20:16 06.10.2022 (обновлено: 20:17 06.10.2022)
Запад добился разрушения архитектуры мировой торговли, считает Медведев
Медведев: Запад разрушил архитектуру мировой торговли "маниакальными санкциями"
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Запад маниакальными санкциями добился стремительного разрушения всей архитектуры мировой торговли, и Европе грозит наступление рецессии, а вот для США итоги будут менее печальны, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Итог печальный. Своими маниакальными санкциями Запад добился лишь одного – стремительного разрушения всей архитектуры мировой торговли в том виде, в каком она развивалась рекордными темпами последние полвека. Частная собственность больше не священна, торговые контракты не обязательны, валюта расчетов не средство платежа", - написал он в своем Telegram-канале.
Он добавил, что сейчас подорваны глобальные цепочки поставок.
"Западные аналитики ожидают замедления экономического роста всех развитых стран. Уже в ближайшие 12 месяцев Европе грозит наступление рецессии. При этом следует оговориться, что для главного поджигателя гибридной войны против России – США – итоги будут менее катастрофическими. Но и там хорошо понимают, к каким тяжелейшим последствиям ведут действия их дряхлеющего президента", - считает Медведев.