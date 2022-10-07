16:50 07.10.2022 (обновлено: 17:53 07.10.2022)
Моравецкий предложил поделить активы России между Украиной и ЕС
Премьер Польши Моравецкий предложил поделить замороженные активы России между Киевом и ЕС
© AP Photo / Geert Vanden WijngaertПремьер-министр Польши Матеуш Моравецкий
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Архивное фото
ПРАГА, 7 окт — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил поделить замороженные российские активы между Украиной и Евросоюзом.
"Это огромный размер активов, около 350 миллиардов евро. И сегодня можно обратиться к этим средствам для пользы Украины, которая должна быть восстановлена за эти средства, но также и для нужд жителей Европейского союза, для нужд жителей Польши", — сказал политик журналистам в Праге по итогам второго дня неформального саммита ЕС с участием так называемого Европейского политического сообщества.
По его словам, это "относительно легкий" способ найти финансирование.
"Был вопрос со стороны многих премьеров, не нужно ли сконструировать новый фонд. Мы здесь, конечно, имеем свое мнение на эту тему, но я указал на один источник — очень легкий или относительно легкий для получения, если речь идет о средствах, а именно замороженные активы Российской Федерации, замороженные активы российских олигархов", — добавил председатель польского правительства.
Западные страны после начала военной операции на Украине ужесточили санкции против России. Так, заморожена примерно половина валютных резервов страны — около 300 миллиардов долларов. В апреле глава ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что российские власти оспорят решение европейских властей в суде.
Владимир Путин заявил, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы.