https://ria.ru/20221006/zaytsevo-1821988354.html
ВСУ выпустили по Зайцево десять авиационных ракет
ВСУ выпустили по Зайцево десять авиационных ракет - РИА Новости, 06.10.2022
ВСУ выпустили по Зайцево десять авиационных ракет
Украинские войска выпустили по Зайцево в ДНР 10 неуправляемых авиационных ракет с применением авиации, сообщило в четверг представительство республики в... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T15:17
2022-10-06T15:17
2022-10-06T15:27
в мире
зайцево
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
сцкк
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Зайцево в ДНР 10 неуправляемых авиационных ракет с применением авиации, сообщило в четверг представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 14.50 - населенный пункт Дружба – населенный пункт Зайцево: выпущено 10 ракет НАР (с применением авиации)", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.Поселок городского типа Зайцево находится к северу от Горловки, одного из крупнейших городов донецкой агломерации, который также регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских войск.В среду представительство сообщало, что украинские войска выпустили неуправляемые авиационные ракеты по исправительной колонии в Горловке, были повреждены общежитие, административное здание и ограждение колонии.
https://ria.ru/20221006/zaytsevo-1821972248.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, зайцево, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, сцкк
В мире, Зайцево, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
15:17 06.10.2022 (обновлено: 15:27 06.10.2022)
ВСУ выпустили по Зайцево десять авиационных ракет
ВСУ выпустили по Зайцево десять неуправляемых авиационных ракет