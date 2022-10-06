Sputnik расширяет сотрудничество с африканскими СМИ
© Фото : Информационное агентство ENAИнформационное агентство и радио Sputnik и Эфиопское информационное агентство ENA подписали в четверг в Аддис-Абебе меморандум о взаимопонимании
© Фото : Информационное агентство ENA
АДДИС-АБЕБА, 06 окт — РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik и Эфиопское информационное агентство ENA подписали в четверг в Аддис-Абебе меморандум о взаимопонимании. Это первый в истории Sputnik документ о сотрудничестве с эфиопскими медиа.
Стороны договорились укреплять сотрудничество как в сфере обмена контентом, так и в области совместных проектов. Подписи под документом поставили Директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и Директор по связям с общественностью и стратегическому партнерству ENA Йоханнес Вондирад.
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"Эфиопия является примером страны, где желание осуществлять совместную с Россией работу, — это не просто слова, а поступки. Очень рад, что наше уже успешное взаимодействие с ENA по конкретным проектам сегодня выходит на новый уровень с подписанием меморандума о взаимопонимании. Мы видим много перспектив для сотрудничества Эфиопии и России в сфере медиа и уверены, что нас ждет еще больше совместных инициатив в будущем", — отметил Василий Пушков по итогам торжественной церемонии.
"Этот меморандум для нас — хорошая возможность обмениваться новостями со Sputnikи сделать так, чтобы голос Эфиопии был услышан в России. У наших стран хорошие отношения, и мы используем сотрудничество для общего блага обеих стран. Я надеюсь, что скоро меморандум о взаимопонимании превратится в меморандум действий. У нас много областей, в которых мы можем обмениваться информацией, в том числе культурная и социальная", — прокомментировал событие исполнительный директор ENA Сейфе Дерибе Эндале.
© Фото : Информационное агентство ENAИнформационное агентство и радио Sputnik и Эфиопское информационное агентство ENA подписали в четверг в Аддис-Абебе меморандум о взаимопонимании
© Фото : Информационное агентство ENA
Информационное агентство и радио Sputnik и Эфиопское информационное агентство ENA подписали в четверг в Аддис-Абебе меморандум о взаимопонимании
"У наших стран давние устойчивые отношения. Мы подписали этот меморандум, чтобы поддерживать это сотрудничество в сфере СМИ на высоком уровне. Несомненно, он поможет в обмене новостными материалами. Sputnik разговаривает со своей аудиторией на 30 языках, и это партнерство поможет ENA доносить африканские проблемы и точку зрения до аудитории в России и по всему миру", — отметил Йоханнес Вондирад.
В продолжение расширения сотрудничества, вечером того же дня журналисты ENA приняли участие в мастер-классе Василия Пушкова на тему "Медийные войны и фейк-ньюс: как бороться с дезинформацией". Мероприятие прошло при содействии Посольства России в Эфиопии на базе Российского центра науки и культуры в Аддис-Абебе. Среди слушателей также были журналисты и представители профильных организаций.
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ENA – официальное новостное агентство правительства Эфиопии. Оно является старейшей новостной организацией в стране и одной из старейших на африканском континенте.
Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, аналоговое и цифровое радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 21 миллиона посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.