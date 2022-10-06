13:42 06.10.2022 (обновлено: 14:22 06.10.2022)
МИД призвал Евросоюз определиться с позицией по Украине
Захарова призвала ЕС выбрать между урегулированием на Украине и "полем боя по Боррелю"
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва призывает ЕС определиться - они за переговоры по урегулированию на Украине, или за "поле боля по Боррелю", заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикации в ряде СМИ о том, что Австрия предложила провести на своей территории переговоры по деэскалации на Украине.
"Мне кажется, Европейскому союзу нужно прежде всего разобраться с самим собой, во-первых, определить, проводят ли они единую внешнюю политику или каждая страна имеет свою собственную национальную", - сказала Захарова на брифинге.
Она напомнила, что со стороны Евросоюза слышатся зачастую противоположные заявления и инициативы, озвученные отдельными государствами ЕС, потом либо дезавуировались, либо не подтверждались, так как не были согласованы с Брюсселем.
"Во-вторых, ЕС нужно также определиться с самим собой - они все-таки за переговоры или за поле боя "по Боррелю", - добавила она.