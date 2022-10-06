https://ria.ru/20221006/spros-1821961874.html

Путин потребовал обратить внимание на слабый потребительский спрос в России

Путин потребовал обратить внимание на слабый потребительский спрос в России - РИА Новости, 06.10.2022

Путин потребовал обратить внимание на слабый потребительский спрос в России

Потребительский спрос в России остается слабым, динамика розничной торговли в сентябре еще ухудшилась, это требует внимания властей, заявил президент РФ... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T13:45

2022-10-06T13:45

2022-10-06T14:25

россия

экономика

владимир путин

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Потребительский спрос в России остается слабым, динамика розничной торговли в сентябре еще ухудшилась, это требует внимания властей, заявил президент РФ Владимир Путин."В августе, как и в июле, розничные продажи в России сократились на 8,8% в реальном выражении, и в сентябре эта динамика еще понизилась. Причем в последнюю неделю месяца торговый оборот снизился даже в номинальном выражении", - продолжил глава государства и попросил доложить о предлагаемых мерах по улучшению ситуации.Росстат данные по розничной торговле в России за сентябрь еще не публиковал.По итогам 2021 года показатель вырос на 5,4%. И в первом квартале текущего года рост продолжился, пока в апреле не было зафиксировано первое за год сокращение – на 9,7% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В мае оборот ритейла просел на 10,1% в годовом выражении, в июне – на 9,6%, в июле и августе – на 8,8%. Падение по итогам января-августа Росстат оценил в 4,9%.

https://ria.ru/20221006/ekonomika-1821920795.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, экономика, владимир путин, федеральная служба государственной статистики (росстат)