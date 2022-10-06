https://ria.ru/20221006/zaporozhe-1821882304.html

Власти Запорожья предложили разместить в регионе военно-морскую базу

Власти Запорожья предложили разместить в регионе военно-морскую базу - РИА Новости, 06.10.2022

Власти Запорожья предложили разместить в регионе военно-морскую базу

В Бердянске в перспективе может появиться база российских ВМС, заявил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного совета... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T09:42

2022-10-06T09:42

2022-10-06T10:19

владимир рогов

владимир путин

запорожье

бердянск

россия

безопасность

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СИМФЕРОПОЛЬ, 6 окт — РИА Новости. В Бердянске в перспективе может появиться база российских ВМС, заявил председатель запорожского движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов."Военно-морскую базу России можно разместить в Бердянске", — сказал политик РИА Новости.По его словам, Азовское море вернуло себе исторический статус, снова став внутренним морем России.Кроме того, как добавил Рогов, власти инициируют передачу всей военной инфраструктуры, оставшейся в регионе еще с советских времен, в распоряжение российского Минобороны. В частности, речь идет о военном аэродроме под Мелитополем, военных полигонах и военно-морской инфраструктуре в Бердянске.После проведенных в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях референдумов президент России Владимир Путин 5 октября подписал федеральные конституционные законы о принятии этих регионов в состав Федерации.

https://ria.ru/20221005/zaporozhe-1821613346.html

https://radiosputnik.ria.ru/20221005/zaes-1821776633.html

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бердянск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир рогов, владимир путин, запорожье, бердянск, россия, безопасность