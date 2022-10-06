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На Аляске задержали двух россиян при попытке попасть в США - РИА Новости, 06.10.2022
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На Аляске задержали двух россиян при попытке попасть в США
На Аляске задержали двух россиян при попытке попасть в США - РИА Новости, 06.10.2022
На Аляске задержали двух россиян при попытке попасть в США
Двоих россиян задержали при попытке попасть в США через остров Святого Лаврентия в штате Аляска, сообщает местное издание Anchorage Daily News. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T22:06
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ВАШИНГТОН, 6 окт — РИА Новости. Двоих россиян задержали при попытке попасть в США через остров Святого Лаврентия в штате Аляска, сообщает местное издание Anchorage Daily News.Как уточняется, сейчас они находятся под стражей в Анкоридже. По данным властей, задержанные прибыли с Чукотки.В свою очередь, заместитель главы пресс-службы Госдепа Ведант Патель переадресовал в министерство внутренней безопасности вопрос о задержанных. Он не смог уточнить, просили ли россияне убежища, и может ли оно быть предоставлено.
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в мире, аляска, сша, россия, государственный департамент сша, чукотка
В мире, Аляска, США, Россия, Государственный департамент США, Чукотка
22:06 06.10.2022 (обновлено: 22:50 06.10.2022)
 
На Аляске задержали двух россиян при попытке попасть в США

ADN: на Аляске задержали двух россиян, пытавшихся попасть в США через Берингово море

© Flickr / U.S. Coast Guard photo by Petty Officer 2nd Class Diana HoningsБерингово море
Берингово море - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Flickr / U.S. Coast Guard photo by Petty Officer 2nd Class Diana Honings
Берингово море. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 6 окт — РИА Новости. Двоих россиян задержали при попытке попасть в США через остров Святого Лаврентия в штате Аляска, сообщает местное издание Anchorage Daily News.
Как уточняется, сейчас они находятся под стражей в Анкоридже. По данным властей, задержанные прибыли с Чукотки.

"Для нас это стало сюрпризом, но мы не ожидаем какого-то потока лиц", — приводит газета слова губернатора штата Майка Данливи.

В свою очередь, заместитель главы пресс-службы Госдепа Ведант Патель переадресовал в министерство внутренней безопасности вопрос о задержанных. Он не смог уточнить, просили ли россияне убежища, и может ли оно быть предоставлено.
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В миреАляскаСШАРоссияГосударственный департамент СШАЧукотка
 
 
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