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В епархии призвали обеспечить соцгарантии для военных священников - РИА Новости, 06.10.2022
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Религия
https://ria.ru/20221006/svyaschenniki-1822010192.html
В епархии призвали обеспечить соцгарантии для военных священников
В епархии призвали обеспечить соцгарантии для военных священников - РИА Новости, 06.10.2022
В епархии призвали обеспечить соцгарантии для военных священников
Священников, выезжающих на фронт, нужно обеспечить всем необходимым, дать соцгарантии в случае ранения или смерти, такие же, как у военных, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T16:27
2022-10-06T16:27
религия
русская православная церковь
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Священников, выезжающих на фронт, нужно обеспечить всем необходимым, дать соцгарантии в случае ранения или смерти, такие же, как у военных, заявил РИА Новости председатель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительным и органами Московской епархии РПЦ Александр Добродеев.По его словам, в армии много крещеных, верующих людей, и у них есть право на удовлетворение религиозных потребностей, а задача священников – "максимально обеспечить эти права людей"."У нас есть военные священники в местах боевых действий, но их мало и они, в отличие от военнослужащих, не защищены. Есть погибшие военные священники. и нам приходится собирать с миру по нитке, потому что системы соцподдержки священников на фронте и их семей нет. У них нет социальных гарантий в случае ранения. Священник, который едет на передовую, должен обладать соцпакетом, должен быть защищен, и его семья - тоже", - сказал Добродеев.Он отметил, что у священников обычно большие семьи, много детей, поэтому он задался вопрос - "кто будет их кормить, если отец не вернется?"."Эта незащищенность священников тормозит процесс (роста их численности в войсках - ред.), их недостаточно. Мы до сих пор не осознали потребность священника на передовой, а ведь это наше стратегическое оружие. Молитва, которая будет совершаться там, сильнее пушек, потому что сам Бог начинает помогать людям. Если это не обеспечить, то мы будем проигрывать в духовном плане, в духовном оружии", - считает представитель Русской церкви.
https://ria.ru/20221005/rpts-1821595362.html
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русская православная церковь
Религия, Русская православная церковь
16:27 06.10.2022
 
В епархии призвали обеспечить соцгарантии для военных священников

Военные священники и их семьи нуждаются в соцгарантиях от государства, заявили в епархии

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкСвященники на торжественной церемонии, посвященной началу боевой вахты комплекса ПВО С-400 "Триумф" в Севастополе. 13 января 2018
Священники на торжественной церемонии, посвященной началу боевой вахты комплекса ПВО С-400 Триумф в Севастополе. 13 января 2018 - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. Священников, выезжающих на фронт, нужно обеспечить всем необходимым, дать соцгарантии в случае ранения или смерти, такие же, как у военных, заявил РИА Новости председатель отдела по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительным и органами Московской епархии РПЦ Александр Добродеев.
По его словам, в армии много крещеных, верующих людей, и у них есть право на удовлетворение религиозных потребностей, а задача священников – "максимально обеспечить эти права людей".
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"У нас есть военные священники в местах боевых действий, но их мало и они, в отличие от военнослужащих, не защищены. Есть погибшие военные священники. и нам приходится собирать с миру по нитке, потому что системы соцподдержки священников на фронте и их семей нет. У них нет социальных гарантий в случае ранения. Священник, который едет на передовую, должен обладать соцпакетом, должен быть защищен, и его семья - тоже", - сказал Добродеев.
Он отметил, что у священников обычно большие семьи, много детей, поэтому он задался вопрос - "кто будет их кормить, если отец не вернется?".
"Эта незащищенность священников тормозит процесс (роста их численности в войсках - ред.), их недостаточно. Мы до сих пор не осознали потребность священника на передовой, а ведь это наше стратегическое оружие. Молитва, которая будет совершаться там, сильнее пушек, потому что сам Бог начинает помогать людям. Если это не обеспечить, то мы будем проигрывать в духовном плане, в духовном оружии", - считает представитель Русской церкви.
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