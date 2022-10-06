https://ria.ru/20221006/spetsoperatsiya-1821974831.html

Российские военные уничтожили две группы украинских диверсантов

Российские военные уничтожили две группы украинских диверсантов - РИА Новости, 06.10.2022

Российские военные уничтожили две группы украинских диверсантов

В Харьковской области уничтожены две украинских диверсионно-разведывательные группы, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T14:33

2022-10-06T14:33

2022-10-06T14:46

специальная военная операция на украине

киев

россия

безопасность

харьковская область

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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. В Харьковской области уничтожены две украинских диверсионно-разведывательные группы, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Огнём российской артиллерии в районе населенного пункта Петровское Харьковской области уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. Ликвидировано 25 боевиков и два пикапа с установленными крупнокалиберными пулеметами", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20221001/minoborony-1820869225.html

киев

россия

харьковская область

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Дарья Буймова

киев, россия, безопасность, харьковская область