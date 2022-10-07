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Автоэксперт развеял мифы об отечественных машинах - РИА Новости, 07.10.2022
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Автоэксперт развеял мифы об отечественных машинах
Автоэксперт развеял мифы об отечественных машинах - РИА Новости, 07.10.2022
Автоэксперт развеял мифы об отечественных машинах
Существуют старые стереотипы, которые мешают россиянам делать правильный выбор между подержанной иномаркой и новой отечественной машиной, считает автоэксперт... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T02:10
2022-10-07T02:10
авто
игорь моржаретто
lada vesta
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Существуют старые стереотипы, которые мешают россиянам делать правильный выбор между подержанной иномаркой и новой отечественной машиной, считает автоэксперт Игорь Моржаретто. В интервью радио Sputnik он объяснил, в чем ошибка многих автолюбителей.Собираясь приобрести автомобиль эконом-класса, часть российских покупателей начинают подыскивать иномарку с пробегом, вместо того чтобы обратить внимание на новые машины российского производства, отметил Моржаретто. По его словам, эти автолюбители руководствуются не фактами, а мифами о качестве отечественной продукции.Автомобили, выпущенные под российскими брендами, давно соответствуют мировому уровню, продолжил он."Последние десять лет автомобили, которые производит "АвтоВАЗ", меня устраивают, особенно если учесть их цену. "АвтоВАЗ" вышел на мировой уровень", – подчеркнул Моржаретто.Водителю, который привык управлять автомобилем иностранного производства, не придется специально приспосабливаться к российскому транспортному средству, добавил автоэксперт.Однако нужно учитывать, что отечественные машины относятся, как правило, к бюджетному ценовому сегменту, и в новом российском автомобиле может не оказаться каких-то современных вспомогательных систем, уточнил он."В России делают бюджетные автомобили. Не нужно рассчитывать, что в них будет система кругового обзора или система контроля за полосой. Ну нет и нет, ничего страшного", – сказал Игорь Моржаретто в интервью радио Sputnik.
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авто, игорь моржаретто, lada vesta
Авто, Игорь Моржаретто, Lada Vesta
02:10 07.10.2022
 
Автоэксперт развеял мифы об отечественных машинах

Эксперт Моржаретто: современные отечественные автомобили не уступают по качеству иномаркам

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкАвтомобиль ВАЗ 2101
Автомобиль ВАЗ 2101 - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Автомобиль ВАЗ 2101. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. Существуют старые стереотипы, которые мешают россиянам делать правильный выбор между подержанной иномаркой и новой отечественной машиной, считает автоэксперт Игорь Моржаретто. В интервью радио Sputnik он объяснил, в чем ошибка многих автолюбителей.
Собираясь приобрести автомобиль эконом-класса, часть российских покупателей начинают подыскивать иномарку с пробегом, вместо того чтобы обратить внимание на новые машины российского производства, отметил Моржаретто. По его словам, эти автолюбители руководствуются не фактами, а мифами о качестве отечественной продукции.
"Мы живем в плену старых стереотипов. Довольно часто автомобили Lada критикуют те люди, которые лет 20 или 30 не садились за руль машины, выпущенной в России. Последний раз они ездили еще на "Жигулях". Но не надо сравнивать то, что было много лет назад, и то, что происходит сегодня", – уверен Моржаретто.
Автомобили, выпущенные под российскими брендами, давно соответствуют мировому уровню, продолжил он.
"Последние десять лет автомобили, которые производит "АвтоВАЗ", меня устраивают, особенно если учесть их цену. "АвтоВАЗ" вышел на мировой уровень", – подчеркнул Моржаретто.
Водителю, который привык управлять автомобилем иностранного производства, не придется специально приспосабливаться к российскому транспортному средству, добавил автоэксперт.
Однако нужно учитывать, что отечественные машины относятся, как правило, к бюджетному ценовому сегменту, и в новом российском автомобиле может не оказаться каких-то современных вспомогательных систем, уточнил он.
"В России делают бюджетные автомобили. Не нужно рассчитывать, что в них будет система кругового обзора или система контроля за полосой. Ну нет и нет, ничего страшного", – сказал Игорь Моржаретто в интервью радио Sputnik.
Автомобили в автосалоне - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 14:39
Продажи легковых автомобилей в сентябре упали почти до 60 процентов
 
АвтоИгорь МоржареттоLada Vesta
 
 
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