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Власти Подмосковья напомнили правила перевоза домашних животных - РИА Новости, 06.10.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221006/zhivotnye-1821928732.html
Власти Подмосковья напомнили правила перевоза домашних животных
Власти Подмосковья напомнили правила перевоза домашних животных - РИА Новости, 06.10.2022
Власти Подмосковья напомнили правила перевоза домашних животных
Жители Московской области имеют право бесплатного провоза домашних питомцев в общественном транспорте при соблюдении определенных условий, сообщили в... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T12:17
2022-10-06T12:17
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
животные
домашние животные
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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Жители Московской области имеют право бесплатного провоза домашних питомцев в общественном транспорте при соблюдении определенных условий, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.Бесплатный провоз собак в салоне общественного транспорта допускается для собак карликовых пород при условии, что животные едут на руках или в составе ручной клади. Для собак-поводырей, сопровождающих незрячих граждан, провоз допускается при условии, что на животном надет намордник, поводок и соответствующий опознавательный знак, уточнили в ведомстве.В ведомстве добавили, что для собак средних и крупных пород установлен тариф на провоз в размере 43 рублей при расстоянии до 25 километров, 86 рублей при расстоянии до 50 километров и 129 рублей при расстоянии свыше 50 километров. Животных полагается транспортировать в наморднике, а провоз не должен создавать неудобств для остальных пассажиров.
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московская область (подмосковье), общество, животные, домашние животные
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Общество, Животные, домашние животные
12:17 06.10.2022
 

Власти Подмосковья напомнили правила перевоза домашних животных

© РИА Новости / Кирилл БрагаКотенок в переноске
Котенок в переноске - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
Котенок в переноске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Жители Московской области имеют право бесплатного провоза домашних питомцев в общественном транспорте при соблюдении определенных условий, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
Бесплатный провоз собак в салоне общественного транспорта допускается для собак карликовых пород при условии, что животные едут на руках или в составе ручной клади. Для собак-поводырей, сопровождающих незрячих граждан, провоз допускается при условии, что на животном надет намордник, поводок и соответствующий опознавательный знак, уточнили в ведомстве.
"Других питомцев требуется перевозить в клетках, сумках-переносках или контейнерах. Габариты ручной клади не должны превышать 120 сантиметров по длине, высоте и ширине", - рассказали в ведомстве.
В ведомстве добавили, что для собак средних и крупных пород установлен тариф на провоз в размере 43 рублей при расстоянии до 25 километров, 86 рублей при расстоянии до 50 километров и 129 рублей при расстоянии свыше 50 километров. Животных полагается транспортировать в наморднике, а провоз не должен создавать неудобств для остальных пассажиров.
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)ОбществоЖивотныедомашние животные
 
 
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