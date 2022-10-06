https://ria.ru/20221006/zaderzhanie-1822093698.html
На Аляске задержали двух россиян при попытке попасть в США
На Аляске задержали двух россиян при попытке попасть в США - РИА Новости, 06.10.2022
На Аляске задержали двух россиян при попытке попасть в США
Двоих россиян задержали при попытке попасть в США через остров Святого Лаврентия в штате Аляска, сообщает местное издание Anchorage Daily News. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T22:06
2022-10-06T22:06
2022-10-06T22:50
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ВАШИНГТОН, 6 окт — РИА Новости. Двоих россиян задержали при попытке попасть в США через остров Святого Лаврентия в штате Аляска, сообщает местное издание Anchorage Daily News.Как уточняется, сейчас они находятся под стражей в Анкоридже. По данным властей, задержанные прибыли с Чукотки.В свою очередь, заместитель главы пресс-службы Госдепа Ведант Патель переадресовал в министерство внутренней безопасности вопрос о задержанных. Он не смог уточнить, просили ли россияне убежища, и может ли оно быть предоставлено.
https://ria.ru/20221003/kazakhstan-1821221503.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аляска, сша, россия, государственный департамент сша, чукотка
В мире, Аляска, США, Россия, Государственный департамент США, Чукотка
22:06 06.10.2022 (обновлено: 22:50 06.10.2022)
На Аляске задержали двух россиян при попытке попасть в США
ADN: на Аляске задержали двух россиян, пытавшихся попасть в США через Берингово море