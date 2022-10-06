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Пассажиры транспорта МО сэкономили 6,5 миллиона рублей за месяц
Пассажиры транспорта МО сэкономили 6,5 миллиона рублей за месяц - РИА Новости, 06.10.2022
Пассажиры транспорта МО сэкономили 6,5 миллиона рублей за месяц
Пассажиры подмосковного транспорта могут оплачивать поездки картой "Мир" и получать скидку в размере 10 рублей. Благодаря этой акции жители региона за месяц... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T20:21
2022-10-06T20:21
2022-10-06T20:21
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МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Пассажиры подмосковного транспорта могут оплачивать поездки картой "Мир" и получать скидку в размере 10 рублей. Благодаря этой акции жители региона за месяц сэкономили порядка 6,5 миллиона рублей, сообщил телеканал "360".В Минтрансе региона рассказали, что больше всего поездок по картам "Мир" пассажиры совершили на маршрутах № 22 станция Пушкино – Ивантеевка в Пушкино, № 2 улица Спирина – Поликлиника – площадь Советская – Голутвин – з-д ЖБИ – улица Спирина в Коломне, а также на маршруте № 368 станция МЦД "Долгопрудная" – Москва в Долгопрудном.Акция продлится до конца 2022 года.
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