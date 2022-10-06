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В Новой Каховке прогремели десять взрывов, сработали системы ПВО

В Новой Каховке прогремели десять взрывов, сработали системы ПВО - РИА Новости, 06.10.2022

В Новой Каховке прогремели десять взрывов, сработали системы ПВО

Украинские войска обстреливают город Новая Каховка в Херсонской области, сработала ПВО, в воздухе прогремели 10 взрывов, сообщает в четверг администрация... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T16:06

2022-10-06T16:06

2022-10-06T16:20

специальная военная операция на украине

новая каховка

в мире

херсонская область

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ХЕРСОН, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреливают город Новая Каховка в Херсонской области, сработала ПВО, в воздухе прогремели 10 взрывов, сообщает в четверг администрация города."В Новой Каховке работает ПВО: 10 воздушных взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале городской администрации.Украинские вооруженные формирования регулярно обстреливают гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, наносят ракетные удары по Каховской ГЭС, жилым массивам, рынкам и предприятиям.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

новая каховка

херсонская область

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новая каховка, в мире, херсонская область