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Мэр Амстердама призвала Европу декриминализовать кокаин - РИА Новости, 07.10.2022
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Мэр Амстердама призвала Европу декриминализовать кокаин
Мэр Амстердама призвала Европу декриминализовать кокаин - РИА Новости, 07.10.2022
Мэр Амстердама призвала Европу декриминализовать кокаин
Мэр Амстердама Фемке Халсема, выступая на конгрессе по борьбе с организованной преступностью в пятницу, призвала Европу декриминализовать кокаин, сообщает... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T19:38
2022-10-07T19:41
амстердам
европа
в мире
наркотики
нидерланды
евросоюз
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ПАРИЖ, 7 окт - РИА Новости. Мэр Амстердама Фемке Халсема, выступая на конгрессе по борьбе с организованной преступностью в пятницу, призвала Европу декриминализовать кокаин, сообщает портал DutchNews."Регулирование потребление алкоголя и курения показало нам, что контролировать криминальный рынок возможно, одновременно снижая ущерб для здоровья. Честно говоря, я убеждена, что лучший результат для нашего общества может быть достигнут путем декриминализации кокаина и регулирования рынка", - заявила Халсема, выступая на конгрессе с участием представителей Бельгии, Германии, Франции, Италии и Испании.Она подчеркнула, что криминализацией спроса и предложения, Европа только помогает преступному рынку, а война с наркотиками не работает.В апреле мэр Амстердама Фемке Халсема заявила, что планирует запретить продавать марихуану туристам в кофешопах. По ее словам, запрет на продажу каннабиса в кофешопах - единственный способ взять под контроль местный рынок легких наркотиков.
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амстердам, европа, в мире, наркотики, нидерланды, евросоюз
Амстердам, Европа, В мире, Наркотики, Нидерланды, Евросоюз
19:38 07.10.2022 (обновлено: 19:41 07.10.2022)
 
Мэр Амстердама призвала Европу декриминализовать кокаин

Мэр Амстердама Фемке Халсема призвала декриминализовать кокаин в странах Европы

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкАмстердам
Амстердам - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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Амстердам. Архивное фото
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ПАРИЖ, 7 окт - РИА Новости. Мэр Амстердама Фемке Халсема, выступая на конгрессе по борьбе с организованной преступностью в пятницу, призвала Европу декриминализовать кокаин, сообщает портал DutchNews.
"Регулирование потребление алкоголя и курения показало нам, что контролировать криминальный рынок возможно, одновременно снижая ущерб для здоровья. Честно говоря, я убеждена, что лучший результат для нашего общества может быть достигнут путем декриминализации кокаина и регулирования рынка", - заявила Халсема, выступая на конгрессе с участием представителей Бельгии, Германии, Франции, Италии и Испании.
Она подчеркнула, что криминализацией спроса и предложения, Европа только помогает преступному рынку, а война с наркотиками не работает.
В апреле мэр Амстердама Фемке Халсема заявила, что планирует запретить продавать марихуану туристам в кофешопах. По ее словам, запрет на продажу каннабиса в кофешопах - единственный способ взять под контроль местный рынок легких наркотиков.
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АмстердамЕвропаВ миреНаркотикиНидерландыЕвросоюз
 
 
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