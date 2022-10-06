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Путин потребовал обратить внимание на слабый потребительский спрос в России - РИА Новости, 06.10.2022
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Путин потребовал обратить внимание на слабый потребительский спрос в России
Путин потребовал обратить внимание на слабый потребительский спрос в России - РИА Новости, 06.10.2022
Путин потребовал обратить внимание на слабый потребительский спрос в России
Потребительский спрос в России остается слабым, динамика розничной торговли в сентябре еще ухудшилась, это требует внимания властей, заявил президент РФ... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T13:45
2022-10-06T14:25
россия
экономика
владимир путин
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Потребительский спрос в России остается слабым, динамика розничной торговли в сентябре еще ухудшилась, это требует внимания властей, заявил президент РФ Владимир Путин."В августе, как и в июле, розничные продажи в России сократились на 8,8% в реальном выражении, и в сентябре эта динамика еще понизилась. Причем в последнюю неделю месяца торговый оборот снизился даже в номинальном выражении", - продолжил глава государства и попросил доложить о предлагаемых мерах по улучшению ситуации.Росстат данные по розничной торговле в России за сентябрь еще не публиковал.По итогам 2021 года показатель вырос на 5,4%. И в первом квартале текущего года рост продолжился, пока в апреле не было зафиксировано первое за год сокращение – на 9,7% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В мае оборот ритейла просел на 10,1% в годовом выражении, в июне – на 9,6%, в июле и августе – на 8,8%. Падение по итогам января-августа Росстат оценил в 4,9%.
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россия, экономика, владимир путин, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Россия, Экономика, Владимир Путин, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
13:45 06.10.2022 (обновлено: 14:25 06.10.2022)
 
Путин потребовал обратить внимание на слабый потребительский спрос в России

Президент Путин заявил, что потребительский спрос в России остается слабым

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Потребительский спрос в России остается слабым, динамика розничной торговли в сентябре еще ухудшилась, это требует внимания властей, заявил президент РФ Владимир Путин.
"По-прежнему остается слабым потребительский спрос. Мы много об этом говорили. Сейчас поговорим поподробнее. Здесь есть нюансы, требует внимания с нашей стороны", - сказал Путин на совещании по экономическим вопросам.
"В августе, как и в июле, розничные продажи в России сократились на 8,8% в реальном выражении, и в сентябре эта динамика еще понизилась. Причем в последнюю неделю месяца торговый оборот снизился даже в номинальном выражении", - продолжил глава государства и попросил доложить о предлагаемых мерах по улучшению ситуации.
Росстат данные по розничной торговле в России за сентябрь еще не публиковал.
По итогам 2021 года показатель вырос на 5,4%. И в первом квартале текущего года рост продолжился, пока в апреле не было зафиксировано первое за год сокращение – на 9,7% в сопоставимых ценах по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. В мае оборот ритейла просел на 10,1% в годовом выражении, в июне – на 9,6%, в июле и августе – на 8,8%. Падение по итогам января-августа Росстат оценил в 4,9%.
Председатель правительства России Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
11:56
Экономика России способна адаптироваться к внешним вызовам, заявил Мишустин
 
РоссияЭкономикаВладимир ПутинФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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