https://ria.ru/20221007/akhmat-1822111928.html
Бойцы "Ахмата" заняли важный оборонительный рубеж у Спорного в ДНР
Бойцы "Ахмата" заняли важный оборонительный рубеж у Спорного в ДНР - РИА Новости, 07.10.2022
Бойцы "Ахмата" заняли важный оборонительный рубеж у Спорного в ДНР
Бойцы отряда спецназа "Ахмат" совместно с армейским корпусом Народной милиции ЛНР и группой "Вагнера" заняли стратегически важный оборонительный рубеж в районе... РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T00:16
2022-10-07T00:16
2022-10-07T02:46
донбасс
россия
апты алаудинов
луганская народная республика
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 7 окт - РИА Новости. Бойцы отряда спецназа "Ахмат" совместно с армейским корпусом Народной милиции ЛНР и группой "Вагнера" заняли стратегически важный оборонительный рубеж в районе населенного пункта Спорное в Донбассе, сообщил РИА Новости секретарь Совбеза Чечни Апты Алаудинов, командующий "Ахматом" на данном направлении.Как сообщили ранее в Минобороны, в результате огневого поражения позиций 54-й механизированной, 80-й десантно-штурмовой и 10-й горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка, Спорное и Яковлевка уничтожено до 70 украинских силовиков, один танк, три боевые бронированные машины и шесть пикапов с крупнокалиберными пулеметами."Каждый день мы слышим, что в нашем направлении наступает противник, что какие-то у него очень серьезные успехи. Хочу отметить, что на нашем участке фронта наши бойцы совместно со Вторым армейским корпусом (Народной милиции ЛНР) и "музыкантами" ("Группа Вагнера") каждый день потихоньку наступают в направлении противника, отжимаем некоторые участки фронта", - рассказал Алаудинов.В четверг бойцы, по его словам, заняли важный оборонительный рубеж в районе Спорного. "Потихоньку делаем свою работу и не собираемся ни на шаг отступать назад", - добавил командир отряда.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По его словам, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20221003/front-1821299348.html
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донбасс, россия, апты алаудинов, луганская народная республика
Донбасс, Россия, Апты Алаудинов, Луганская Народная Республика, Специальная военная операция на Украине
00:16 07.10.2022 (обновлено: 02:46 07.10.2022)
Бойцы "Ахмата" заняли важный оборонительный рубеж у Спорного в ДНР
Отряд "Ахмат", НМ ЛНР и группа "Вагнера" заняли оборонительный рубеж у Спорного в ДНР