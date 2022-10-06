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В Новой Каховке прогремели десять взрывов, сработали системы ПВО - РИА Новости, 06.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Новой Каховке прогремели десять взрывов, сработали системы ПВО
В Новой Каховке прогремели десять взрывов, сработали системы ПВО - РИА Новости, 06.10.2022
В Новой Каховке прогремели десять взрывов, сработали системы ПВО
Украинские войска обстреливают город Новая Каховка в Херсонской области, сработала ПВО, в воздухе прогремели 10 взрывов, сообщает в четверг администрация... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T16:06
2022-10-06T16:20
специальная военная операция на украине
новая каховка
в мире
херсонская область
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ХЕРСОН, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреливают город Новая Каховка в Херсонской области, сработала ПВО, в воздухе прогремели 10 взрывов, сообщает в четверг администрация города."В Новой Каховке работает ПВО: 10 воздушных взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале городской администрации.Украинские вооруженные формирования регулярно обстреливают гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, наносят ракетные удары по Каховской ГЭС, жилым массивам, рынкам и предприятиям.
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новая каховка, в мире, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Новая Каховка, В мире, Херсонская область
16:06 06.10.2022 (обновлено: 16:20 06.10.2022)
 
В Новой Каховке прогремели десять взрывов, сработали системы ПВО

В Новой Каховке сработала система ПВО, прогремели десять взрывов

© РИА НовостиНовая Каховка в Херсонской области
Новая Каховка в Херсонской области
© РИА Новости
Новая Каховка в Херсонской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ХЕРСОН, 6 окт - РИА Новости. Украинские войска обстреливают город Новая Каховка в Херсонской области, сработала ПВО, в воздухе прогремели 10 взрывов, сообщает в четверг администрация города.
"В Новой Каховке работает ПВО: 10 воздушных взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале городской администрации.
Украинские вооруженные формирования регулярно обстреливают гражданскую инфраструктуру Новой Каховки, наносят ракетные удары по Каховской ГЭС, жилым массивам, рынкам и предприятиям.
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