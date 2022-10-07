https://ria.ru/20221007/bayden-1822296730.html
Слабоумный с кнопкой: американцы ответили испугавшемуся Армагеддона Байдену
Слабоумный с кнопкой: американцы ответили испугавшемуся Армагеддона Байдену - РИА Новости, 07.10.2022
Слабоумный с кнопкой: американцы ответили испугавшемуся Армагеддона Байдену
Читатели портала Breitbart обвинили президента США Джо Байдена в нагнетании страха перед ядерной угрозой после его слов о близости мира к Армагеддону. РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T16:52
2022-10-07T16:52
2022-10-07T18:15
в мире
джо байден
дональд трамп
владимир путин
сша
россия
украина
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820290482_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_6cc5efe09af05bc809c227db6e8717e0.jpg
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Читатели портала Breitbart обвинили президента США Джо Байдена в нагнетании страха перед ядерной угрозой после его слов о близости мира к Армагеддону.Читатели напомнили о воинственной позиции самого американского лидера.Moonriser заявил, что предыдущий президент Дональд Трамп выступал за мир, а Байден лишь подначивает врагов США, разоряет население и вносит раскол. При этом действия хозяина Белого дома отталкивают союзников Вашингтона."Теперь еще Армагеддона захотел. Да демократы все спятили!" — добавил он."Весь этот конфликт можно было запросто разрешить одним простым обещанием, что Украину не возьмут в НАТО", — написал ConservativeCalifornian.P Smith напомнил, что до недавнего времени Украина была вне повестки, а теперь все внимание уделяется ей.Некоторые читатели прямо обвинили Байдена в том, что именно из-за него человечество оказалось на грани конца света."Байден готов уничтожить весь мир в ядерной войне с Россией, лишь бы Хантер не угодил в тюрягу. Джо не врубается, что своими действиями он уничтожит себя самого, Хантера и весь мир в придачу, — вот насколько он туп", — отметил еще один юзер.По его мнению, безопасно сейчас только на МКС, а все живое находится под угрозой уничтожения."Да они рехнулись: затевают ядерную войну, чтобы спасти землю от парниковых газов! Вконец спятили!" — написал Moose."Отлично — надеюсь, успеют заползти в свои укрытия. Тогда, если повезет, мы их там заживо замуруем", — прокомментировал Michael Mayher.The Nightfly напомнил, что всего два года назад топливо в США было в несколько раз дешевле, цены на еду значительно ниже, а в мире было куда безопаснее."Молодцы, демократы, удружили!" — добавил он."Посадили маразматика в президентское кресло на липовых выборах — теперь расхлебывайте", — написал ason morton.Кроме того, он перечислил проблемы, возникшие в США при Байдене: вторжение нелегалов, рост преступности, конфликты на расовой почве, дискриминация.Corporal Outrage также напомнил о проблемах со здоровьем у Байдена."Да он пройтись по лужайке, не споткнувшись о дохлую улитку, не сможет! Я бы его к комнате с кнопкой и на пушечный выстрел не подпустил", — заявил он."А помните, еще недавно демократы визжали, что Трамп опасен, а мы получили целых четыре года относительного мира? А теперь эти же идиоты привели нам Байдена, а он перезапустил холодную войну", — прокомментировал AntiStatist."Если честно, я боюсь не Путина, а этого слабоумного с красной кнопкой", — признался Francis Marion.В среду президент США заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война, и обвинил в этом Россию.В сентябре президент Владимир Путин в обращении к россиянам указал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, и напомнил о постоянных угрозах в адрес Москвы. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.
https://ria.ru/20221006/zelenskiy-1822000184.html
https://ria.ru/20221006/bayden-1822051954.html
https://ria.ru/20221006/petreus-1822052115.html
https://ria.ru/20221006/katastrofa-1822086388.html
https://ria.ru/20221007/ugroza-1822212750.html
сша
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1d/1820290482_72:158:2591:2048_1920x0_80_0_0_cafcc4fa6bf6e62b156d2d027c6234e4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, джо байден, дональд трамп, владимир путин, сша, россия, украина, нато
В мире, Джо Байден, Дональд Трамп, Владимир Путин, США, Россия, Украина, НАТО
16:52 07.10.2022 (обновлено: 18:15 07.10.2022)
Слабоумный с кнопкой: американцы ответили испугавшемуся Армагеддона Байдену
Читатели Breitbart припомнили Байдену его грехи после слов о ядерном Армагеддоне
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
Читатели портала Breitbart
обвинили президента США Джо Байдена в нагнетании страха перед ядерной угрозой после его слов о близости мира к Армагеддону.
Читатели напомнили о воинственной позиции самого американского лидера.
Moonriser заявил, что предыдущий президент Дональд Трамп
выступал за мир, а Байден лишь подначивает врагов США, разоряет население и вносит раскол. При этом действия хозяина Белого дома отталкивают союзников Вашингтона.
"Теперь еще Армагеддона захотел. Да демократы все спятили!" — добавил он.
"Весь этот конфликт можно было запросто разрешить одним простым обещанием, что Украину
не возьмут в НАТО
", — написал ConservativeCalifornian.
P Smith напомнил, что до недавнего времени Украина была вне повестки, а теперь все внимание уделяется ей.
Некоторые читатели прямо обвинили Байдена в том, что именно из-за него человечество оказалось на грани конца света.
"Если мы и впрямь в шаге от Армагеддона, то лишь благодаря тупости Джо и других поджигателей войны", — написал NueeArdente.
"Байден готов уничтожить весь мир в ядерной войне с Россией, лишь бы Хантер не угодил в тюрягу. Джо не врубается, что своими действиями он уничтожит себя самого, Хантера и весь мир в придачу, — вот насколько он туп", — отметил еще один юзер.
По его мнению, безопасно сейчас только на МКС
, а все живое находится под угрозой уничтожения.
"Да они рехнулись: затевают ядерную войну, чтобы спасти землю от парниковых газов! Вконец спятили!" — написал Moose.
"Отлично — надеюсь, успеют заползти в свои укрытия. Тогда, если повезет, мы их там заживо замуруем", — прокомментировал Michael Mayher.
The Nightfly напомнил, что всего два года назад топливо в США было в несколько раз дешевле, цены на еду значительно ниже, а в мире было куда безопаснее.
"Молодцы, демократы, удружили!" — добавил он.
"Посадили маразматика в президентское кресло на липовых выборах — теперь расхлебывайте", — написал ason morton.
Кроме того, он перечислил проблемы, возникшие в США при Байдене: вторжение нелегалов, рост преступности, конфликты на расовой почве, дискриминация.
Corporal Outrage также напомнил о проблемах со здоровьем у Байдена.
"Да он пройтись по лужайке, не споткнувшись о дохлую улитку, не сможет! Я бы его к комнате с кнопкой и на пушечный выстрел не подпустил", — заявил он.
"А помните, еще недавно демократы визжали, что Трамп опасен, а мы получили целых четыре года относительного мира? А теперь эти же идиоты привели нам Байдена, а он перезапустил холодную войну", — прокомментировал AntiStatist.
"Если честно, я боюсь не Путина, а этого слабоумного с красной кнопкой", — признался Francis Marion.
В среду президент США заявил, что впервые со времен холодной войны и Карибского кризиса миру грозит ядерная война, и обвинил в этом Россию
.
В сентябре президент Владимир Путин
в обращении к россиянам указал, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, и напомнил о постоянных угрозах в адрес Москвы. По его словам, в ход со стороны Запада пошел ядерный шантаж. Он напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать ядерным оружием, что роза ветров может развернуться в их сторону.