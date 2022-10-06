https://ria.ru/20221006/turtsiya-1822021178.html
Турция решила вдвое увеличить мощность Транс-Анатолийского газопровода
Турция решила вдвое увеличить мощность Транс-Анатолийского газопровода - РИА Новости, 06.10.2022
Турция решила вдвое увеличить мощность Транс-Анатолийского газопровода
Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что принято решение вдвое увеличить мощность Трансанатолийского газопровода (TANAP) с 16 до... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T16:57
2022-10-06T16:57
2022-10-06T17:26
турция
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
в мире
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АНКАРА, 6 окт – РИА Новости. Министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что принято решение вдвое увеличить мощность Трансанатолийского газопровода (TANAP) с 16 до 32 миллиардов кубометров.Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын ранее заявил, что вопрос "зависимости" Европы от российского газа будет актуальным в ближайшие 10 лет. По его словам, проект Трансанатолийского газопровода (TANAP), являющийся частью "Южного газового коридора", в ближайшей перспективе может рассматриваться как альтернатива. Он отметил, что подключение к коридору разных источников возможно через территорию Турции."Было принято решение удвоить мощность TANAP. Мы увеличим мощность с 16 миллиардов кубометров до 32 миллиардов кубометров", - приводит слова Донмеза телеканал TRT Haber.
https://ria.ru/20221006/tyapkin-1821827205.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире
Турция, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), В мире
16:57 06.10.2022 (обновлено: 17:26 06.10.2022)
Турция решила вдвое увеличить мощность Транс-Анатолийского газопровода
Минэнерго Турции решило вдвое увеличить мощность Транс-Анатолийского газопровода