https://ria.ru/20221006/vosstanovlenie-1821961527.html

Путин отметил восстановление автопрома и металлургии

Путин отметил восстановление автопрома и металлургии - РИА Новости, 06.10.2022

Путин отметил восстановление автопрома и металлургии

Автопром и металлургия в России восстанавливаются, в сельском хозяйстве хорошая динамика, прибавляет и строительный сектор, заявил президент страны Владимир... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T13:43

2022-10-06T13:43

2022-10-06T13:53

экономика

владимир путин

россия

цены на нефть

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Автопром и металлургия в России восстанавливаются, в сельском хозяйстве хорошая динамика, прибавляет и строительный сектор, заявил президент страны Владимир Путин."После четырех месяцев спада промышленное производство вернулось на уровень прошлого года, постепенно восстанавливаются отрасли, которые оказались в наиболее сложном положении, такие как автопром и металлургия. Хорошую динамику показывает сельское хозяйство, здесь плюс 4,6% за январь-август. Прибавляет и строительство", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.По его словам, в августе объем строительных работ вырос на 7,4% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Опережающая динамика стройки должна подтянуть смежные отрасли, добавил Путин.

https://ria.ru/20221004/avtovaz-1821474506.html

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экономика, владимир путин, россия, цены на нефть