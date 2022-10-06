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Товарооборот между Калужской областью и Ираном вырос в двадцать раз - РИА Новости, 06.10.2022
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Калужская область
https://ria.ru/20221006/tovarooborot-1822093818.html
Товарооборот между Калужской областью и Ираном вырос в двадцать раз
Товарооборот между Калужской областью и Ираном вырос в двадцать раз - РИА Новости, 06.10.2022
Товарооборот между Калужской областью и Ираном вырос в двадцать раз
Объем взаимного товарооборота между Калужской областью и Ираном за последние четыре года увеличился более чем в 20 раз, партнеры намерены и далее развивать... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T22:07
2022-10-06T22:09
калужская область
владислав шапша
иран
обнинск
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
экономика
россия
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КАЛУГА, 6 окт – РИА Новости. Объем взаимного товарооборота между Калужской областью и Ираном за последние четыре года увеличился более чем в 20 раз, партнеры намерены и далее развивать сотрудничество, сообщает правительство Калужской области.Сообщается, что в четверг в Москве состоялась встреча первого вице-президента Ирана Мохаммада Мохбера с главами регионов России. От Калужской области в мероприятии приняли участие губернатор Владислав Шапша и его заместитель Владимир Потемкин."В некоторых сферах мы уже давно сотрудничаем. Под руководством представителей "Росатома" в Обнинске обучаются и повышают квалификацию специалисты из многих стран. Будем рады видеть в их числе и сотрудников атомной станции в Бушéре. Молодые люди из Ирана уже приезжают к нам обучаться медицине и инженерным наукам", - цитирует Владислава Шапшу пресс-служба областного правительства.Губернатор отметил, что число международных образовательных программ в университетах области растет, в связи с чем, по его словам, в Калужской области ждут новых студентов из Ирана."Объем взаимного товарооборота между Калужской областью и исламской республикой Иран за последние четыре года увеличился более чем в 20 раз. Предприятия области поставляют в Иран радионуклиды медицинского назначения, промышленные фильтры для объектов атомной энергетики, магнитные сепараторы для предприятий горнодобывающей промышленности", - информирует правительство региона. Отмечается, что в иранском спутнике "Хайям", который недавно был выведен на орбиту Земли, использованы компоненты, изготовленные на предприятии в Обнинске.Шапша подчеркнул, что, несмотря на достигнутый прогресс, уровень экономического обмена все же не в полной мере отражает высокий потенциал взаимодействия. "Мы считаем важным и перспективным развитие сотрудничества в сфере машиностроения, фармакологии, сельского хозяйства, здравоохранения", - сказал Шапша.Он напомнил, что в 2017 году калужская деловая миссия посещала Тегеран, поездка оказалась очень плодотворной. "В ноябре мы возобновим этот диалог на новом уровне. По многим направлениям готовятся насыщенные двусторонние контакты. Надеюсь, эта встреча станет отправной точкой для новых проектов и послужит укреплению взаимовыгодного сотрудничества", – резюмировал губернатор.
https://ria.ru/20221001/zhurnalisty-1820887344.html
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владислав шапша, иран, обнинск, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", экономика, россия
Калужская область, Владислав Шапша, Иран, Обнинск, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Экономика, Россия
22:07 06.10.2022 (обновлено: 22:09 06.10.2022)
 
Товарооборот между Калужской областью и Ираном вырос в двадцать раз

Товарооборот между Калужской областью и Ираном вырос в двадцать раз за четыре года

© Pixabay / mohammadshahhosseiniТегеран, Иран
Тегеран, Иран - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Pixabay / mohammadshahhosseini
Тегеран, Иран. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАЛУГА, 6 окт – РИА Новости. Объем взаимного товарооборота между Калужской областью и Ираном за последние четыре года увеличился более чем в 20 раз, партнеры намерены и далее развивать сотрудничество, сообщает правительство Калужской области.
Сообщается, что в четверг в Москве состоялась встреча первого вице-президента Ирана Мохаммада Мохбера с главами регионов России. От Калужской области в мероприятии приняли участие губернатор Владислав Шапша и его заместитель Владимир Потемкин.
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"В некоторых сферах мы уже давно сотрудничаем. Под руководством представителей "Росатома" в Обнинске обучаются и повышают квалификацию специалисты из многих стран. Будем рады видеть в их числе и сотрудников атомной станции в Бушéре. Молодые люди из Ирана уже приезжают к нам обучаться медицине и инженерным наукам", - цитирует Владислава Шапшу пресс-служба областного правительства.
Губернатор отметил, что число международных образовательных программ в университетах области растет, в связи с чем, по его словам, в Калужской области ждут новых студентов из Ирана.
"Объем взаимного товарооборота между Калужской областью и исламской республикой Иран за последние четыре года увеличился более чем в 20 раз. Предприятия области поставляют в Иран радионуклиды медицинского назначения, промышленные фильтры для объектов атомной энергетики, магнитные сепараторы для предприятий горнодобывающей промышленности", - информирует правительство региона. Отмечается, что в иранском спутнике "Хайям", который недавно был выведен на орбиту Земли, использованы компоненты, изготовленные на предприятии в Обнинске.
Шапша подчеркнул, что, несмотря на достигнутый прогресс, уровень экономического обмена все же не в полной мере отражает высокий потенциал взаимодействия. "Мы считаем важным и перспективным развитие сотрудничества в сфере машиностроения, фармакологии, сельского хозяйства, здравоохранения", - сказал Шапша.
Он напомнил, что в 2017 году калужская деловая миссия посещала Тегеран, поездка оказалась очень плодотворной. "В ноябре мы возобновим этот диалог на новом уровне. По многим направлениям готовятся насыщенные двусторонние контакты. Надеюсь, эта встреча станет отправной точкой для новых проектов и послужит укреплению взаимовыгодного сотрудничества", – резюмировал губернатор.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша
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Калужская областьВладислав ШапшаИранОбнинскГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"ЭкономикаРоссия
 
 
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