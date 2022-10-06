22:34 06.10.2022 (обновлено: 22:54 06.10.2022)
Пресс-секретарь Зеленского объяснил его слова об ударах по России
Пресс-секретарь Никифоров утверждает, что Зеленский не призывал к ядерным ударам по России
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров объяснил его слова о "превентивном" ударе по России.
Ранее Зеленский, выступая в Институте Лоуи в Австралии по видеосвязи, заявил, что НАТО должна нанести "превентивные" удары по РФ, а не "ждать ядерных ударов России".
По словам пресс-секретаря, Зеленский не призывал использовать ядерное оружие против РФ. "Коллеги, вы немного далеко зашли со своей ядерной истерией и теперь слышите ядерные удары там, где их нет", - заявил Никифоров.
"Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции", - приводит слова Никифорова издание "Страна".
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в связи с заявлением Зеленского ранее сказал РИА Новости, что его слова - не что иное, как призыв к началу мировой войны, ответственность за это должны нести США и Великобритания, которые фактически руководят действиями Киева. Он также подчеркнул, что на слова Зеленского должны обратить внимание все страны мира. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что Запад разжигает ядерную войну, а "марионеточный и неуравновешенный" Зеленский "превратился в монстра, руками которого могут уничтожить планету".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
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