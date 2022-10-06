Рейтинг@Mail.ru
ВСУ выпустили по Зайцево десять авиационных ракет - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221006/zaytsevo-1821988354.html
ВСУ выпустили по Зайцево десять авиационных ракет
ВСУ выпустили по Зайцево десять авиационных ракет - РИА Новости, 06.10.2022
ВСУ выпустили по Зайцево десять авиационных ракет
Украинские войска выпустили по Зайцево в ДНР 10 неуправляемых авиационных ракет с применением авиации, сообщило в четверг представительство республики в... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T15:17
2022-10-06T15:27
в мире
зайцево
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774006281_0:187:3308:2048_1920x0_80_0_0_b6af499b67ef7a997874f15f3569e16a.jpg
ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Зайцево в ДНР 10 неуправляемых авиационных ракет с применением авиации, сообщило в четверг представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.50 - населенный пункт Дружба – населенный пункт Зайцево: выпущено 10 ракет НАР (с применением авиации)", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.В среду представительство сообщало, что украинские войска выпустили неуправляемые авиационные ракеты по исправительной колонии в Горловке, были повреждены общежитие, административное здание и ограждение колонии.
https://ria.ru/20221006/zaytsevo-1821972248.html
зайцево
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774006281_577:0:3308:2048_1920x0_80_0_0_345c6a6b9d2b907de3b12b7a0bc9e6f1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, зайцево, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
В мире, Зайцево, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
15:17 06.10.2022 (обновлено: 15:27 06.10.2022)
 
ВСУ выпустили по Зайцево десять авиационных ракет

ВСУ выпустили по Зайцево десять неуправляемых авиационных ракет

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкРазбитое окно
Разбитое окно - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в медиабанк
Разбитое окно. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Зайцево в ДНР 10 неуправляемых авиационных ракет с применением авиации, сообщило в четверг представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.50 - населенный пункт Дружба – населенный пункт Зайцево: выпущено 10 ракет НАР (с применением авиации)", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.
В среду представительство сообщало, что украинские войска выпустили неуправляемые авиационные ракеты по исправительной колонии в Горловке, были повреждены общежитие, административное здание и ограждение колонии.
Танк Т-80 выезжает на боевое задание в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 14:25Специальная военная операция на Украине
Российские военные освободили населенный пункт Зайцево в ДНР
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЗайцевоДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныСЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала