Некоторые читатели прямо обвинили Байдена в том, что именно из-за него человечество оказалось на грани конца света."Байден готов уничтожить весь мир в ядерной войне с Россией, лишь бы Хантер не угодил в тюрягу. Джо не врубается, что своими действиями он уничтожит себя самого, Хантера и весь мир в придачу, — вот насколько он туп", — отметил еще один юзер.По его мнению, безопасно сейчас только на МКС, а все живое находится под угрозой уничтожения."Да они рехнулись: затевают ядерную войну, чтобы спасти землю от парниковых газов! Вконец спятили!" — написал Moose."Отлично — надеюсь, успеют заползти в свои укрытия. Тогда, если повезет, мы их там заживо замуруем", — прокомментировал Michael Mayher.The Nightfly напомнил, что всего два года назад топливо в США было в несколько раз дешевле, цены на еду значительно ниже, а в мире было куда безопаснее."Молодцы, демократы, удружили!" — добавил он."Посадили маразматика в президентское кресло на липовых выборах — теперь расхлебывайте", — написал ason morton.Кроме того, он перечислил проблемы, возникшие в США при Байдене: вторжение нелегалов, рост преступности, конфликты на расовой почве, дискриминация.Corporal Outrage также напомнил о проблемах со здоровьем у Байдена."Да он пройтись по лужайке, не споткнувшись о дохлую улитку, не сможет! Я бы его к комнате с кнопкой и на пушечный выстрел не подпустил", — заявил он."А помните, еще недавно демократы визжали, что Трамп опасен, а мы получили целых четыре года относительного мира? А теперь эти же идиоты привели нам Байдена, а он перезапустил холодную войну", — прокомментировал AntiStatist."Если честно, я боюсь не Путина, а этого слабоумного с красной кнопкой", — признался Francis Marion.В среду президент США заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война, и обвинил в этом Россию.В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам указал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, и напомнил о постоянных угрозах в адрес Москвы. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.

https://ria.ru/20221006/zelenskiy-1822000184.html

https://ria.ru/20221006/bayden-1822051954.html

https://ria.ru/20221006/petreus-1822052115.html

https://ria.ru/20221006/katastrofa-1822086388.html

https://ria.ru/20221007/ugroza-1822212750.html

сша

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в мире, джо байден, дональд трамп, владимир путин, сша, россия, украина, нато