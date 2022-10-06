16:23 06.10.2022 (обновлено: 23:48 06.10.2022)
На "Яндекс.Картах" пропали границы российских областей
Границы областей и некоторых городов России исчезли из сервиса "Яндекс.Карты"
Смартфон. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Границы областей и ряда городов России исчезли из сервиса "Яндекс.Карты" вслед за границами стран, передает корреспондент РИА Новости.
В июне на картах "Яндекса" перестали отображаться границы стран и остались только названия и границы регионов. Тогда в пресс-службе "Яндекса" сообщили РИА Новости, что сервис компании сосредоточится на физико-географическом изображении на картах, сделав акцент на природных объектах, а не на границах государств.
16 сентября, 13:30В ГД внесли проект о штрафе за распространение недостоверных карт
Как убедился корреспондент РИА Новости, в четверг из сервиса "Яндекс.Карты" пропали границы Москвы и Московской области, ДНР и ЛНР, которые на сервисе до сих пор носят названия Донецкой и Луганской областей, Херсонской и Запорожской областей.
При этом на "Яндекс.Картах" при просмотре таких городов, как Минск, Киев, Лондон, Париж, Тель-Авив и ряда других, продолжают отображаться границы.
Отображаются на сервисе и границы целого ряда городов в России, например Краснодара и Сочи, остались и границы поселков и деревень.
"Мы продолжаем развивать физико-географическую карту с акцентом на природных объектах. На карте уже появились линии полярных кругов и экватора, названия горных массивов, равнин, впадин и пустынь. Отображение рек и основных магистралей стало контрастнее", — отметили в "Яндексе".
16 сентября, 12:53В Уссурийске заменили баннер с картой России без Крыма