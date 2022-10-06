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Турция решила вдвое увеличить мощность Транс-Анатолийского газопровода - РИА Новости, 06.10.2022
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Турция решила вдвое увеличить мощность Транс-Анатолийского газопровода
Турция решила вдвое увеличить мощность Транс-Анатолийского газопровода - РИА Новости, 06.10.2022
Турция решила вдвое увеличить мощность Транс-Анатолийского газопровода
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что принято решение вдвое увеличить мощность Трансанатолийского газопровода (TANAP) с 16 до... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T16:57
2022-10-06T17:26
турция
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в мире
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АНКАРА, 6 окт – РИА Новости. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что принято решение вдвое увеличить мощность Трансанатолийского газопровода (TANAP) с 16 до 32 миллиардов кубометров.Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее заявил, что вопрос "зависимости" Европы от российского газа будет актуальным в ближайшие 10 лет. По его словам, проект Трансанатолийского газопровода (TANAP), являющийся частью "Южного газового коридора", в ближайшей перспективе может рассматриваться как альтернатива. Он отметил, что подключение к коридору разных источников возможно через территорию Турции."Было принято решение удвоить мощность TANAP. Мы увеличим мощность с 16 миллиардов кубометров до 32 миллиардов кубометров", - приводит слова Донмеза телеканал TRT Haber.
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турция, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире
Турция, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), В мире
16:57 06.10.2022 (обновлено: 17:26 06.10.2022)
 
Турция решила вдвое увеличить мощность Транс-Анатолийского газопровода

Минэнерго Турции решило вдвое увеличить мощность Транс-Анатолийского газопровода

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод
Трубопровод - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод. Архивное фото
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АНКАРА, 6 окт – РИА Новости. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что принято решение вдвое увеличить мощность Трансанатолийского газопровода (TANAP) с 16 до 32 миллиардов кубометров.
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее заявил, что вопрос "зависимости" Европы от российского газа будет актуальным в ближайшие 10 лет. По его словам, проект Трансанатолийского газопровода (TANAP), являющийся частью "Южного газового коридора", в ближайшей перспективе может рассматриваться как альтернатива. Он отметил, что подключение к коридору разных источников возможно через территорию Турции.
Директор Третьего Европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 10:00
Олег Тяпкин: отказ от российского газа может обернуться для ФРГ кризисом
"Было принято решение удвоить мощность TANAP. Мы увеличим мощность с 16 миллиардов кубометров до 32 миллиардов кубометров", - приводит слова Донмеза телеканал TRT Haber.
 
ТурцияМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)В мире
 
 
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