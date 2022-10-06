https://ria.ru/20221006/shpitsbergen-1822006669.html

Норвегия наращивает военное присутствие на Шпицбергене, заявила Захарова

Норвегия наращивает военное присутствие на Шпицбергене, заявила Захарова - РИА Новости, 06.10.2022

Норвегия наращивает военное присутствие на Шпицбергене, заявила Захарова

Москва отмечает непрекращающиеся попытки норвежской стороны нарастить свое военное присутствие на архипелаге Шпицберген, заявили в четверг в МИД РФ. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T16:15

2022-10-06T16:15

2022-10-06T16:15

в мире

мария захарова

шпицберген

норвегия

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва отмечает непрекращающиеся попытки норвежской стороны нарастить свое военное присутствие на архипелаге Шпицберген, заявили в четверг в МИД РФ."Обратили, в частности, внимание на заход в порт Лонгиербюена на Шпицбергене фрегата ВМС Норвегии "Тур Хейердал" 21 сентября. Как и ранее, визит этого крупнейшего военного корабля норвежского флота подается как "демонстрация суверенитета" Норвегии над архипелагом. Не можем не отметить и активизацию норвежской Береговой охраны, входящей в состав ВМС Норвегии, в районе Шпицбергена, в том числе в акватории российского поселка Баренцбург", - заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.Последний по времени случай произошел 30 сентября, когда катер береговой охраны проследовал в акватории Баренцбурга без какого-либо уведомления о сроках, что не соответствует практике прошлых лет, когда российской стороне сообщалось о подобных визитах заблаговременно, добавила Захарова."Очевидно, что под лозунгом "демонстрации флага" Осло предпринимает усилия по закреплению Шпицбергена в сфере своей военной активности. В этой связи хотели бы вновь напомнить норвежской стороне о принципах и целях Парижского договора 1920 года, предусматривающих сугубо мирное использование архипелага", - подчеркнули в МИД РФ.

https://ria.ru/20220930/norvegiya-1820547821.html

https://ria.ru/20220826/sanktsii-1812424504.html

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в мире, мария захарова, шпицберген, норвегия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)