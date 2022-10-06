https://ria.ru/20221006/zaporozhe-1821979393.html

Украина не пускает автомобили на освобожденную часть Запорожской области

Украина не пускает автомобили на освобожденную часть Запорожской области - РИА Новости, 06.10.2022

Украина не пускает автомобили на освобожденную часть Запорожской области

Киевские власти до сих пор держат закрытым проезд через КПП "Васильевка" на освобожденную часть Запорожской области, заявил в четверг врио губернатора... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T14:50

2022-10-06T14:50

2022-10-06T15:13

специальная военная операция на украине

в мире

украина

запорожская область

евгений балицкий

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/0f/1816923812_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d4c95ffdc502a22a030b3f1dc5f98924.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Киевские власти до сих пор держат закрытым проезд через КПП "Васильевка" на освобожденную часть Запорожской области, заявил в четверг врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."Люди пытаются проехать (на освобожденную часть области – ред.), но пока Украина не пропускает. С нашей стороны ограничений нет, хотя людей едет туда крайне мало", – сказал Балицкий в эфире "Соловьев – Live".По его словам, решение о возможности открытия КПП "Васильевка" принимается на самом верху киевскими властями.Он добавил, что многие люди теперь бояться ехать через КПП после обстрела автоколонны украинскими войсками в конце сентября, жертвами которого стали 30 человек.Украинские войска 30 сентября нанесли артиллерийский удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области, в результате обстрела погибли 30 человек, 88 получили ранения.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду президент подписал федеральный закон, ратифицирующий договор о принятии ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Как заявляли представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.

https://ria.ru/20221006/ogranicheniya-1821937882.html

украина

запорожская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, запорожская область, евгений балицкий