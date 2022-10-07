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В США заявили об уничтожении трех главарей ИГ* на севере Сирии - РИА Новости, 07.10.2022
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Война в Сирии
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В США заявили об уничтожении трех главарей ИГ* на севере Сирии
В США заявили об уничтожении трех главарей ИГ* на севере Сирии - РИА Новости, 07.10.2022
В США заявили об уничтожении трех главарей ИГ* на севере Сирии
В результате нового авиаудара, нанесенного американскими военными на севере Сирии, были уничтожены руководители "Исламского государства"*, сообщило в четверг... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T02:34
2022-10-07T03:25
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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. В результате нового авиаудара, нанесенного американскими военными на севере Сирии, были уничтожены руководители "Исламского государства"*, сообщило в четверг центральное командование США.Ранее Центральное командование США сообщило о проведении еще одной операции в Сирии, в результате которой был уничтожен высокопоставленный представитель руководства "Исламского государства" Раккана Вахида аль-Шаммри, который поставлял оружие и бойцов для поддержки террористической деятельности.*Террористическая организация, запрещена в России.
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в мире, сша, сирия
В мире, США, Сирия, Война в Сирии
02:34 07.10.2022 (обновлено: 03:25 07.10.2022)
 
В США заявили об уничтожении трех главарей ИГ* на севере Сирии

Центральное командование США заявило об уничтожении трех главарей ИГ на севере Сирии

© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Christian SullivanСамолет ВВС США
Самолет ВВС США - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : U.S. Air Force / Staff Sgt. Christian Sullivan
Самолет ВВС США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. В результате нового авиаудара, нанесенного американскими военными на севере Сирии, были уничтожены руководители "Исламского государства"*, сообщило в четверг центральное командование США.

"Сегодня, около 6:32 вечера по местному времени в Сирии, военные США совершили успешный авиаудар на севере Сирии, уничтожив обоих Абу-Хашума аль-Умави, заместителя главаря в Сирии, а также еще одного высокопоставленного представителя ИГ*", - говорится в заявлении.

Ранее Центральное командование США сообщило о проведении еще одной операции в Сирии, в результате которой был уничтожен высокопоставленный представитель руководства "Исламского государства" Раккана Вахида аль-Шаммри, который поставлял оружие и бойцов для поддержки террористической деятельности.
*Террористическая организация, запрещена в России.
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