https://ria.ru/20221006/trudoustroystvo-1822053257.html
В ГД внесли проект о праве участников спецоперации на работу в госорганах
В ГД внесли проект о праве участников спецоперации на работу в госорганах - РИА Новости, 06.10.2022
В ГД внесли проект о праве участников спецоперации на работу в госорганах
"Справедливая Россия – За правду" внесла в Госдуму законопроект, который предлагает дать участникам спецоперации преимущественное право на трудоустройство в... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T18:31
2022-10-06T18:31
2022-10-06T18:35
украина
луганская народная республика
госдума рф
частичная мобилизация в россии
донецкая народная республика
россия
партия "справедливая россия - за правду"
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. "Справедливая Россия – За правду" внесла в Госдуму законопроект, который предлагает дать участникам спецоперации преимущественное право на трудоустройство в государственных органах после увольнения с военной службы, документ размещен в думской электронной базе."Законопроектом предлагается предусмотреть корреспондирующие изменения в федеральный закон от 27 мая 1998 года № 76-ФЗ "О статусе военнослужащих" в части установления преимущественного права на трудоустройство в государственных органах, органах местного самоуправления или в государственных организациях после увольнения с военной службы для граждан, направленных в период прохождения военной службы для выполнения задач в ходе специальной военной операции", - сообщается в пояснительной записке к проекту.Аналогичную норму предлагается распространить на граждан, которые призваны на службу в рамках мобилизации."Гражданам, призванным на военную службу по мобилизации и направленным для выполнения задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 года, предоставляется преимущественное право трудоустройства в государственных органах, органах местного самоуправления или в государственных организациях после увольнения с военной службы", - отмечается в тексте законопроекта.
https://ria.ru/20220708/spetsoperatsiya-1801229116.html
https://ria.ru/20220921/zakonotvorchestvo-1818568446.html
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украина, луганская народная республика, госдума рф, частичная мобилизация в россии, донецкая народная республика, россия, партия "справедливая россия - за правду"
Украина, Луганская Народная Республика, Госдума РФ, Частичная мобилизация в России, Донецкая Народная Республика, Россия, Партия "Справедливая Россия - за правду"
18:31 06.10.2022 (обновлено: 18:35 06.10.2022)
В ГД внесли проект о праве участников спецоперации на работу в госорганах
В Госдуму внесли проект о преимуществе участников спецоперации при устройстве в госорганы