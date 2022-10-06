Рейтинг@Mail.ru
Норвегия наращивает военное присутствие на Шпицбергене, заявила Захарова - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221006/shpitsbergen-1822006669.html
Норвегия наращивает военное присутствие на Шпицбергене, заявила Захарова
Норвегия наращивает военное присутствие на Шпицбергене, заявила Захарова - РИА Новости, 06.10.2022
Норвегия наращивает военное присутствие на Шпицбергене, заявила Захарова
Москва отмечает непрекращающиеся попытки норвежской стороны нарастить свое военное присутствие на архипелаге Шпицберген, заявили в четверг в МИД РФ. РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T16:15
2022-10-06T16:15
в мире
мария захарова
шпицберген
норвегия
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800849687_0:0:3556:2000_1920x0_80_0_0_b478d086648c20e6d424c17069581e08.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва отмечает непрекращающиеся попытки норвежской стороны нарастить свое военное присутствие на архипелаге Шпицберген, заявили в четверг в МИД РФ."Обратили, в частности, внимание на заход в порт Лонгиербюена на Шпицбергене фрегата ВМС Норвегии "Тур Хейердал" 21 сентября. Как и ранее, визит этого крупнейшего военного корабля норвежского флота подается как "демонстрация суверенитета" Норвегии над архипелагом. Не можем не отметить и активизацию норвежской Береговой охраны, входящей в состав ВМС Норвегии, в районе Шпицбергена, в том числе в акватории российского поселка Баренцбург", - заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.Последний по времени случай произошел 30 сентября, когда катер береговой охраны проследовал в акватории Баренцбурга без какого-либо уведомления о сроках, что не соответствует практике прошлых лет, когда российской стороне сообщалось о подобных визитах заблаговременно, добавила Захарова."Очевидно, что под лозунгом "демонстрации флага" Осло предпринимает усилия по закреплению Шпицбергена в сфере своей военной активности. В этой связи хотели бы вновь напомнить норвежской стороне о принципах и целях Парижского договора 1920 года, предусматривающих сугубо мирное использование архипелага", - подчеркнули в МИД РФ.
https://ria.ru/20220930/norvegiya-1820547821.html
https://ria.ru/20220826/sanktsii-1812424504.html
шпицберген
норвегия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800849687_524:0:3191:2000_1920x0_80_0_0_19f62f1451538d308852f137989cacfa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мария захарова, шпицберген, норвегия, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
В мире, Мария Захарова, Шпицберген, Норвегия, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
16:15 06.10.2022
 
Норвегия наращивает военное присутствие на Шпицбергене, заявила Захарова

Захарова заявила о попытках Норвегии нарастить военное присутствие на Шпицбергене

CC BY-SA 3.0 / M_H.DE / Barentsburg, Ansicht auf den Hafen von der Besucherplattform.Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген
Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
CC BY-SA 3.0 / M_H.DE / Barentsburg, Ansicht auf den Hafen von der Besucherplattform.
Российский город Баренцбург на архипелаге Шпицберген. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Москва отмечает непрекращающиеся попытки норвежской стороны нарастить свое военное присутствие на архипелаге Шпицберген, заявили в четверг в МИД РФ.
"Обратили, в частности, внимание на заход в порт Лонгиербюена на Шпицбергене фрегата ВМС Норвегии "Тур Хейердал" 21 сентября. Как и ранее, визит этого крупнейшего военного корабля норвежского флота подается как "демонстрация суверенитета" Норвегии над архипелагом. Не можем не отметить и активизацию норвежской Береговой охраны, входящей в состав ВМС Норвегии, в районе Шпицбергена, в том числе в акватории российского поселка Баренцбург", - заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.
Подъезд к пункту пропуска Борисоглебск на границе России и Норвегии - РИА Новости, 1920, 30.09.2022
30 сентября, 12:00Туризм
Норвегия сообщила о возможном закрытии границы для российских туристов
Последний по времени случай произошел 30 сентября, когда катер береговой охраны проследовал в акватории Баренцбурга без какого-либо уведомления о сроках, что не соответствует практике прошлых лет, когда российской стороне сообщалось о подобных визитах заблаговременно, добавила Захарова.
"Очевидно, что под лозунгом "демонстрации флага" Осло предпринимает усилия по закреплению Шпицбергена в сфере своей военной активности. В этой связи хотели бы вновь напомнить норвежской стороне о принципах и целях Парижского договора 1920 года, предусматривающих сугубо мирное использование архипелага", - подчеркнули в МИД РФ.
Здание парламента Норвегии в Осло - РИА Новости, 1920, 26.08.2022
26 августа, 20:42
Норвегия присоединилась к санкциям Евросоюза против России
 
В миреМария ЗахароваШпицбергенНорвегияРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала