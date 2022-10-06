https://ria.ru/20221006/spetsoperatsiya-1821974831.html
Российские военные уничтожили две группы украинских диверсантов
Российские военные уничтожили две группы украинских диверсантов - РИА Новости, 06.10.2022
Российские военные уничтожили две группы украинских диверсантов
В Харьковской области уничтожены две украинских диверсионно-разведывательные группы, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T14:33
2022-10-06T14:33
2022-10-06T14:46
специальная военная операция на украине
киев
россия
безопасность
харьковская область
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МОСКВА, 6 окт – РИА Новости. В Харьковской области уничтожены две украинских диверсионно-разведывательные группы, сообщили в четверг в Минобороны РФ."Огнём российской артиллерии в районе населенного пункта Петровское Харьковской области уничтожены две украинские диверсионно-разведывательные группы. Ликвидировано 25 боевиков и два пикапа с установленными крупнокалиберными пулеметами", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20221001/minoborony-1820869225.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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киев, россия, безопасность, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Безопасность, Харьковская область
14:33 06.10.2022 (обновлено: 14:46 06.10.2022)
Российские военные уничтожили две группы украинских диверсантов
Минобороны: российские военные уничтожили две украинские ДРГ в Харьковской области