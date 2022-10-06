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Посольство России в Таиланде выразило соболезнования после стрельбы в яслях - РИА Новости, 06.10.2022
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Посольство России в Таиланде выразило соболезнования после стрельбы в яслях
Посольство России в Таиланде выразило соболезнования после стрельбы в яслях - РИА Новости, 06.10.2022
Посольство России в Таиланде выразило соболезнования после стрельбы в яслях
Посольство России в Таиланде выразило соболезнования в связи с массовым убийством в яслях на северо-востоке страны. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T16:25
2022-10-06T16:25
таиланд
россия
в мире
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Посольство России в Таиланде выразило соболезнования в связи с массовым убийством в яслях на северо-востоке страны.Бывший сержант полиции Панья Кхамрап, уволенный со службы год назад за пристрастие к наркотикам, устроил стрельбу в Центре развития детей младшего возраста в провинции Нонгбуалампху на северо-востоке Таиланда, погибли 36 человек, включая 22 ребенка. После этого мужчина скрылся с места преступления и был объявлен в розыск. Позднее стало известно, что он застрелил жену и ребенка и покончил с собой."Посольство Российской Федерации в Королевстве Таиланд выражает глубочайшие соболезнования в связи с массовым убийством в детском саду в районе На Кланг... и передает слова сочувствия семьям жертв этой страшной трагедии. Народ Российской Федерации скорбит вместе с вами", - говорится в заявлении на сайте российского дипломатического представительства.
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таиланд, россия, в мире
Таиланд, Россия, В мире
16:25 06.10.2022
 
Посольство России в Таиланде выразило соболезнования после стрельбы в яслях

Посольство России в Таиланде выразило соболезнования после массового убийства в яслях

© Фото очевидцаНедалеко от места нападения на детский центр в Таиланде
Недалеко от места нападения на детский центр в Таиланде
© Фото очевидца
Недалеко от места нападения на детский центр в Таиланде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Посольство России в Таиланде выразило соболезнования в связи с массовым убийством в яслях на северо-востоке страны.
Бывший сержант полиции Панья Кхамрап, уволенный со службы год назад за пристрастие к наркотикам, устроил стрельбу в Центре развития детей младшего возраста в провинции Нонгбуалампху на северо-востоке Таиланда, погибли 36 человек, включая 22 ребенка. После этого мужчина скрылся с места преступления и был объявлен в розыск. Позднее стало известно, что он застрелил жену и ребенка и покончил с собой.
"Посольство Российской Федерации в Королевстве Таиланд выражает глубочайшие соболезнования в связи с массовым убийством в детском саду в районе На Кланг... и передает слова сочувствия семьям жертв этой страшной трагедии. Народ Российской Федерации скорбит вместе с вами", - говорится в заявлении на сайте российского дипломатического представительства.
Подозреваемый в нападении на детский центр в городе Нонгбуа Лампху в Таиланде - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
Вчера, 12:57
Число погибших при стрельбе в Таиланде достигло 36
 
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