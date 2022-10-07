https://ria.ru/20221007/amsterdam-1822359145.html

Мэр Амстердама призвала Европу декриминализовать кокаин

Мэр Амстердама призвала Европу декриминализовать кокаин - РИА Новости, 07.10.2022

Мэр Амстердама призвала Европу декриминализовать кокаин

Мэр Амстердама Фемке Халсема, выступая на конгрессе по борьбе с организованной преступностью в пятницу, призвала Европу декриминализовать кокаин, сообщает... РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T19:38

2022-10-07T19:38

2022-10-07T19:41

амстердам

европа

в мире

наркотики

нидерланды

евросоюз

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ПАРИЖ, 7 окт - РИА Новости. Мэр Амстердама Фемке Халсема, выступая на конгрессе по борьбе с организованной преступностью в пятницу, призвала Европу декриминализовать кокаин, сообщает портал DutchNews."Регулирование потребление алкоголя и курения показало нам, что контролировать криминальный рынок возможно, одновременно снижая ущерб для здоровья. Честно говоря, я убеждена, что лучший результат для нашего общества может быть достигнут путем декриминализации кокаина и регулирования рынка", - заявила Халсема, выступая на конгрессе с участием представителей Бельгии, Германии, Франции, Италии и Испании.Она подчеркнула, что криминализацией спроса и предложения, Европа только помогает преступному рынку, а война с наркотиками не работает.В апреле мэр Амстердама Фемке Халсема заявила, что планирует запретить продавать марихуану туристам в кофешопах. По ее словам, запрет на продажу каннабиса в кофешопах - единственный способ взять под контроль местный рынок легких наркотиков.

https://ria.ru/20211011/ukraina-1754008575.html

амстердам

европа

нидерланды

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

амстердам, европа, в мире, наркотики, нидерланды, евросоюз