https://ria.ru/20221007/aviaudar-1822117361.html

В США заявили об уничтожении трех главарей ИГ* на севере Сирии

В США заявили об уничтожении трех главарей ИГ* на севере Сирии - РИА Новости, 07.10.2022

В США заявили об уничтожении трех главарей ИГ* на севере Сирии

В результате нового авиаудара, нанесенного американскими военными на севере Сирии, были уничтожены руководители "Исламского государства"*, сообщило в четверг... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T02:34

2022-10-07T02:34

2022-10-07T03:25

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сирия

война в сирии

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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. В результате нового авиаудара, нанесенного американскими военными на севере Сирии, были уничтожены руководители "Исламского государства"*, сообщило в четверг центральное командование США.Ранее Центральное командование США сообщило о проведении еще одной операции в Сирии, в результате которой был уничтожен высокопоставленный представитель руководства "Исламского государства" Раккана Вахида аль-Шаммри, который поставлял оружие и бойцов для поддержки террористической деятельности.*Террористическая организация, запрещена в России.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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