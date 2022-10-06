https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822079517.html

Запад добился разрушения архитектуры мировой торговли, считает Медведев

Запад добился разрушения архитектуры мировой торговли, считает Медведев - РИА Новости, 06.10.2022

Запад добился разрушения архитектуры мировой торговли, считает Медведев

Запад маниакальными санкциями добился стремительного разрушения всей архитектуры мировой торговли, и Европе грозит наступление рецессии, а вот для США итоги... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T20:16

2022-10-06T20:16

2022-10-06T20:17

экономика

дмитрий медведев

европа

россия

в мире

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Запад маниакальными санкциями добился стремительного разрушения всей архитектуры мировой торговли, и Европе грозит наступление рецессии, а вот для США итоги будут менее печальны, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он добавил, что сейчас подорваны глобальные цепочки поставок."Западные аналитики ожидают замедления экономического роста всех развитых стран. Уже в ближайшие 12 месяцев Европе грозит наступление рецессии. При этом следует оговориться, что для главного поджигателя гибридной войны против России – США – итоги будут менее катастрофическими. Но и там хорошо понимают, к каким тяжелейшим последствиям ведут действия их дряхлеющего президента", - считает Медведев.

https://ria.ru/20221005/sanktsii-1821670353.html

европа

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экономика, дмитрий медведев, европа, россия, в мире, евросоюз, санкции в отношении россии