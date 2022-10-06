https://ria.ru/20221006/zoopark-1821904230.html

В Московском зоопарке родился детеныш викуньи

В Московском зоопарке родился детеныш викуньи - РИА Новости, 06.10.2022

В Московском зоопарке родился детеныш викуньи

Детеныш викуньи родился в центре воспроизводства редких видов животных зоопарка Москвы, сообщает пресс-служба столичного зоосада. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T11:04

2022-10-06T11:04

2022-10-06T11:07

москва

московский зоопарк

общество

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Детеныш викуньи родился в центре воспроизводства редких видов животных зоопарка Москвы, сообщает пресс-служба столичного зоосада."В семье викуний - снова пополнение. В начале сентября родился ещё один малыш. У них с Лучиком (родившийся ранее детеныш - ред.) разные матери, а вот отец один, как это и бывает у стадных животных. Лучик почти на 1,5 месяца старше, поэтому разница в размерах налицо. Достаточно быстро у младшего в вольере появилось любимое место - укромная песчаная ямка. Его можно наблюдать там даже одного, когда остальные члены группы кушают в домике", - говорится в сообщении.Отмечается, что детёныш уже подрос, и они с Лучиком неразлучные друзья и везде бегают вместе.Викуньи - дикие родственники альпака, похожие одновременно и на лам, и на верблюдов.

https://radiosputnik.ria.ru/20220916/flamingo-1817186072.html

москва

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, московский зоопарк, общество