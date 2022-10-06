https://ria.ru/20221006/spetsoperatsiya-1821991726.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.10.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.10.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T16:28

2022-10-06T16:28

2022-10-06T16:28

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 6 октября 2022 годаРоссийские подразделения ведут бои за освобождение Авдеевки, Артемовска, Марьинки и Соледара Донецкой Народной Республики. На всех направлениях ВСУ отброшены от линии обороны российских войск. За минувшие сутки ликвидированы восемь пунктов управления, 173 района скопления живой силы и техники противника, 63 артиллерийский расчета, четыре склада боеприпасов, три понтонные переправы через реку Ингулец. Фронтовая авиация и средства ПВО сбили самолеты МиГ-29 и Су-24, девять беспилотников, три снаряда РСЗО "Ольха".С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 315 самолетов, 157 вертолетов, 2160 беспилотников, 379 зенитных ракетных комплексов, 862 реактивные системы залпового огня, 5412 танков и других бронемашин, 3452 орудия полевой артиллерии и 6316 единиц автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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