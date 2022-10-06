https://ria.ru/20221006/turtsiya-1822021178.html

Турция решила вдвое увеличить мощность Транс-Анатолийского газопровода

Турция решила вдвое увеличить мощность Транс-Анатолийского газопровода - РИА Новости, 06.10.2022

Турция решила вдвое увеличить мощность Транс-Анатолийского газопровода

Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что принято решение вдвое увеличить мощность Трансанатолийского газопровода (TANAP) с 16 до... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T16:57

2022-10-06T16:57

2022-10-06T17:26

турция

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

в мире

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АНКАРА, 6 окт – РИА Новости. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что принято решение вдвое увеличить мощность Трансанатолийского газопровода (TANAP) с 16 до 32 миллиардов кубометров.Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее заявил, что вопрос "зависимости" Европы от российского газа будет актуальным в ближайшие 10 лет. По его словам, проект Трансанатолийского газопровода (TANAP), являющийся частью "Южного газового коридора", в ближайшей перспективе может рассматриваться как альтернатива. Он отметил, что подключение к коридору разных источников возможно через территорию Турции."Было принято решение удвоить мощность TANAP. Мы увеличим мощность с 16 миллиардов кубометров до 32 миллиардов кубометров", - приводит слова Донмеза телеканал TRT Haber.

https://ria.ru/20221006/tyapkin-1821827205.html

турция

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

турция, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире