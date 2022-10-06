https://ria.ru/20221006/vosstanovlenie-1821961527.html
Путин отметил восстановление автопрома и металлургии
Путин отметил восстановление автопрома и металлургии - РИА Новости, 06.10.2022
Путин отметил восстановление автопрома и металлургии
Автопром и металлургия в России восстанавливаются, в сельском хозяйстве хорошая динамика, прибавляет и строительный сектор, заявил президент страны Владимир... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:43
2022-10-06T13:43
2022-10-06T13:53
экономика
владимир путин
россия
цены на нефть
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Автопром и металлургия в России восстанавливаются, в сельском хозяйстве хорошая динамика, прибавляет и строительный сектор, заявил президент страны Владимир Путин."После четырех месяцев спада промышленное производство вернулось на уровень прошлого года, постепенно восстанавливаются отрасли, которые оказались в наиболее сложном положении, такие как автопром и металлургия. Хорошую динамику показывает сельское хозяйство, здесь плюс 4,6% за январь-август. Прибавляет и строительство", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.По его словам, в августе объем строительных работ вырос на 7,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Опережающая динамика стройки должна подтянуть смежные отрасли, добавил Путин.
https://ria.ru/20221004/avtovaz-1821474506.html
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экономика, владимир путин, россия, цены на нефть
Экономика, Владимир Путин, Россия, Цены на нефть
13:43 06.10.2022 (обновлено: 13:53 06.10.2022)
Путин отметил восстановление автопрома и металлургии
Путин: восстанавливаются автопром и металлургия, хорошая динамика в сельском хозяйстве
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Автопром и металлургия в России восстанавливаются, в сельском хозяйстве хорошая динамика, прибавляет и строительный сектор, заявил президент страны Владимир Путин.
"После четырех месяцев спада промышленное производство вернулось на уровень прошлого года, постепенно восстанавливаются отрасли, которые оказались в наиболее сложном положении, такие как автопром и металлургия. Хорошую динамику показывает сельское хозяйство, здесь плюс 4,6% за январь-август. Прибавляет и строительство", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
По его словам, в августе объем строительных работ вырос на 7,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Опережающая динамика стройки должна подтянуть смежные отрасли, добавил Путин.