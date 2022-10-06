https://ria.ru/20221006/zaporozhe-1821979393.html
Украина не пускает автомобили на освобожденную часть Запорожской области
Украина не пускает автомобили на освобожденную часть Запорожской области - РИА Новости, 06.10.2022
Украина не пускает автомобили на освобожденную часть Запорожской области
Киевские власти до сих пор держат закрытым проезд через КПП "Васильевка" на освобожденную часть Запорожской области, заявил в четверг врио губернатора... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T14:50
2022-10-06T14:50
2022-10-06T15:13
специальная военная операция на украине
в мире
украина
запорожская область
евгений балицкий
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости. Киевские власти до сих пор держат закрытым проезд через КПП "Васильевка" на освобожденную часть Запорожской области, заявил в четверг врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий."Люди пытаются проехать (на освобожденную часть области – ред.), но пока Украина не пропускает. С нашей стороны ограничений нет, хотя людей едет туда крайне мало", – сказал Балицкий в эфире "Соловьев – Live".По его словам, решение о возможности открытия КПП "Васильевка" принимается на самом верху киевскими властями.Он добавил, что многие люди теперь бояться ехать через КПП после обстрела автоколонны украинскими войсками в конце сентября, жертвами которого стали 30 человек.Украинские войска 30 сентября нанесли артиллерийский удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области, в результате обстрела погибли 30 человек, 88 получили ранения.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду президент подписал федеральный закон, ратифицирующий договор о принятии ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Как заявляли представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.
https://ria.ru/20221006/ogranicheniya-1821937882.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, запорожская область, евгений балицкий
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Запорожская область, Евгений Балицкий
14:50 06.10.2022 (обновлено: 15:13 06.10.2022)
Украина не пускает автомобили на освобожденную часть Запорожской области
Украина держит закрытым проезд через КПП на освобожденную часть Запорожской области
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт – РИА Новости.
Киевские власти до сих пор держат закрытым проезд через КПП "Васильевка" на освобожденную часть Запорожской области, заявил
в четверг врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
"Люди пытаются проехать (на освобожденную часть области – ред.), но пока Украина не пропускает. С нашей стороны ограничений нет, хотя людей едет туда крайне мало", – сказал Балицкий в эфире "Соловьев – Live".
По его словам, решение о возможности открытия КПП "Васильевка" принимается на самом верху киевскими властями.
Он добавил, что многие люди теперь бояться ехать через КПП после обстрела автоколонны украинскими войсками в конце сентября, жертвами которого стали 30 человек.
Украинские войска 30 сентября нанесли артиллерийский удар по колонне машин с гражданским населением, стоящей на выезде в освобожденную часть Запорожской области, в результате обстрела погибли 30 человек, 88 получили ранения.
Президент РФ Владимир Путин
30 сентября по итогам референдумов в ДНР
, ЛНР
, Херсонской и Запорожской областях подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду президент подписал федеральный закон, ратифицирующий договор о принятии ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Как заявляли представители республик и областей, вхождение в состав России обезопасит их территории и восстановит историческую справедливость.