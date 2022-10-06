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В Москве почтили память Владимира Жириновского - РИА Новости, 06.10.2022
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В Москве почтили память Владимира Жириновского
В Москве почтили память Владимира Жириновского - РИА Новости, 06.10.2022
В Москве почтили память Владимира Жириновского
Спустя полгода после смерти основателя ЛДПР Владимира Жириновского члены партии почтили его память на Новодевичьем кладбище, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T10:01
2022-10-06T10:01
владимир жириновский
лдпр
леонид слуцкий (политик)
общество
москва
умер владимир жириновский
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Спустя полгода после смерти основателя ЛДПР Владимира Жириновского члены партии почтили его память на Новодевичьем кладбище, передает корреспондент РИА Новости."Здесь я бываю часто, говорю с ним, о чём-то спрашиваю, советуюсь", - отметил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.При этом его словам, партии необходимо двигаться вперед."Дата все равно сегодня печальная и никакие наши, ещё и ещё раз хочу подчеркнуть, бравурные мысли, успехи, признания, не заслоняют той боли, которая на самом деле со временем не утихает и даже становится сильнее", - также рассказал парламентарий.
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владимир жириновский, лдпр, леонид слуцкий (политик), общество, москва, умер владимир жириновский
Владимир Жириновский, ЛДПР, Леонид Слуцкий (политик), Общество, Москва, Умер Владимир Жириновский
10:01 06.10.2022
 
В Москве почтили память Владимира Жириновского

В Москве почтили память Владимира Жириновского спустя полгода после его смерти

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПортрет руководителя фракции ЛДПР Владимира Жириновского в Колонном зале Дома Союзов
Портрет руководителя фракции ЛДПР Владимира Жириновского в Колонном зале Дома Союзов - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Портрет руководителя фракции ЛДПР Владимира Жириновского в Колонном зале Дома Союзов. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Спустя полгода после смерти основателя ЛДПР Владимира Жириновского члены партии почтили его память на Новодевичьем кладбище, передает корреспондент РИА Новости.
"Здесь я бываю часто, говорю с ним, о чём-то спрашиваю, советуюсь", - отметил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
При этом его словам, партии необходимо двигаться вперед.
"Дата все равно сегодня печальная и никакие наши, ещё и ещё раз хочу подчеркнуть, бравурные мысли, успехи, признания, не заслоняют той боли, которая на самом деле со временем не утихает и даже становится сильнее", - также рассказал парламентарий.
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Владимир ЖириновскийЛДПРЛеонид Слуцкий (политик)ОбществоМоскваУмер Владимир Жириновский
 
 
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