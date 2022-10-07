https://ria.ru/20221007/avtomobili-1822115330.html

Автоэксперт развеял мифы об отечественных машинах

Автоэксперт развеял мифы об отечественных машинах - РИА Новости, 07.10.2022

Автоэксперт развеял мифы об отечественных машинах

Существуют старые стереотипы, которые мешают россиянам делать правильный выбор между подержанной иномаркой и новой отечественной машиной, считает автоэксперт... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T02:10

2022-10-07T02:10

2022-10-07T02:10

авто

игорь моржаретто

lada vesta

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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Существуют старые стереотипы, которые мешают россиянам делать правильный выбор между подержанной иномаркой и новой отечественной машиной, считает автоэксперт Игорь Моржаретто. В интервью радио Sputnik он объяснил, в чем ошибка многих автолюбителей.Собираясь приобрести автомобиль эконом-класса, часть российских покупателей начинают подыскивать иномарку с пробегом, вместо того чтобы обратить внимание на новые машины российского производства, отметил Моржаретто. По его словам, эти автолюбители руководствуются не фактами, а мифами о качестве отечественной продукции.Автомобили, выпущенные под российскими брендами, давно соответствуют мировому уровню, продолжил он."Последние десять лет автомобили, которые производит "АвтоВАЗ", меня устраивают, особенно если учесть их цену. "АвтоВАЗ" вышел на мировой уровень", – подчеркнул Моржаретто.Водителю, который привык управлять автомобилем иностранного производства, не придется специально приспосабливаться к российскому транспортному средству, добавил автоэксперт.Однако нужно учитывать, что отечественные машины относятся, как правило, к бюджетному ценовому сегменту, и в новом российском автомобиле может не оказаться каких-то современных вспомогательных систем, уточнил он."В России делают бюджетные автомобили. Не нужно рассчитывать, что в них будет система кругового обзора или система контроля за полосой. Ну нет и нет, ничего страшного", – сказал Игорь Моржаретто в интервью радио Sputnik.

https://ria.ru/20221006/avtomobili-1821976159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алексей Калабанов

авто, игорь моржаретто, lada vesta