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На "Яндекс.Картах" пропали границы российских областей - РИА Новости, 06.10.2022
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На "Яндекс.Картах" пропали границы российских областей
На "Яндекс.Картах" пропали границы российских областей - РИА Новости, 06.10.2022
На "Яндекс.Картах" пропали границы российских областей
Границы областей и ряда городов России исчезли из сервиса "Яндекс.Карты" вслед за границами стран, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T16:23
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Границы областей и ряда городов России исчезли из сервиса "Яндекс.Карты" вслед за границами стран, передает корреспондент РИА Новости.В июне на картах "Яндекса" перестали отображаться границы стран и остались только названия и границы регионов. Тогда в пресс-службе "Яндекса" сообщили РИА Новости, что сервис компании сосредоточится на физико-географическом изображении на картах, сделав акцент на природных объектах, а не на границах государств.Как убедился корреспондент РИА Новости, в четверг из сервиса "Яндекс.Карты" пропали границы Москвы и Московской области, ДНР и ЛНР, которые на сервисе до сих пор носят названия Донецкой и Луганской областей, Херсонской и Запорожской областей.При этом на "Яндекс.Картах" при просмотре таких городов, как Минск, Киев, Лондон, Париж, Тель-Авив и ряда других, продолжают отображаться границы.Отображаются на сервисе и границы целого ряда городов в России, например Краснодара и Сочи, остались и границы поселков и деревень."Мы продолжаем развивать физико-географическую карту с акцентом на природных объектах. На карте уже появились линии полярных кругов и экватора, названия горных массивов, равнин, впадин и пустынь. Отображение рек и основных магистралей стало контрастнее", — отметили в "Яндексе".
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яндекс, россия, общество, технологии
Яндекс, Россия, Общество, Технологии
16:23 06.10.2022 (обновлено: 23:48 06.10.2022)
 
На "Яндекс.Картах" пропали границы российских областей

Границы областей и некоторых городов России исчезли из сервиса "Яндекс.Карты"

© Fotolia / kantverСмартфон
Смартфон - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Fotolia / kantver
Смартфон. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Границы областей и ряда городов России исчезли из сервиса "Яндекс.Карты" вслед за границами стран, передает корреспондент РИА Новости.
В июне на картах "Яндекса" перестали отображаться границы стран и остались только названия и границы регионов. Тогда в пресс-службе "Яндекса" сообщили РИА Новости, что сервис компании сосредоточится на физико-географическом изображении на картах, сделав акцент на природных объектах, а не на границах государств.
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Как убедился корреспондент РИА Новости, в четверг из сервиса "Яндекс.Карты" пропали границы Москвы и Московской области, ДНР и ЛНР, которые на сервисе до сих пор носят названия Донецкой и Луганской областей, Херсонской и Запорожской областей.
При этом на "Яндекс.Картах" при просмотре таких городов, как Минск, Киев, Лондон, Париж, Тель-Авив и ряда других, продолжают отображаться границы.
Отображаются на сервисе и границы целого ряда городов в России, например Краснодара и Сочи, остались и границы поселков и деревень.
"Мы продолжаем развивать физико-географическую карту с акцентом на природных объектах. На карте уже появились линии полярных кругов и экватора, названия горных массивов, равнин, впадин и пустынь. Отображение рек и основных магистралей стало контрастнее", — отметили в "Яндексе".
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