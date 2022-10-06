https://ria.ru/20221006/zaporozhe-1821882304.html
Власти Запорожья предложили разместить в регионе военно-морскую базу
Власти Запорожья предложили разместить в регионе военно-морскую базу - РИА Новости, 06.10.2022
Власти Запорожья предложили разместить в регионе военно-морскую базу
В Бердянске в перспективе может появиться база российских ВМС, заявил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T09:42
2022-10-06T09:42
2022-10-06T10:19
владимир рогов
владимир путин
запорожье
бердянск
россия
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт — РИА Новости. В Бердянске в перспективе может появиться база российских ВМС, заявил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."Военно-морскую базу России можно разместить в Бердянске", — сказал политик РИА Новости.По его словам, Азовское море вернуло себе исторический статус, снова став внутренним морем России.Кроме того, как добавил Рогов, власти инициируют передачу всей военной инфраструктуры, оставшейся в регионе еще с советских времен, в распоряжение российского Минобороны. В частности, речь идет о военном аэродроме под Мелитополем, военных полигонах и военно-морской инфраструктуре в Бердянске.После проведенных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях референдумов президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии этих регионов в состав Федерации.
https://ria.ru/20221005/zaporozhe-1821613346.html
https://radiosputnik.ria.ru/20221005/zaes-1821776633.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир рогов, владимир путин, запорожье, бердянск, россия, безопасность
Владимир Рогов, Владимир Путин, Запорожье, Бердянск, Россия, Безопасность
09:42 06.10.2022 (обновлено: 10:19 06.10.2022)
Власти Запорожья предложили разместить в регионе военно-морскую базу
Власти Запорожской области предложили разместить в Бердянске военно-морскую базу