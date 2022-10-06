Посольство России в Таиланде выразило соболезнования после стрельбы в яслях
Посольство России в Таиланде выразило соболезнования после массового убийства в яслях
© Фото очевидцаНедалеко от места нападения на детский центр в Таиланде
© Фото очевидца
Недалеко от места нападения на детский центр в Таиланде. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Посольство России в Таиланде выразило соболезнования в связи с массовым убийством в яслях на северо-востоке страны.
Бывший сержант полиции Панья Кхамрап, уволенный со службы год назад за пристрастие к наркотикам, устроил стрельбу в Центре развития детей младшего возраста в провинции Нонгбуалампху на северо-востоке Таиланда, погибли 36 человек, включая 22 ребенка. После этого мужчина скрылся с места преступления и был объявлен в розыск. Позднее стало известно, что он застрелил жену и ребенка и покончил с собой.
"Посольство Российской Федерации в Королевстве Таиланд выражает глубочайшие соболезнования в связи с массовым убийством в детском саду в районе На Кланг... и передает слова сочувствия семьям жертв этой страшной трагедии. Народ Российской Федерации скорбит вместе с вами", - говорится в заявлении на сайте российского дипломатического представительства.