https://ria.ru/20221006/zhirinovskiy-1821885312.html
В Москве почтили память Владимира Жириновского
В Москве почтили память Владимира Жириновского - РИА Новости, 06.10.2022
В Москве почтили память Владимира Жириновского
Спустя полгода после смерти основателя ЛДПР Владимира Жириновского члены партии почтили его память на Новодевичьем кладбище, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T10:01
2022-10-06T10:01
2022-10-06T10:01
владимир жириновский
лдпр
леонид слуцкий (политик)
общество
москва
умер владимир жириновский
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Спустя полгода после смерти основателя ЛДПР Владимира Жириновского члены партии почтили его память на Новодевичьем кладбище, передает корреспондент РИА Новости."Здесь я бываю часто, говорю с ним, о чём-то спрашиваю, советуюсь", - отметил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.При этом его словам, партии необходимо двигаться вперед."Дата все равно сегодня печальная и никакие наши, ещё и ещё раз хочу подчеркнуть, бравурные мысли, успехи, признания, не заслоняют той боли, которая на самом деле со временем не утихает и даже становится сильнее", - также рассказал парламентарий.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир жириновский, лдпр, леонид слуцкий (политик), общество, москва, умер владимир жириновский
Владимир Жириновский, ЛДПР, Леонид Слуцкий (политик), Общество, Москва, Умер Владимир Жириновский
В Москве почтили память Владимира Жириновского
В Москве почтили память Владимира Жириновского спустя полгода после его смерти
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Спустя полгода после смерти основателя ЛДПР Владимира Жириновского члены партии почтили его память на Новодевичьем кладбище, передает корреспондент РИА Новости.
"Здесь я бываю часто, говорю с ним, о чём-то спрашиваю, советуюсь", - отметил лидер ЛДПР
Леонид Слуцкий.
При этом его словам, партии необходимо двигаться вперед.
"Дата все равно сегодня печальная и никакие наши, ещё и ещё раз хочу подчеркнуть, бравурные мысли, успехи, признания, не заслоняют той боли, которая на самом деле со временем не утихает и даже становится сильнее", - также рассказал парламентарий.