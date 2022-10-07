https://ria.ru/20221007/avstriya-1822185662.html

Австрия заявила, что Киев не получит летальное оружие от Вены

Австрия заявила, что Киев не получит летальное оружие от Вены - РИА Новости, 07.10.2022

Австрия заявила, что Киев не получит летальное оружие от Вены

Украина по-прежнему не получит летальное оружие от Австрии, поставки шлемов и бронежилетов продолжатся, заявил журналистам канцлер Австрии Карл Нехаммер. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T12:19

2022-10-07T12:19

2022-10-07T12:47

в мире

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ПРАГА, 7 окт - РИА Новости. Украина по-прежнему не получит летальное оружие от Австрии, поставки шлемов и бронежилетов продолжатся, заявил журналистам канцлер Австрии Карл Нехаммер."Мы поставляем защитное оборудование - шлемы, жилеты, не летальное оружие. Этой линии мы продолжим придерживаться", - сказал Нехаммер, отвечая на вопрос прессы о возможном участии Австрии в подготовке украинских войск.Евросоюз намерен 17 октября запустить тренировочную миссию для военных Украины. Об этом заявил в среду в своем блоге глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.Ранее издание "Шпигель" со ссылкой на собственные источники сообщило, что ЕС в рамках специальной тренировочной миссии планирует провести обучение до 15 тысяч украинских военнослужащих.Планы миссии, которые Боррель предложил лишь в конце августа, как пишет "Шпигель", должны быть определены уже в середине октября. По словам европейских дипломатов, это может произойти очень быстро. До сих пор отдельные страны Евросоюза обучали украинцев в рамках двусторонних проектов. Например, Бундесвер в Германии готовил военных для управления системами вооружений, поставленных Берлином, таких как самоходные гаубицы Panzerhaubitze 2000 ("Панцерхаубитце-2000") или зенитные самоходные установки (ЗСУ) Gepard ("Гепард"). В настоящее время на различных объектах проводится обучение дополнительного персонала для этой и других германских систем вооружений.Москва ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221006/avstriya-1821877762.html

https://ria.ru/20220927/sanktsii-1819817538.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, карл нехаммер, жозеп боррель, сергей лавров, россия, австрия, украина, евросоюз, нато, бундесвер германии