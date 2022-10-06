https://ria.ru/20221006/ukraina-1821961199.html

МИД призвал Евросоюз определиться с позицией по Украине

МИД призвал Евросоюз определиться с позицией по Украине - РИА Новости, 06.10.2022

МИД призвал Евросоюз определиться с позицией по Украине

Москва призывает ЕС определиться - они за переговоры по урегулированию на Украине, или за "поле боля по Боррелю", заявила в четверг официальный представитель... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T13:42

2022-10-06T13:42

2022-10-06T14:22

украина

евросоюз

россия

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва призывает ЕС определиться - они за переговоры по урегулированию на Украине, или за "поле боля по Боррелю", заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикации в ряде СМИ о том, что Австрия предложила провести на своей территории переговоры по деэскалации на Украине.Она напомнила, что со стороны Евросоюза слышатся зачастую противоположные заявления и инициативы, озвученные отдельными государствами ЕС, потом либо дезавуировались, либо не подтверждались, так как не были согласованы с Брюсселем."Во-вторых, ЕС нужно также определиться с самим собой - они все-таки за переговоры или за поле боя "по Боррелю", - добавила она.

https://ria.ru/20221006/diplomatiya-1821954925.html

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Владимир Лаврентьев

украина, евросоюз, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова