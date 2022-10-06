https://ria.ru/20221006/zhivotnye-1821928732.html

Власти Подмосковья напомнили правила перевоза домашних животных

Власти Подмосковья напомнили правила перевоза домашних животных - РИА Новости, 06.10.2022

Власти Подмосковья напомнили правила перевоза домашних животных

Жители Московской области имеют право бесплатного провоза домашних питомцев в общественном транспорте при соблюдении определенных условий, сообщили в... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T12:17

2022-10-06T12:17

2022-10-06T12:17

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

животные

домашние животные

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МОСКВА, 6 дек – РИА Новости. Жители Московской области имеют право бесплатного провоза домашних питомцев в общественном транспорте при соблюдении определенных условий, сообщили в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.Бесплатный провоз собак в салоне общественного транспорта допускается для собак карликовых пород при условии, что животные едут на руках или в составе ручной клади. Для собак-поводырей, сопровождающих незрячих граждан, провоз допускается при условии, что на животном надет намордник, поводок и соответствующий опознавательный знак, уточнили в ведомстве.В ведомстве добавили, что для собак средних и крупных пород установлен тариф на провоз в размере 43 рублей при расстоянии до 25 километров, 86 рублей при расстоянии до 50 километров и 129 рублей при расстоянии свыше 50 километров. Животных полагается транспортировать в наморднике, а провоз не должен создавать неудобств для остальных пассажиров.

https://ria.ru/20220929/registratsiya-1820284757.html

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Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), общество, животные, домашние животные