Норвегия наращивает военное присутствие на Шпицбергене, заявила Захарова
Захарова заявила о попытках Норвегии нарастить военное присутствие на Шпицбергене
CC BY-SA 3.0 / M_H.DE / Barentsburg, Ansicht auf den Hafen von der Besucherplattform.Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген
Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва отмечает непрекращающиеся попытки норвежской стороны нарастить свое военное присутствие на архипелаге Шпицберген, заявили в четверг в МИД РФ.
"Обратили, в частности, внимание на заход в порт Лонгиербюена на Шпицбергене фрегата ВМС Норвегии "Тур Хейердал" 21 сентября. Как и ранее, визит этого крупнейшего военного корабля норвежского флота подается как "демонстрация суверенитета" Норвегии над архипелагом. Не можем не отметить и активизацию норвежской Береговой охраны, входящей в состав ВМС Норвегии, в районе Шпицбергена, в том числе в акватории российского поселка Баренцбург", - заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.
Последний по времени случай произошел 30 сентября, когда катер береговой охраны проследовал в акватории Баренцбурга без какого-либо уведомления о сроках, что не соответствует практике прошлых лет, когда российской стороне сообщалось о подобных визитах заблаговременно, добавила Захарова.
"Очевидно, что под лозунгом "демонстрации флага" Осло предпринимает усилия по закреплению Шпицбергена в сфере своей военной активности. В этой связи хотели бы вновь напомнить норвежской стороне о принципах и целях Парижского договора 1920 года, предусматривающих сугубо мирное использование архипелага", - подчеркнули в МИД РФ.
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