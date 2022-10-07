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США представили новую стратегию по развитию в Арктике - РИА Новости, 07.10.2022
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США представили новую стратегию по развитию в Арктике
США представили новую стратегию по развитию в Арктике - РИА Новости, 07.10.2022
США представили новую стратегию по развитию в Арктике
США представили новую стратегию по развитию своего присутствия в Арктике на следующие 10 лет с фокусом на вопросы, касающиеся геополитики и изменения климата,... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T16:11
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сша
арктика
администрация президента сша
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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. США представили новую стратегию по развитию своего присутствия в Арктике на следующие 10 лет с фокусом на вопросы, касающиеся геополитики и изменения климата, сообщили высокопоставленные представители администрации Белого дома на пресс-брифинге."Это будет первый документ по общегосударственной политике США в отношении Арктики с 2013 года", - добавили в Белом доме.Там также отметили, что за время, прошедшее с 2013 года, ряд вопросов потребовали обновления американской арктической стратегии."В особенности, климатический кризис в Арктике становится всё более сильным, а также еще до начала этого года геополитические реалии в Арктике начали меняться", - подчеркнули в администрации.
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сша, арктика, администрация президента сша
США, Арктика, Администрация президента США
16:11 07.10.2022 (обновлено: 16:19 07.10.2022)
 
США представили новую стратегию по развитию в Арктике

США представили новую стратегию по развитию своего присутствия в Арктике на десять лет

© Фото : Фонд РосконгрессАрктика
Арктика - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© Фото : Фонд Росконгресс
Арктика. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. США представили новую стратегию по развитию своего присутствия в Арктике на следующие 10 лет с фокусом на вопросы, касающиеся геополитики и изменения климата, сообщили высокопоставленные представители администрации Белого дома на пресс-брифинге.
"Эта стратегия рассчитана на следующий десятилетний период", - сообщили там.
"Это будет первый документ по общегосударственной политике США в отношении Арктики с 2013 года", - добавили в Белом доме.
Там также отметили, что за время, прошедшее с 2013 года, ряд вопросов потребовали обновления американской арктической стратегии.
"В особенности, климатический кризис в Арктике становится всё более сильным, а также еще до начала этого года геополитические реалии в Арктике начали меняться", - подчеркнули в администрации.
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