СПЧ ООН отклонил просьбу Запада организовать дебаты о Синьцзяне
СПЧ ООН большинством голосов отклонил просьбу Запада организовать дебаты о Синьцзяне
Совет по правам человека при ООН в Женеве. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 6 окт – РИА Новости. Западные страны и их союзники запросили голосование в СПЧ ООН для организации дебатов по ситуации в китайском Синьцзяне и проиграли его, поскольку большинство стран отклонили это предложение, следует из результатов голосования, проведенного в четверг на 51-й сессии Совета по правам человека (СПЧ) в Женеве.
Президент СПЧ Федерико Вильегас подтвердил результаты голосования: 19 стран проголосовали против, 11 воздержались и 17 проголосовали за. Таким образом, предложение западных стран отклонено.
23 декабря 2021, 19:01Байден подписал закон о запрете импорта из китайского Синьцзяна
Западные страны призвали к обсуждению предполагаемых нарушений прав человека Китаем в СПЧ ООН после публикации августовского доклада УВКПЧ ООН.
Ранее глава УВКПЧ Мишель Бачелет рассказала, что на нее оказывали давление со всех сторон в связи с её докладом по китайской провинции Синьцзян, который она хотела опубликовать до истечения срока ее полномочий 31 августа. Бачелет находилась в Китае с визитом 23-28 мая, на встрече с ней министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай надеется, что визит верховного комиссара ООН по правам человека сможет развеять ложь и слухи о положении дел в сфере прав человека в КНР.
В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до одного миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. МИД Китая заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Китайские власти утверждают, что связанные с Синьцзяном проблемы - это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблема Синьцзяна касается вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.
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