https://ria.ru/20221007/arktika-1822272308.html
США представили новую стратегию по развитию в Арктике
США представили новую стратегию по развитию в Арктике - РИА Новости, 07.10.2022
США представили новую стратегию по развитию в Арктике
США представили новую стратегию по развитию своего присутствия в Арктике на следующие 10 лет с фокусом на вопросы, касающиеся геополитики и изменения климата,... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T16:11
2022-10-07T16:11
2022-10-07T16:19
сша
арктика
администрация президента сша
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ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. США представили новую стратегию по развитию своего присутствия в Арктике на следующие 10 лет с фокусом на вопросы, касающиеся геополитики и изменения климата, сообщили высокопоставленные представители администрации Белого дома на пресс-брифинге."Это будет первый документ по общегосударственной политике США в отношении Арктики с 2013 года", - добавили в Белом доме.Там также отметили, что за время, прошедшее с 2013 года, ряд вопросов потребовали обновления американской арктической стратегии."В особенности, климатический кризис в Арктике становится всё более сильным, а также еще до начала этого года геополитические реалии в Арктике начали меняться", - подчеркнули в администрации.
https://ria.ru/20221007/arktika-1822276153.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, арктика, администрация президента сша
США, Арктика, Администрация президента США
16:11 07.10.2022 (обновлено: 16:19 07.10.2022)
США представили новую стратегию по развитию в Арктике
США представили новую стратегию по развитию своего присутствия в Арктике на десять лет
ВАШИНГТОН, 7 окт - РИА Новости. США представили новую стратегию по развитию своего присутствия в Арктике на следующие 10 лет с фокусом на вопросы, касающиеся геополитики и изменения климата, сообщили высокопоставленные представители администрации Белого дома на пресс-брифинге.
"Эта стратегия рассчитана на следующий десятилетний период", - сообщили там.
"Это будет первый документ по общегосударственной политике США в отношении Арктики
с 2013 года", - добавили в Белом доме
.
Там также отметили, что за время, прошедшее с 2013 года, ряд вопросов потребовали обновления американской арктической стратегии.
"В особенности, климатический кризис в Арктике становится всё более сильным, а также еще до начала этого года геополитические реалии в Арктике начали меняться", - подчеркнули в администрации.