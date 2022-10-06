https://ria.ru/20221006/ugroza-1821897453.html

Премьер Польши ввел режим угрозы энергетической инфраструктуре за границей

Премьер Польши ввел режим угрозы энергетической инфраструктуре за границей - РИА Новости, 06.10.2022

Премьер Польши ввел режим угрозы энергетической инфраструктуре за границей

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ввел второй по уровню из четырех режим угрозы энергетической инфраструктуре страны за границей, сообщает Центр... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T10:40

2022-10-06T10:40

2022-10-06T10:40

в мире

матеуш моравецкий

польша

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ВАРШАВА, 6 окт - РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ввел второй по уровню из четырех режим угрозы энергетической инфраструктуре страны за границей, сообщает Центр информации правительства."Премьер-министр Матеуш Моравецкий подписал распоряжение о введении режима угрозы второго уровня BRAVO в отношении польской энергетической инфраструктуры, находящейся за пределами Польши", - говорится в сообщении.Уточняется, что распоряжение будет действовать с полуночи 6 октября до полуночи 30 ноября.Правительственный центр безопасности уточнил, что "режим угрозы BRAVO (второй по четырехступенчатой шкале) вводится в случае возникновения повышенной и предсказуемой угрозы возникновения террористического события". "Это означает, что у служб есть информация о потенциальной угрозе, и в связи с этим государственная администрация обязана проявлять особую бдительность", - говорится в сообщении.В соответствии с польским законом о контртеррористической деятельности режим угрозы BRAVO обязывает сотрудников полиции, Пограничной стражи, Военной жандармерии носить длинноствольное оружие и бронежилеты. Кроме того, необходимо проводить проверки транспортных средств, людей и общественных зданий в районах, находящихся под угрозой, а также обеспечить достаточное количество личного состава на случай террористических событий.

https://ria.ru/20221006/polsha-1821889312.html

польша

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, матеуш моравецкий, польша