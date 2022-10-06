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Жителя Запорожской области задержали за хранение боеприпасов
Жителя Запорожской области задержали за хранение боеприпасов - РИА Новости, 06.10.2022
Жителя Запорожской области задержали за хранение боеприпасов
Жителя Васильевского района Запорожской области, у которого дома обнаружили боеприпасы, задержали правоохранители, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T17:00
2022-10-06T17:00
2022-10-06T17:00
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МЕЛИТОПОЛЬ, 6 окт - РИА Новости. Жителя Васильевского района Запорожской области, у которого дома обнаружили боеприпасы, задержали правоохранители, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе ГУВД по Запорожской области."Арсенал обнаружен и изъят при проведении рейда. Профилактические мероприятия сотрудниками полиции проводятся регулярно на всей территории Запорожской области", – отметили в ведомстве.По данным пресс-службы, в частном доме мужчина хранил девять различных боеприпасов, мешок с порохом, около 800 трубок для артиллерийского пороха и около тысячи патронов различного калибра. Все найденное изъято, задержанного проверяют на причастность к деятельности диверсионно-разведывательной группы.Президент РФ Владимир Путин 30 сентября выступил в Кремле по итогам референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях, после чего подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. В среду Путин подписал федеральные законы, ратифицирующие принятие этих регионов в состав РФ.
https://ria.ru/20220913/skhron-1816385525.html
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запорожская область, россия
Запорожская область, Россия
Жителя Запорожской области задержали за хранение боеприпасов
Правоохранители задержали жителя Запорожской области за хранение боеприпасов