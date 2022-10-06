https://ria.ru/20221006/yandeks-1822008929.html

На "Яндекс.Картах" пропали границы российских областей

На "Яндекс.Картах" пропали границы российских областей - РИА Новости, 06.10.2022

На "Яндекс.Картах" пропали границы российских областей

Границы областей и ряда городов России исчезли из сервиса "Яндекс.Карты" вслед за границами стран, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T16:23

2022-10-06T16:23

2022-10-06T23:48

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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Границы областей и ряда городов России исчезли из сервиса "Яндекс.Карты" вслед за границами стран, передает корреспондент РИА Новости.В июне на картах "Яндекса" перестали отображаться границы стран и остались только названия и границы регионов. Тогда в пресс-службе "Яндекса" сообщили РИА Новости, что сервис компании сосредоточится на физико-географическом изображении на картах, сделав акцент на природных объектах, а не на границах государств.Как убедился корреспондент РИА Новости, в четверг из сервиса "Яндекс.Карты" пропали границы Москвы и Московской области, ДНР и ЛНР, которые на сервисе до сих пор носят названия Донецкой и Луганской областей, Херсонской и Запорожской областей.При этом на "Яндекс.Картах" при просмотре таких городов, как Минск, Киев, Лондон, Париж, Тель-Авив и ряда других, продолжают отображаться границы.Отображаются на сервисе и границы целого ряда городов в России, например Краснодара и Сочи, остались и границы поселков и деревень."Мы продолжаем развивать физико-географическую карту с акцентом на природных объектах. На карте уже появились линии полярных кругов и экватора, названия горных массивов, равнин, впадин и пустынь. Отображение рек и основных магистралей стало контрастнее", — отметили в "Яндексе".

https://ria.ru/20220916/shtraf-1817240317.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

яндекс, россия, общество, технологии