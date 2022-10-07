https://ria.ru/20221007/arktika-1822272308.html

США представили новую стратегию по развитию в Арктике

США представили новую стратегию по развитию в Арктике - РИА Новости, 07.10.2022

США представили новую стратегию по развитию в Арктике

США представили новую стратегию по развитию своего присутствия в Арктике на следующие 10 лет с фокусом на вопросы, касающиеся геополитики и изменения климата,... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T16:11

2022-10-07T16:11

2022-10-07T16:19

сша

арктика

администрация президента сша

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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. США представили новую стратегию по развитию своего присутствия в Арктике на следующие 10 лет с фокусом на вопросы, касающиеся геополитики и изменения климата, сообщили высокопоставленные представители администрации Белого дома на пресс-брифинге."Это будет первый документ по общегосударственной политике США в отношении Арктики с 2013 года", - добавили в Белом доме.Там также отметили, что за время, прошедшее с 2013 года, ряд вопросов потребовали обновления американской арктической стратегии."В особенности, климатический кризис в Арктике становится всё более сильным, а также еще до начала этого года геополитические реалии в Арктике начали меняться", - подчеркнули в администрации.

https://ria.ru/20221007/arktika-1822276153.html

сша

арктика

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2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, арктика, администрация президента сша