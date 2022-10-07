https://ria.ru/20221007/amini-1822247533.html

В Иране опубликовали отчет о причине смерти Махсы Амини

В Иране опубликовали отчет о причине смерти Махсы Амини - РИА Новости, 07.10.2022

В Иране опубликовали отчет о причине смерти Махсы Амини

Судмедэксперты Ирана опубликовали отчет о причине смерти молодой девушки Махсы Амини, гибель которой вызвала беспорядки и протесты, передает агентство Tasnim. РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T15:07

2022-10-07T15:07

2022-10-07T17:40

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МОСКВА, 7 окт — РИА Новости. Судмедэксперты Ирана опубликовали отчет о причине смерти молодой девушки Махсы Амини, гибель которой вызвала беспорядки и протесты, передает агентство Tasnim.Ссылаясь на отчет, агентство отмечает, что Амини в 2006 году перенесла тяжелую операцию на "краниофарингиому" (доброкачественная опухоль в головном мозгу), после чего долгое время проходила лечение из-за послеоперационного нарушения работы оси "гипоталамус — гипофиз — гонадные железы" (гормонально взаимосвязанная система органов).Помимо этого, Амини страдала нарушением сердечного ритма и низким уровнем артериального давления. Согласно отчету, 13 сентября, когда девушку доставили в полицейский участок, у нее случился припадок из-за церебральной гипоксии (снижение поступления кислорода в головной мозг).В заключении экспертизы отмечается, что в течение следующих трех дней в реанимации заметных улучшений у девушки не наблюдалось, так как притоку достаточного уровня кислорода мешали проблемы с нарушением дыхания и низкое артериальное давление — гипотония. Именно оно вызвало полиорганную недостаточность, в результате чего было нарушено и прекращено функционирование головного мозга.Полиция нравов задержала Амини 13 сентября в Тегеране. Девушку отправили в один из центров "Фараджа", принадлежащих полицейскому управлению и войсковой разведке, для объяснительной беседы. Там у Махси произошел сердечный приступ, после чего ее незамедлительно доставили в больницу. Через три дня, 16 сентября, она умерла. Жители обвинили в смерти Махсы полицию нравов. Люди в разных городах страны начали собираться на улицах для протеста. В соцсетях публиковали видео, на которых девушки отрезают себе волосы и сжигают хиджаб или платок русари, который должен обязательно покрывать голову иранской женщины.В результате на протяжении более двух недель в ряде крупных городов Ирана беспрерывно проходили протесты и беспорядки. По последним данным, во время них убили четырех сотрудников народного ополчения "Басидж", еще 180 получили ножевые ранения. По неофициальным данным местных СМИ, 41 человек погиб, около 100 человек получили ранения. В социальных сетях публиковались видео с жестоким обращением и избиением сотрудников полиции протестующими. Помимо этого, люди устраивали разбой и погромы на улицах городов, нанеся ущерб общественной и государственной инфраструктуре. Так, например, в первые дни протестов разбили более 60 машин скорой помощи. В ответ на это власти Ирана провели масштабные демонстрации в поддержку государственного строя и режима страны.

https://ria.ru/20221006/aktrisy-1822036280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, иран, тегеран (город), протесты в иране