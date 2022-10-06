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Поставщики сетей стали чаще использовать услуги "Деловых Линий"

Поставщики сетей стали чаще использовать услуги "Деловых Линий" - РИА Новости, 06.10.2022

Поставщики сетей стали чаще использовать услуги "Деловых Линий"

В период с мая по сентябрь 2022 года число заявок от поставщиков торговых сетей "Светофор", "Доброцен", "Маяк" выросло на 167% по сравнению с аналогичным... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T15:40

2022-10-06T15:40

2022-10-06T15:41

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МОСКВА, 6 окт - Транспортная компания "Деловые Линии". В период с мая по сентябрь 2022 года число заявок от поставщиков торговых сетей "Светофор", "Доброцен", "Маяк" выросло на 167% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали в ГК "Деловые Линии".Кроме того, в 1,5 раза больше стало количество компаний-отправителей и в 2 раза увеличился средний ежемесячный прирост заказов за тот же период – по сравнению с апрелем."Весной мы снизили стоимость межтерминальной перевозки на 15% для компаний, которые сотрудничают с торговыми сетями низких цен "Светофор", "Доброцен", "Маяк", и за это время поставщики проявили заметный интерес к акции. Действие дисконта продлевалось уже два раза, и мы решили пролонгировать его снова – до конца января следующего года, – отвечая на высокий спрос со стороны бизнеса. Кроме того, добавили еще одну торговую сеть – "Победа". Для поставщиков возможность сэкономить на логистике означает высвобождение средств на профильное развитие, что особенно важно в непростой экономической ситуации", - отметили в пресс-службе "Деловых Линий".В группе компаний проанализировали, что чаще всего поставщики заказывают доставку товаров народного потребления, оборудования и хозтоваров в Северо-Западный, Южный и Дальневосточный федеральные округа. В топ-3 городов отправителей входит Москва, Санкт-Петербург и Набережные Челны.ГК "Деловые Линии" — основана в 2001 году. География доставки более 90% населенных пунктов в России, а также Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Армения, Китай, Восточная Азия и Европа. Лидер среди транспортных компаний по размеру собственного автопарка: насчитывает порядка 4 тыс. машин ведущих мировых и российских производителей. Осуществляет перевозку сборных грузов, транспортировку еврофурами, адресную доставку по городу и региону, а также предоставляет комплексные 3PL-услуги. Сеть терминалов насчитывает 246 подразделений в 199 городах России. Крупнейший транспортно-логистический оператор в сегменте перевозки сборных грузов (свыше 26% рынка, Infranews), занимает 1 место по объему складских площадей в регионах РФ (Knight Frank, 2021). Входит в перечень системообразующих организаций страны (Минтранс РФ). Трехкратный победитель в номинации "Коммерческий грузовой транспорт" Национальной премии "Грузовики и дороги". Признан "Надежным перевозчиком России" в 2022 г. согласно рейтингу Национального союза экспертов в сфере транспорта и логистики (СЭЛ) при поддержке Минтранса РФ. Официальный сайт.РекламаООО "Деловые Линии"; ИНН 7826156685ID 4CQwVszH9pQNMYhFEbU

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы