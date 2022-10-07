https://ria.ru/20221007/adygeya-1822724143.html

Власти Адыгеи назвали ситуацию на рынке труда в республике стабильной

Власти Адыгеи назвали ситуацию на рынке труда в республике стабильной - РИА Новости, 10.10.2022

Власти Адыгеи назвали ситуацию на рынке труда в республике стабильной

Ситуация на рынке труда в Адыгее является стабильной в связи ростом промышленного производства, при этом уровень занятости населения возрастет еще болеепосле... РИА Новости, 10.10.2022

2022-10-07T10:52

2022-10-07T10:52

2022-10-10T10:53

республика адыгея

мурат кумпилов

татьяна голикова

экономика

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МАЙКОП, 7 окт – РИА Новости. Ситуация на рынке труда в Адыгее является стабильной в связи ростом промышленного производства, при этом уровень занятости населения возрастет еще болеепосле завершения реализации в следующем году двух крупных инвестиционных проектов, сообщил глава республики Мурат Кумпилов.Об этом он заявил в ходе заседания по вопросам восстановления рынка труда, которое проводила вице-премьер РФ Татьяна Голикова, сообщает пресс-служба республиканского правительства.Докладывая о ситуации в Адыгее, Кумпилов отметил, что "ситуация на рынке труда в республике стабильная, а основные индикаторы имеют положительную тенденцию"."За истекший период текущего года безработными признаны 3438 человек, трудоустроено 2 519 граждан. При этом для трудоустройства жителей региона сейчас доступно около 7 тысячрабочих мест, что во многом связано с ростом промпроизводства, реализацией ряда проектов. Так, по итогам первого полугодия текущего года Адыгея вошла в тройку лидеров среди субъектов ЮФО по росту промышленного производства", - говорится в сообщении.Со ссылкой на слова главы Адыгеи отмечается, что в организациях республики не происходит массового высвобождения сотрудников, все промышленные предприятия работают стабильно.Он отметил, что в республике не остановлен ни один стратегический инвестиционный проект, напротив, завершается реализация крупнейших из них- индустриального парка и горнолыжного курорта "Лагонаки", благодаря которым в 2023 году в регионе будет создано более двух тысяч рабочих мест.По итогам заседания глава Адыгеи дал ряд поручений республиканскому кабмину, указав на необходимость активизации работы по борьбе с неформальной занятостью и усиления внимания к реализации госпрограмм, направленных на поддержку безработных граждан, отмечает пресс-служба.

https://ria.ru/20221006/adygeya-1822151554.html

https://ria.ru/20221005/adygeya-1821628985.html

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

мурат кумпилов, татьяна голикова, экономика