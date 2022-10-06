Рейтинг@Mail.ru
Sputnik расширяет сотрудничество с африканскими СМИ - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221006/sotrudnichestvo-1822078200.html
Sputnik расширяет сотрудничество с африканскими СМИ
Sputnik расширяет сотрудничество с африканскими СМИ - РИА Новости, 06.10.2022
Sputnik расширяет сотрудничество с африканскими СМИ
Информационное агентство и радио Sputnik и Эфиопское информационное агентство ENA подписали в четверг в Аддис-Абебе меморандум о взаимопонимании. Это первый в... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T20:07
2022-10-06T20:07
россия
эфиопия
аддис-абеба
sputnik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822076952_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_8f619657569878847f14524e658658ce.jpg
АДДИС-АБЕБА, 06 окт — РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik и Эфиопское информационное агентство ENA подписали в четверг в Аддис-Абебе меморандум о взаимопонимании. Это первый в истории Sputnik документ о сотрудничестве с эфиопскими медиа.Стороны договорились укреплять сотрудничество как в сфере обмена контентом, так и в области совместных проектов. Подписи под документом поставили Директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и Директор по связям с общественностью и стратегическому партнерству ENA Йоханнес Вондирад."Эфиопия является примером страны, где желание осуществлять совместную с Россией работу, — это не просто слова, а поступки. Очень рад, что наше уже успешное взаимодействие с ENA по конкретным проектам сегодня выходит на новый уровень с подписанием меморандума о взаимопонимании. Мы видим много перспектив для сотрудничества Эфиопии и России в сфере медиа и уверены, что нас ждет еще больше совместных инициатив в будущем", — отметил Василий Пушков по итогам торжественной церемонии."Этот меморандум для нас — хорошая возможность обмениваться новостями со Sputnikи сделать так, чтобы голос Эфиопии был услышан в России. У наших стран хорошие отношения, и мы используем сотрудничество для общего блага обеих стран. Я надеюсь, что скоро меморандум о взаимопонимании превратится в меморандум действий. У нас много областей, в которых мы можем обмениваться информацией, в том числе культурная и социальная", — прокомментировал событие исполнительный директор ENA Сейфе Дерибе Эндале."У наших стран давние устойчивые отношения. Мы подписали этот меморандум, чтобы поддерживать это сотрудничество в сфере СМИ на высоком уровне. Несомненно, он поможет в обмене новостными материалами. Sputnik разговаривает со своей аудиторией на 30 языках, и это партнерство поможет ENA доносить африканские проблемы и точку зрения до аудитории в России и по всему миру", — отметил Йоханнес Вондирад.В продолжение расширения сотрудничества, вечером того же дня журналисты ENA приняли участие в мастер-классе Василия Пушкова на тему "Медийные войны и фейк-ньюс: как бороться с дезинформацией". Мероприятие прошло при содействии Посольства России в Эфиопии на базе Российского центра науки и культуры в Аддис-Абебе. Среди слушателей также были журналисты и представители профильных организаций.ENA – официальное новостное агентство правительства Эфиопии. Оно является старейшей новостной организацией в стране и одной из старейших на африканском континенте.Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, аналоговое и цифровое радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 21 миллиона посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.
https://ria.ru/20220912/sputnikpro-1816327969.html
https://ria.ru/20220905/sotrudnichestvo-1814504406.html
россия
эфиопия
аддис-абеба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/06/1822076952_58:0:967:682_1920x0_80_0_0_a6f7b559527233a5c4708720135173e4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, эфиопия, аддис-абеба, sputnik
Россия, Эфиопия, Аддис-Абеба, Sputnik
20:07 06.10.2022
 

Sputnik расширяет сотрудничество с африканскими СМИ

© Фото : Информационное агентство ENAИнформационное агентство и радио Sputnik и Эфиопское информационное агентство ENA подписали в четверг в Аддис-Абебе меморандум о взаимопонимании
Информационное агентство и радио Sputnik и Эфиопское информационное агентство ENA подписали в четверг в Аддис-Абебе меморандум о взаимопонимании - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Фото : Информационное агентство ENA
Читать ria.ru в
АДДИС-АБЕБА, 06 окт — РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik и Эфиопское информационное агентство ENA подписали в четверг в Аддис-Абебе меморандум о взаимопонимании. Это первый в истории Sputnik документ о сотрудничестве с эфиопскими медиа.
Стороны договорились укреплять сотрудничество как в сфере обмена контентом, так и в области совместных проектов. Подписи под документом поставили Директор по международному сотрудничеству Sputnik Василий Пушков и Директор по связям с общественностью и стратегическому партнерству ENA Йоханнес Вондирад.
SputnikPro принимает журналистов из Юго-Восточной Азии - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 19:24
SputnikPro принимает журналистов из Юго-Восточной Азии
"Эфиопия является примером страны, где желание осуществлять совместную с Россией работу, — это не просто слова, а поступки. Очень рад, что наше уже успешное взаимодействие с ENA по конкретным проектам сегодня выходит на новый уровень с подписанием меморандума о взаимопонимании. Мы видим много перспектив для сотрудничества Эфиопии и России в сфере медиа и уверены, что нас ждет еще больше совместных инициатив в будущем", — отметил Василий Пушков по итогам торжественной церемонии.
"Этот меморандум для нас — хорошая возможность обмениваться новостями со Sputnikи сделать так, чтобы голос Эфиопии был услышан в России. У наших стран хорошие отношения, и мы используем сотрудничество для общего блага обеих стран. Я надеюсь, что скоро меморандум о взаимопонимании превратится в меморандум действий. У нас много областей, в которых мы можем обмениваться информацией, в том числе культурная и социальная", — прокомментировал событие исполнительный директор ENA Сейфе Дерибе Эндале.
© Фото : Информационное агентство ENAИнформационное агентство и радио Sputnik и Эфиопское информационное агентство ENA подписали в четверг в Аддис-Абебе меморандум о взаимопонимании
Информационное агентство и радио Sputnik и Эфиопское информационное агентство ENA подписали в четверг в Аддис-Абебе меморандум о взаимопонимании - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© Фото : Информационное агентство ENA
Информационное агентство и радио Sputnik и Эфиопское информационное агентство ENA подписали в четверг в Аддис-Абебе меморандум о взаимопонимании
"У наших стран давние устойчивые отношения. Мы подписали этот меморандум, чтобы поддерживать это сотрудничество в сфере СМИ на высоком уровне. Несомненно, он поможет в обмене новостными материалами. Sputnik разговаривает со своей аудиторией на 30 языках, и это партнерство поможет ENA доносить африканские проблемы и точку зрения до аудитории в России и по всему миру", — отметил Йоханнес Вондирад.
В продолжение расширения сотрудничества, вечером того же дня журналисты ENA приняли участие в мастер-классе Василия Пушкова на тему "Медийные войны и фейк-ньюс: как бороться с дезинформацией". Мероприятие прошло при содействии Посольства России в Эфиопии на базе Российского центра науки и культуры в Аддис-Абебе. Среди слушателей также были журналисты и представители профильных организаций.
Sputnik начинает сотрудничество с Советом по коммуникациям Никарагуа - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 12:21
Sputnik начинает сотрудничество с Советом по коммуникациям Никарагуа
ENA – официальное новостное агентство правительства Эфиопии. Оно является старейшей новостной организацией в стране и одной из старейших на африканском континенте.
Sputnik – международное информационное агентство и радио - часть российской медиагруппы "Россия сегодня". Sputnik объединяет интернет-сайты на десятках языков, аналоговое и цифровое радиовещание и новостные ленты на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет около 21 миллиона посетителей в месяц, общее количество подписчиков в соцсетях превышает 26 миллионов. Головной офис Sputnik находится в Москве.
 
РоссияЭфиопияАддис-АбебаSputnik
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала