https://ria.ru/20221007/arest-1822264342.html

Продавшая сына жительница Екатеринбурга встретит Новый год в СИЗО

Продавшая сына жительница Екатеринбурга встретит Новый год в СИЗО - РИА Новости, 07.10.2022

Продавшая сына жительница Екатеринбурга встретит Новый год в СИЗО

Суд продлил до следующего года арест екатеринбурженки, продавшей семилетнего сына за 300 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Верх-Исетском районном суде... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T15:47

2022-10-07T15:47

2022-10-07T15:47

происшествия

екатеринбург

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 окт – РИА Новости. Суд продлил до следующего года арест екатеринбурженки, продавшей семилетнего сына за 300 тысяч рублей, сообщили РИА Новости в Верх-Исетском районном суде Екатеринбурга в пятницу.Решение было вынесено еще в среду, однако ранее СМИ о нем известно не было."Пятого октября ей была продлена мера пресечения в виде содержания под стражей еще на три месяца, то есть по 8 января 2023 года", – сказала собеседница агентства.По информации регионального СУСК, в конце июля 36-летняя многодетная безработная из Екатеринбурга разместила в интернете объявление о продаже сына за 300 тысяч рублей. На женщину вышли полиция и волонтеры организации "Альтернатива", занимающейся борьбой с торговлей людьми. Матери ребенка назначили встречу, на которой она получила часть денег и была задержана.Позже ей предъявили обвинение по статье "Торговля в отношении несовершеннолетнего", женщине грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас фигурантка уголовного дела находится в СИЗО, свою вину она не признает.Как уточнили в областном главке МВД, обвиняемая призналась, что пошла на тяжкое преступление из-за острого безденежья, хотя ее супруг (отчим мальчика) сообщил оперуполномоченным о среднем ежемесячном доходе в 120 тысяч рублей. Семья жила в двухкомнатной съемной квартире и строила свой дом. По информации из СМИ, всего в семье шесть детей, но деньги обвиняемая искала не для них, а для родственников из Узбекистана.Ранее в "Альтернативе" РИА Новости сообщали, что фигурантка уголовного дела размещала объявления не только в группах соцсетей по продаже людей, но и в группе, где торгуют органами, однако эту информацию региональное управление СК комментировать отказалось.По словам уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области Игоря Морокова, "проданный" мальчик живет в социально-реабилитационном центре, ходит в школу, о себе дала знать его родня, которая готова оформить над ребенком "родственную опеку" на время пребывания матери в следственном изоляторе.

https://ria.ru/20221007/obyavleniya-1822143014.html

https://ria.ru/20220706/kaspiysk-1800819553.html

екатеринбург

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2022

Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, екатеринбург