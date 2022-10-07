https://ria.ru/20221007/aviaudar-1822117361.html
В США заявили об уничтожении трех главарей ИГ* на севере Сирии
В США заявили об уничтожении трех главарей ИГ* на севере Сирии - РИА Новости, 07.10.2022
В США заявили об уничтожении трех главарей ИГ* на севере Сирии
В результате нового авиаудара, нанесенного американскими военными на севере Сирии, были уничтожены руководители "Исламского государства"*, сообщило в четверг... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T02:34
2022-10-07T02:34
2022-10-07T03:25
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война в сирии
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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. В результате нового авиаудара, нанесенного американскими военными на севере Сирии, были уничтожены руководители "Исламского государства"*, сообщило в четверг центральное командование США.Ранее Центральное командование США сообщило о проведении еще одной операции в Сирии, в результате которой был уничтожен высокопоставленный представитель руководства "Исламского государства" Раккана Вахида аль-Шаммри, который поставлял оружие и бойцов для поддержки террористической деятельности.*Террористическая организация, запрещена в России.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, сирия
В мире, США, Сирия, Война в Сирии
02:34 07.10.2022 (обновлено: 03:25 07.10.2022)
В США заявили об уничтожении трех главарей ИГ* на севере Сирии
Центральное командование США заявило об уничтожении трех главарей ИГ на севере Сирии