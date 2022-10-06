https://ria.ru/20221006/sintszyan-1822017281.html

СПЧ ООН отклонил просьбу Запада организовать дебаты о Синьцзяне

СПЧ ООН отклонил просьбу Запада организовать дебаты о Синьцзяне - РИА Новости, 06.10.2022

СПЧ ООН отклонил просьбу Запада организовать дебаты о Синьцзяне

Западные страны и их союзники запросили голосование в СПЧ ООН для организации дебатов по ситуации в китайском Синьцзяне и проиграли его, поскольку большинство... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T16:44

2022-10-06T16:44

2022-10-06T16:44

в мире

мишель бачелет

ван и (политик)

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ЖЕНЕВА, 6 окт – РИА Новости. Западные страны и их союзники запросили голосование в СПЧ ООН для организации дебатов по ситуации в китайском Синьцзяне и проиграли его, поскольку большинство стран отклонили это предложение, следует из результатов голосования, проведенного в четверг на 51-й сессии Совета по правам человека (СПЧ) в Женеве.Президент СПЧ Федерико Вильегас подтвердил результаты голосования: 19 стран проголосовали против, 11 воздержались и 17 проголосовали за. Таким образом, предложение западных стран отклонено.Западные страны призвали к обсуждению предполагаемых нарушений прав человека Китаем в СПЧ ООН после публикации августовского доклада УВКПЧ ООН.МИД КНР ранее назвал доклад УВКПЧ ООН по Синьцзяну сфабрикованной США мешаниной лжи.Ранее глава УВКПЧ Мишель Бачелет рассказала, что на нее оказывали давление со всех сторон в связи с её докладом по китайской провинции Синьцзян, который она хотела опубликовать до истечения срока ее полномочий 31 августа. Бачелет находилась в Китае с визитом 23-28 мая, на встрече с ней министр иностранных дел Китая Ван И заявил, что Китай надеется, что визит верховного комиссара ООН по правам человека сможет развеять ложь и слухи о положении дел в сфере прав человека в КНР.В конце августа 2018 года эксперты комитета ООН по искоренению расовой дискриминации в докладе сообщили, что до одного миллиона этнических уйгуров могут находиться в "перевоспитательных лагерях" в Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая. МИД Китая заявил, что информация о содержании уйгуров в "перевоспитательных лагерях" ничем не подтверждена и не соответствует действительности. Китайские власти утверждают, что связанные с Синьцзяном проблемы - это вовсе не тема соблюдения прав человека, не этнические или религиозные вопросы, проблема Синьцзяна касается вопросов насилия, терроризма и сепаратизма.

https://ria.ru/20211223/sintszyan-1765213770.html

https://ria.ru/20210402/sintszyan-1603951113.html

женева (город)

китай

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мишель бачелет, ван и (политик), женева (город), китай, сша, мид кнр, оон