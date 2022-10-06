https://ria.ru/20221006/tailand-1822009266.html

Посольство России в Таиланде выразило соболезнования после стрельбы в яслях

Посольство России в Таиланде выразило соболезнования после стрельбы в яслях - РИА Новости, 06.10.2022

Посольство России в Таиланде выразило соболезнования после стрельбы в яслях

Посольство России в Таиланде выразило соболезнования в связи с массовым убийством в яслях на северо-востоке страны. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T16:25

2022-10-06T16:25

2022-10-06T16:25

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россия

в мире

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Посольство России в Таиланде выразило соболезнования в связи с массовым убийством в яслях на северо-востоке страны.Бывший сержант полиции Панья Кхамрап, уволенный со службы год назад за пристрастие к наркотикам, устроил стрельбу в Центре развития детей младшего возраста в провинции Нонгбуалампху на северо-востоке Таиланда, погибли 36 человек, включая 22 ребенка. После этого мужчина скрылся с места преступления и был объявлен в розыск. Позднее стало известно, что он застрелил жену и ребенка и покончил с собой."Посольство Российской Федерации в Королевстве Таиланд выражает глубочайшие соболезнования в связи с массовым убийством в детском саду в районе На Кланг... и передает слова сочувствия семьям жертв этой страшной трагедии. Народ Российской Федерации скорбит вместе с вами", - говорится в заявлении на сайте российского дипломатического представительства.

https://ria.ru/20221006/tailand-1821945017.html

таиланд

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

таиланд, россия, в мире