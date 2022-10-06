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МИД призвал Евросоюз определиться с позицией по Украине - РИА Новости, 06.10.2022
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МИД призвал Евросоюз определиться с позицией по Украине
МИД призвал Евросоюз определиться с позицией по Украине - РИА Новости, 06.10.2022
МИД призвал Евросоюз определиться с позицией по Украине
Москва призывает ЕС определиться - они за переговоры по урегулированию на Украине, или за "поле боля по Боррелю", заявила в четверг официальный представитель... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:42
2022-10-06T14:22
украина
евросоюз
россия
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва призывает ЕС определиться - они за переговоры по урегулированию на Украине, или за "поле боля по Боррелю", заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикации в ряде СМИ о том, что Австрия предложила провести на своей территории переговоры по деэскалации на Украине.Она напомнила, что со стороны Евросоюза слышатся зачастую противоположные заявления и инициативы, озвученные отдельными государствами ЕС, потом либо дезавуировались, либо не подтверждались, так как не были согласованы с Брюсселем."Во-вторых, ЕС нужно также определиться с самим собой - они все-таки за переговоры или за поле боя "по Боррелю", - добавила она.
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украина, евросоюз, россия, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова
Украина, Евросоюз, Россия, В мире, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Мария Захарова
13:42 06.10.2022 (обновлено: 14:22 06.10.2022)
 
МИД призвал Евросоюз определиться с позицией по Украине

Захарова призвала ЕС выбрать между урегулированием на Украине и "полем боя по Боррелю"

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва призывает ЕС определиться - они за переговоры по урегулированию на Украине, или за "поле боля по Боррелю", заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикации в ряде СМИ о том, что Австрия предложила провести на своей территории переговоры по деэскалации на Украине.
"Мне кажется, Европейскому союзу нужно прежде всего разобраться с самим собой, во-первых, определить, проводят ли они единую внешнюю политику или каждая страна имеет свою собственную национальную", - сказала Захарова на брифинге.
Она напомнила, что со стороны Евросоюза слышатся зачастую противоположные заявления и инициативы, озвученные отдельными государствами ЕС, потом либо дезавуировались, либо не подтверждались, так как не были согласованы с Брюсселем.
"Во-вторых, ЕС нужно также определиться с самим собой - они все-таки за переговоры или за поле боя "по Боррелю", - добавила она.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
13:28
Песков прокомментировал слова Борреля о решении конфликта на Украине
 
УкраинаЕвросоюзРоссияВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Мария Захарова
 
 
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