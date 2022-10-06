https://ria.ru/20221006/ugol-1822023559.html

Глава Кузбасса провел "Урок угля" для молодежи

Глава Кузбасса провел "Урок угля" для молодежи - РИА Новости, 06.10.2022

Глава Кузбасса провел "Урок угля" для молодежи

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в рамках международного угольного форума, который проходит в Кемерово, провел "Урок угля" для молодежи, где рассказал о... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T17:05

2022-10-06T17:05

2022-10-06T17:20

сергей цивилев

кемерово

кемеровская область

россия

общество

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КЕМЕРОВО, 6 окт - РИА Новости. Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в рамках международного угольного форума, который проходит в Кемерово, провел "Урок угля" для молодежи, где рассказал о будущем угольной отрасли, сообщает правительство региона."В рамках международного угольного форума "Угольная отрасль - новые реалии" губернатор Сергей Цивилев провел "Урок угля". Глава региона рассказал молодежи о том, как на добывающих предприятиях Кузбасса сокращают вредное воздействие на экологию региона, и о новых технологиях добычи и переработки топлива, которые разрабатывают кузбасские ученые", – говорится в сообщении.Участники мероприятия узнали, какой процент населения региона работает на предприятиях по добыче и переработке угля, сколько шахт и разрезов есть в активе Кузбасса."Будущее угольной отрасли - это не наращивание объемов добычи, а глубокая переработка угля в продукт с высокой стоимостью. Кузбасс уходит от статуса сырьевого региона, сейчас мы делаем ставку на науку в этой отрасли. Необходимо сделать процесс добычи угля более безопасным. Не менее важная задача, над которой сейчас совместно работают наши ученые и промышленники, - внедрение "чистых" природоохранных технологий", - приводятся в сообщении слова Цивилева.Отмечается, что в рамках регионального проекта "ПрофКомпас" для школьников и студентов пройдет экскурсия на разрезах "Черниговец", "Березовский" и "Кедровский". Молодые люди выразили интерес к планам на будущее открытие новых предприятий по переработке угля и тенденциям развития угольной отрасли."Ваши родные и близкие совершали подвиги и в тылу, и на фронте. Я уверен, что и вы впишете свои имена золотыми буквами в славную историю Кузбасса и нашей страны. И ваши дети и внуки так же будут гордиться вами, вашими делами, как вы - своими предками. Сейчас вы пишете новую историю Кузбасса, страны - своими руками, делами, мыслями. Она только начинается. Это ваша история", - сказал губернатор Сергей Цивилев.

https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821181318.html

https://ria.ru/20221005/yurga-1821686882.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

сергей цивилев, кемерово, кемеровская область, россия, общество