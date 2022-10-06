https://ria.ru/20221006/shkola-1821868507.html

Самая большая строящаяся в Приамурье школа готова на 60 процентов

Самая большая строящаяся в Приамурье школа готова на 60 процентов - РИА Новости, 06.10.2022

Самая большая строящаяся в Приамурье школа готова на 60 процентов

Самая большая строящаяся в Приамурье школа готова уже на 60%, вскоре объект подключат к сетям, сообщает правительство региона. РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T07:44

2022-10-06T07:44

2022-10-06T11:32

общество

василий орлов (губернатор)

амурская область

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 6 окт – РИА Новости. Самая большая строящаяся в Приамурье школа готова уже на 60%, вскоре объект подключат к сетям, сообщает правительство региона."В ней в одну смену смогут учиться 60 классов. Новая школа разгрузит переполненные учебные учреждения, расположенные рядом. Кроме того, на территории школы оборудуют современные спортивные площадки. Они будут доступны для жителей развивающегося микрорайона. Уверен, комфортные условия смогут оценить, как школьники, педагоги и их родители, так и жители всего района", - сказал губернатор Василий Орлов.Он отметил, что площадь самой большой школы области – 30 тысяч квадратных метров, она будет четырехэтажной."Рабочие активно занимаются внутренней отделкой помещений, завершают электромонтажные и слаботочные работы, в ближайшее время объект будет подключен к отоплению. При наступлении плюсовых температур в следующем году рабочие завершат благоустройство прилегающей территории на объекте", — приводят власти комментарий начальника отдела строительного контроля ГКУ Амурской области "Строитель" Сергея Плотникова.Школу строят в рамках национального проекта "Образование". Из бюджетов всех уровней на нее было выделено около 1,7 миллиарда рублей. Сдать школу планируется в 2023 году. Контроль за работами ведется круглосуточно через камеры видеонаблюдения.

https://ria.ru/20221005/priamure-1821600187.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

общество, василий орлов (губернатор)