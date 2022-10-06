https://ria.ru/20221006/zoopark-1821904230.html
В Московском зоопарке родился детеныш викуньи
В Московском зоопарке родился детеныш викуньи - РИА Новости, 06.10.2022
В Московском зоопарке родился детеныш викуньи
Детеныш викуньи родился в центре воспроизводства редких видов животных зоопарка Москвы, сообщает пресс-служба столичного зоосада. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T11:04
2022-10-06T11:04
2022-10-06T11:07
москва
московский зоопарк
общество
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Детеныш викуньи родился в центре воспроизводства редких видов животных зоопарка Москвы, сообщает пресс-служба столичного зоосада."В семье викуний - снова пополнение. В начале сентября родился ещё один малыш. У них с Лучиком (родившийся ранее детеныш - ред.) разные матери, а вот отец один, как это и бывает у стадных животных. Лучик почти на 1,5 месяца старше, поэтому разница в размерах налицо. Достаточно быстро у младшего в вольере появилось любимое место - укромная песчаная ямка. Его можно наблюдать там даже одного, когда остальные члены группы кушают в домике", - говорится в сообщении.Отмечается, что детёныш уже подрос, и они с Лучиком неразлучные друзья и везде бегают вместе.Викуньи - дикие родственники альпака, похожие одновременно и на лам, и на верблюдов.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, московский зоопарк, общество
Москва, Московский зоопарк, Общество
11:04 06.10.2022 (обновлено: 11:07 06.10.2022)
В Московском зоопарке родился детеныш викуньи
В центре воспроизводства редких видов животных зоопарка Москвы родился детеныш викуньи
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости.
Детеныш викуньи родился в центре воспроизводства редких видов животных зоопарка Москвы, сообщает
пресс-служба столичного зоосада.
"В семье викуний - снова пополнение. В начале сентября родился ещё один малыш. У них с Лучиком (родившийся ранее детеныш - ред.) разные матери, а вот отец один, как это и бывает у стадных животных. Лучик почти на 1,5 месяца старше, поэтому разница в размерах налицо. Достаточно быстро у младшего в вольере появилось любимое место - укромная песчаная ямка. Его можно наблюдать там даже одного, когда остальные члены группы кушают в домике", - говорится в сообщении.
Отмечается, что детёныш уже подрос, и они с Лучиком неразлучные друзья и везде бегают вместе.
Викуньи - дикие родственники альпака, похожие одновременно и на лам, и на верблюдов.