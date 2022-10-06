https://ria.ru/20221006/ugol-1822023559.html
Глава Кузбасса провел "Урок угля" для молодежи
Глава Кузбасса провел "Урок угля" для молодежи - РИА Новости, 06.10.2022
Глава Кузбасса провел "Урок угля" для молодежи
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в рамках международного угольного форума, который проходит в Кемерово, провел "Урок угля" для молодежи, где рассказал о... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T17:05
2022-10-06T17:05
2022-10-06T17:20
сергей цивилев
кемерово
кемеровская область
россия
общество
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КЕМЕРОВО, 6 окт - РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в рамках международного угольного форума, который проходит в Кемерово, провел "Урок угля" для молодежи, где рассказал о будущем угольной отрасли, сообщает правительство региона."В рамках международного угольного форума "Угольная отрасль - новые реалии" губернатор Сергей Цивилев провел "Урок угля". Глава региона рассказал молодежи о том, как на добывающих предприятиях Кузбасса сокращают вредное воздействие на экологию региона, и о новых технологиях добычи и переработки топлива, которые разрабатывают кузбасские ученые", – говорится в сообщении.Участники мероприятия узнали, какой процент населения региона работает на предприятиях по добыче и переработке угля, сколько шахт и разрезов есть в активе Кузбасса."Будущее угольной отрасли - это не наращивание объемов добычи, а глубокая переработка угля в продукт с высокой стоимостью. Кузбасс уходит от статуса сырьевого региона, сейчас мы делаем ставку на науку в этой отрасли. Необходимо сделать процесс добычи угля более безопасным. Не менее важная задача, над которой сейчас совместно работают наши ученые и промышленники, - внедрение "чистых" природоохранных технологий", - приводятся в сообщении слова Цивилева.Отмечается, что в рамках регионального проекта "ПрофКомпас" для школьников и студентов пройдет экскурсия на разрезах "Черниговец", "Березовский" и "Кедровский". Молодые люди выразили интерес к планам на будущее открытие новых предприятий по переработке угля и тенденциям развития угольной отрасли."Ваши родные и близкие совершали подвиги и в тылу, и на фронте. Я уверен, что и вы впишете свои имена золотыми буквами в славную историю Кузбасса и нашей страны. И ваши дети и внуки так же будут гордиться вами, вашими делами, как вы - своими предками. Сейчас вы пишете новую историю Кузбасса, страны - своими руками, делами, мыслями. Она только начинается. Это ваша история", - сказал губернатор Сергей Цивилев.
https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821181318.html
https://ria.ru/20221005/yurga-1821686882.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сергей цивилев, кемерово, кемеровская область, россия, общество
Сергей Цивилев, Кемерово, Кемеровская область, Россия, Общество
17:05 06.10.2022 (обновлено: 17:20 06.10.2022)
Глава Кузбасса провел "Урок угля" для молодежи
Губернатор Кузбасса Цивилев провел "Урок угля" для молодежи в рамках международного форума
КЕМЕРОВО, 6 окт - РИА Новости.
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в рамках международного угольного форума, который проходит в Кемерово, провел "Урок угля" для молодежи, где рассказал о будущем угольной отрасли, сообщает
правительство региона.
"В рамках международного угольного форума "Угольная отрасль - новые реалии" губернатор Сергей Цивилев провел "Урок угля". Глава региона рассказал молодежи о том, как на добывающих предприятиях Кузбасса сокращают вредное воздействие на экологию региона, и о новых технологиях добычи и переработки топлива, которые разрабатывают кузбасские ученые", – говорится в сообщении.
Участники мероприятия узнали, какой процент населения региона работает на предприятиях по добыче и переработке угля, сколько шахт и разрезов есть в активе Кузбасса.
"Будущее угольной отрасли - это не наращивание объемов добычи, а глубокая переработка угля в продукт с высокой стоимостью. Кузбасс уходит от статуса сырьевого региона, сейчас мы делаем ставку на науку в этой отрасли. Необходимо сделать процесс добычи угля более безопасным. Не менее важная задача, над которой сейчас совместно работают наши ученые и промышленники, - внедрение "чистых" природоохранных технологий", - приводятся в сообщении слова Цивилева.
Отмечается, что в рамках регионального проекта "ПрофКомпас" для школьников и студентов пройдет экскурсия на разрезах "Черниговец", "Березовский" и "Кедровский". Молодые люди выразили интерес к планам на будущее открытие новых предприятий по переработке угля и тенденциям развития угольной отрасли.
"Ваши родные и близкие совершали подвиги и в тылу, и на фронте. Я уверен, что и вы впишете свои имена золотыми буквами в славную историю Кузбасса и нашей страны. И ваши дети и внуки так же будут гордиться вами, вашими делами, как вы - своими предками. Сейчас вы пишете новую историю Кузбасса, страны - своими руками, делами, мыслями. Она только начинается. Это ваша история", - сказал губернатор Сергей Цивилев.