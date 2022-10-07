https://ria.ru/20221007/atacms-1822149406.html

СМИ предположили, почему США отказываются передать Украине ракеты ATACMS

СМИ предположили, почему США отказываются передать Украине ракеты ATACMS - РИА Новости, 07.10.2022

СМИ предположили, почему США отказываются передать Украине ракеты ATACMS

США отказываются передавать Украине ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 километров из-за разногласий по поводу возможных ударов по целям в Крыму,... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T10:19

2022-10-07T10:19

2022-10-07T11:18

специальная военная операция на украине

в мире

сша

украина

республика крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149728/03/1497280368_0:922:1501:1766_1920x0_80_0_0_9843a9c85608aba28cb3073be76e299c.jpg

МОСКВА, 7 окт - РИА Новости. США отказываются передавать Украине ракеты ATACMS с дальностью применения около 300 километров из-за разногласий по поводу возможных ударов по целям в Крыму, несмотря на настойчивые просьбы Киева, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников и конгрессменов.Как сообщается, американские чиновники призвали Украину сосредоточиться на сражениях на востоке и юге, в частности, в районах Харькова и Херсона. Тем не менее, в последнее время Киев усилил требования предоставить ему ракеты ATACMS, чтобы бить по удаленным целям, включая Крым. При этом отмечается, что президент США Джо Байден отказывался предоставить Украине запрашиваемые ракеты."Причина, почему мы не даем им (Киеву) это оружие (ATACMS), - это разногласия по поводу поражения целей в Крыму", - приводит издание слова неназванного представителя Конгресса США.По данным издания, нежелание администрации США предоставлять эти ракеты отражает глубокий спор о том, как поддержать Украину, не рискуя более широким конфликтом с Россией. Американские чиновники утверждают, что ракеты дальнего радиуса действия не нужны Украине для ведения нынешних сражений.Ранее заместительница помощника американского министра обороны Лаура Купер заявила, что США считают, что передаваемые Украине боеприпасы к реактивным системам залпового огня HIMARS позволяют ей поражать "подавляющее большинство" российских целей, в том числе в Крыму. Она дала понять, что в Пентагоне не видят необходимости в поставках оперативно-тактических ракет ATACMS c радиусом действия 300 километров сверх управляемых реактивных снарядов GMLRS с дальностью 80 километров.ATACMS - тактические баллистические для РСЗО HIMARS и М270 с дальностью применения около 300 километров. Ранее США отказывались предоставлять Киеву эти системы из-за опасений, что Украина может использовать их для обстрела российской территории, что приведет к углублению конфликта с Западом.РФ ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20221007/ssha-1822049092.html

https://ria.ru/20221007/rusofobiya-1822057674.html

сша

украина

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, сша, украина, республика крым