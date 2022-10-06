https://ria.ru/20221006/yaponiya-1821864468.html

Верхняя палата парламента Японии осудила ракетные пуски КНДР

Верхняя палата парламента Японии осудила ракетные пуски КНДР - РИА Новости, 06.10.2022

Верхняя палата парламента Японии осудила ракетные пуски КНДР

Верхняя палата парламента Японии единогласно приняла резолюцию с осуждением Северной Кореи в связи с продолжающимися ракетными пусками. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T06:18

2022-10-06T06:18

2022-10-06T06:20

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ТОКИО, 6 окт – РИА Новости. Верхняя палата парламента Японии единогласно приняла резолюцию с осуждением Северной Кореи в связи с продолжающимися ракетными пусками.Трансляция заседания велась на канале палаты.Накануне резолюция с осуждением действий КНДР была единогласно принята нижней палатой парламента Японии.Утром в четверг Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил, что КНДР провела пуски двух пакет малой дальности из района Самсок в Пхеньяне. Первый пуск был осуществлен в 6.01 по местному времени (0.01 мск), а второй – в 6.23 (0.23 мск).В свою очередь, японские военные подчеркнули, что обе ракеты упали вне исключительной экономической зоны Японии. Дальность полета ракет составила 350 и 800 километров, а максимальная высота – 100 и 50 километров соответственно. К настоящему времени сообщений об ущербе морским или воздушным судам не поступало.Если информация о ракетном испытании подтвердится, то это станет шестым по счету ракетным пуском КНДР в сентябре и 24-м с начала года.Во вторник Северная Корея провела пуск баллистической ракеты, которая перелетала через японскую северную префектуру Аомори и упала за пределами территориальных вод на отдалении в 3 тысячи километров к востоку от префектуры Иватэ. В связи с пуском в северных префектурах Японии Аомори и Хоккайдо была объявлена тревога. Южнокорейские и японские военные считают, что Пхеньян испытал баллистическую ракету средней дальности, с высокой долей вероятности типа "Хвасон-12". Ракета пролетала рекордное за всю историю пусков расстояние 4600 километров, высота составила 1000 километров, а максимальная скорость 17 Махов. Последний раз ракета КНДР перелетала через территорию Японии пять лет назад.

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в мире, япония, парламент японии, пхеньян