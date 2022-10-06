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Минск и Москва приняли меры для обеспечения коллективной безопасности - РИА Новости, 06.10.2022
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Минск и Москва приняли меры для обеспечения коллективной безопасности
Минск и Москва приняли меры для обеспечения коллективной безопасности - РИА Новости, 06.10.2022
Минск и Москва приняли меры для обеспечения коллективной безопасности
Белоруссия и Россия приняли необходимые для обеспечения коллективной безопасности, региональная группировка войск готова к выполнению задач по вооруженной... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T21:24
2022-10-06T21:24
белоруссия
россия
минск
министерство обороны белоруссии
союзное государство
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МИНСК, 6 окт – РИА Новости. Белоруссия и Россия приняли необходимые для обеспечения коллективной безопасности, региональная группировка войск готова к выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства, сообщил глава белорусского минобороны Виктор Хренин."Приняты необходимые решения и для обеспечения коллективной безопасности. Региональная группировка войск и сил Беларуси и России готова к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства. Органами военного управления всех уровней на системной основе проводится всесторонний анализ складывающейся обстановки на наших границах. Также вырабатываются варианты адекватного реагирования на ее изменения", - приводит слова Хренина агентство Белта.Он подчеркнул, что "уже сегодня войска и силы выполняют задачи боевого дежурства в усиленном режиме"."Постоянно ведется разведка во всех ее видах, организован обмен разведывательной информацией с нашими союзниками, осуществляется охрана и защита государственной границы нашей страны. Кроме того, предусмотрены меры по пресечению военных провокаций в приграничном пространстве. Мы готовы реагировать на возможные провокации на всех направлениях границы", - констатировал министр.Министр отметил, что реализуемые в настоящее время и спланированные меры стратегического сдерживания вооруженными силами Белоруссии обеспечивают демонстрацию готовности по защите страны и нанесению неприемлемого ущерба возможному агрессору. Хренин также заметил, что в складывающейся обстановке упор сделан на реализацию целого комплекса мер стратегического сдерживания, как несилового, так и силового характера."Но все же в основе нашей военной политики остается позиция, что целесообразней не бряцать оружием, а садиться за стол переговоров. Как не раз подчеркивал глава нашего государства, Минская площадка открыта для такого рода взаимодействий", - подчеркнул он.
https://ria.ru/20221006/nato-1822030224.html
https://ria.ru/20220926/belorussiya-1819446525.html
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белоруссия, россия, минск, министерство обороны белоруссии, союзное государство
Белоруссия, Россия, Минск, Министерство обороны Белоруссии, Союзное государство
21:24 06.10.2022
 
Минск и Москва приняли меры для обеспечения коллективной безопасности

Минобороны Белоруссии заявило о готовности группировки войск к защите Союзного государства

© Sputnik / Перейти в медиабанкВоеннослужащие Вооруженных сил Белоруссии
Военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии
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Военнослужащие Вооруженных сил Белоруссии. Архивное фото
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МИНСК, 6 окт – РИА Новости. Белоруссия и Россия приняли необходимые для обеспечения коллективной безопасности, региональная группировка войск готова к выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства, сообщил глава белорусского минобороны Виктор Хренин.
"Приняты необходимые решения и для обеспечения коллективной безопасности. Региональная группировка войск и сил Беларуси и России готова к развертыванию и выполнению задач по вооруженной защите Союзного государства. Органами военного управления всех уровней на системной основе проводится всесторонний анализ складывающейся обстановки на наших границах. Также вырабатываются варианты адекватного реагирования на ее изменения", - приводит слова Хренина агентство Белта.
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Он подчеркнул, что "уже сегодня войска и силы выполняют задачи боевого дежурства в усиленном режиме".
"Постоянно ведется разведка во всех ее видах, организован обмен разведывательной информацией с нашими союзниками, осуществляется охрана и защита государственной границы нашей страны. Кроме того, предусмотрены меры по пресечению военных провокаций в приграничном пространстве. Мы готовы реагировать на возможные провокации на всех направлениях границы", - констатировал министр.
Министр отметил, что реализуемые в настоящее время и спланированные меры стратегического сдерживания вооруженными силами Белоруссии обеспечивают демонстрацию готовности по защите страны и нанесению неприемлемого ущерба возможному агрессору. Хренин также заметил, что в складывающейся обстановке упор сделан на реализацию целого комплекса мер стратегического сдерживания, как несилового, так и силового характера.
"Но все же в основе нашей военной политики остается позиция, что целесообразней не бряцать оружием, а садиться за стол переговоров. Как не раз подчеркивал глава нашего государства, Минская площадка открыта для такого рода взаимодействий", - подчеркнул он.
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БелоруссияРоссияМинскМинистерство обороны БелоруссииСоюзное государство
 
 
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