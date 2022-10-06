https://ria.ru/20221006/zhirinovskiy-1821885312.html

В Москве почтили память Владимира Жириновского

В Москве почтили память Владимира Жириновского - РИА Новости, 06.10.2022

В Москве почтили память Владимира Жириновского

Спустя полгода после смерти основателя ЛДПР Владимира Жириновского члены партии почтили его память на Новодевичьем кладбище, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T10:01

2022-10-06T10:01

2022-10-06T10:01

владимир жириновский

лдпр

леонид слуцкий (политик)

общество

москва

умер владимир жириновский

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Спустя полгода после смерти основателя ЛДПР Владимира Жириновского члены партии почтили его память на Новодевичьем кладбище, передает корреспондент РИА Новости."Здесь я бываю часто, говорю с ним, о чём-то спрашиваю, советуюсь", - отметил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.При этом его словам, партии необходимо двигаться вперед."Дата все равно сегодня печальная и никакие наши, ещё и ещё раз хочу подчеркнуть, бравурные мысли, успехи, признания, не заслоняют той боли, которая на самом деле со временем не утихает и даже становится сильнее", - также рассказал парламентарий.

https://ria.ru/20220719/ldpr-1803451164.html

москва

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир жириновский, лдпр, леонид слуцкий (политик), общество, москва, умер владимир жириновский