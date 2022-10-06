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Запад добился разрушения архитектуры мировой торговли, считает Медведев - РИА Новости, 06.10.2022
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Запад добился разрушения архитектуры мировой торговли, считает Медведев
Запад добился разрушения архитектуры мировой торговли, считает Медведев - РИА Новости, 06.10.2022
Запад добился разрушения архитектуры мировой торговли, считает Медведев
Запад маниакальными санкциями добился стремительного разрушения всей архитектуры мировой торговли, и Европе грозит наступление рецессии, а вот для США итоги... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T20:16
2022-10-06T20:17
экономика
дмитрий медведев
европа
россия
в мире
евросоюз
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Запад маниакальными санкциями добился стремительного разрушения всей архитектуры мировой торговли, и Европе грозит наступление рецессии, а вот для США итоги будут менее печальны, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.Он добавил, что сейчас подорваны глобальные цепочки поставок."Западные аналитики ожидают замедления экономического роста всех развитых стран. Уже в ближайшие 12 месяцев Европе грозит наступление рецессии. При этом следует оговориться, что для главного поджигателя гибридной войны против России – США – итоги будут менее катастрофическими. Но и там хорошо понимают, к каким тяжелейшим последствиям ведут действия их дряхлеющего президента", - считает Медведев.
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экономика, дмитрий медведев, европа, россия, в мире, евросоюз, санкции в отношении россии
Экономика, Дмитрий Медведев, Европа, Россия, В мире, Евросоюз, Санкции в отношении России
20:16 06.10.2022 (обновлено: 20:17 06.10.2022)
 
Запад добился разрушения архитектуры мировой торговли, считает Медведев

Медведев: Запад разрушил архитектуру мировой торговли "маниакальными санкциями"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Запад маниакальными санкциями добился стремительного разрушения всей архитектуры мировой торговли, и Европе грозит наступление рецессии, а вот для США итоги будут менее печальны, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Итог печальный. Своими маниакальными санкциями Запад добился лишь одного – стремительного разрушения всей архитектуры мировой торговли в том виде, в каком она развивалась рекордными темпами последние полвека. Частная собственность больше не священна, торговые контракты не обязательны, валюта расчетов не средство платежа", - написал он в своем Telegram-канале.
Он добавил, что сейчас подорваны глобальные цепочки поставок.
"Западные аналитики ожидают замедления экономического роста всех развитых стран. Уже в ближайшие 12 месяцев Европе грозит наступление рецессии. При этом следует оговориться, что для главного поджигателя гибридной войны против России – США – итоги будут менее катастрофическими. Но и там хорошо понимают, к каким тяжелейшим последствиям ведут действия их дряхлеющего президента", - считает Медведев.
Готовая продукция металлургического комбината - РИА Новости, 1920, 05.10.2022
5 октября, 12:50
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ЭкономикаДмитрий МедведевЕвропаРоссияВ миреЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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