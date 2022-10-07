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СМИ предположили, почему США отказываются передать Украине ракеты ATACMS - РИА Новости, 07.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221007/atacms-1822149406.html
СМИ предположили, почему США отказываются передать Украине ракеты ATACMS
СМИ предположили, почему США отказываются передать Украине ракеты ATACMS - РИА Новости, 07.10.2022
СМИ предположили, почему США отказываются передать Украине ракеты ATACMS
США отказываются передавать Украине ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 километров из-за разногласий по поводу возможных ударов по целям в Крыму,... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T10:19
2022-10-07T11:18
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
республика крым
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. США отказываются передавать Украине ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 километров из-за разногласий по поводу возможных ударов по целям в Крыму, несмотря на настойчивые просьбы Киева, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и конгрессменов.Как сообщается, американские чиновники призвали Украину сосредоточиться на сражениях на востоке и юге, в частности, в районах Харькова и Херсона. Тем не менее, в последнее время Киев усилил требования предоставить ему ракеты ATACMS, чтобы бить по удаленным целям, включая Крым. При этом отмечается, что президент США Джо Байден отказывался предоставить Украине запрашиваемые ракеты."Причина, почему мы не даем им (Киеву) это оружие (ATACMS), - это разногласия по поводу поражения целей в Крыму", - приводит издание слова неназванного представителя Конгресса США.По данным издания, нежелание администрации США предоставлять эти ракеты отражает глубокий спор о том, как поддержать Украину, не рискуя более широким конфликтом с Россией. Американские чиновники утверждают, что ракеты дальнего радиуса действия не нужны Украине для ведения нынешних сражений.Ранее заместительница помощника американского министра обороны Лаура Купер заявила, что США считают, что передаваемые Украине боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS позволяют ей поражать "подавляющее большинство" российских целей, в том числе в Крыму. Она дала понять, что в Пентагоне не видят необходимости в поставках оперативно-тактических ракет ATACMS c радиусом действия 300 километров сверх управляемых реактивных снарядов GMLRS с дальностью 80 километров.ATACMS - тактические баллистические для РСЗО HIMARS и М270 с дальностью применения около 300 километров. Ранее США отказывались предоставлять Киеву эти системы из-за опасений, что Украина может использовать их для обстрела российской территории, что приведет к углублению конфликта с Западом.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20221007/ssha-1822049092.html
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сша
украина
республика крым
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в мире, сша, украина, республика крым
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Республика Крым
10:19 07.10.2022 (обновлено: 11:18 07.10.2022)
 
СМИ предположили, почему США отказываются передать Украине ракеты ATACMS

WSJ: США не передают Украине ракеты ATACMS из-за разногласий по возможным ударам по Крыму

© Фото : Public domainОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : Public domain
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. США отказываются передавать Украине ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 километров из-за разногласий по поводу возможных ударов по целям в Крыму, несмотря на настойчивые просьбы Киева, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и конгрессменов.
Как сообщается, американские чиновники призвали Украину сосредоточиться на сражениях на востоке и юге, в частности, в районах Харькова и Херсона. Тем не менее, в последнее время Киев усилил требования предоставить ему ракеты ATACMS, чтобы бить по удаленным целям, включая Крым. При этом отмечается, что президент США Джо Байден отказывался предоставить Украине запрашиваемые ракеты.
"Причина, почему мы не даем им (Киеву) это оружие (ATACMS), - это разногласия по поводу поражения целей в Крыму", - приводит издание слова неназванного представителя Конгресса США.
По данным издания, нежелание администрации США предоставлять эти ракеты отражает глубокий спор о том, как поддержать Украину, не рискуя более широким конфликтом с Россией. Американские чиновники утверждают, что ракеты дальнего радиуса действия не нужны Украине для ведения нынешних сражений.
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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В США обсуждают "обезглавливающий удар по Кремлю"
Ранее заместительница помощника американского министра обороны Лаура Купер заявила, что США считают, что передаваемые Украине боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS позволяют ей поражать "подавляющее большинство" российских целей, в том числе в Крыму. Она дала понять, что в Пентагоне не видят необходимости в поставках оперативно-тактических ракет ATACMS c радиусом действия 300 километров сверх управляемых реактивных снарядов GMLRS с дальностью 80 километров.
ATACMS - тактические баллистические для РСЗО HIMARS и М270 с дальностью применения около 300 километров. Ранее США отказывались предоставлять Киеву эти системы из-за опасений, что Украина может использовать их для обстрела российской территории, что приведет к углублению конфликта с Западом.
РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Противогаз, предоставленный Нацполицией Украины в селе Пески-Радьковские - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
Вчера, 08:00Специальная военная операция на Украине
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