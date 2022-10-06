https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822074318.html
Вучич попросил ЕС исключить Сербию из санкций на поставки российской нефти
Вучич попросил ЕС исключить Сербию из санкций на поставки российской нефти - РИА Новости, 06.10.2022
Вучич попросил ЕС исключить Сербию из санкций на поставки российской нефти
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что попросил лидеров стран ЕС в рамках встречи Европейского политического сообщества в Праге, проходящего вместе с... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T19:51
2022-10-06T19:51
2022-10-06T19:51
александр вучич
сербия
россия
газпром
евросоюз
экономика
нефть
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БЕЛГРАД, 6 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что попросил лидеров стран ЕС в рамках встречи Европейского политического сообщества в Праге, проходящего вместе с неофициальными переговорами стран Евросоюза, сделать исключение для Сербии в вопросе санкций на поставки нефти из России.ЕС в четверг ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.Пакет мер активно поддержала Хорватия, где на острове Крк в Адриатическом море расположен порт Омишаль с терминалом для приема танкеров с нефтью и нефтепродуктами. Оттуда нефть отправляется по трубе в Сербию на переработку на заводе Нефтяной индустрии Сербии (НИС), которая на 56,15% принадлежит компаниям группы "Газпром". Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил в четверг, что ЕС восьмым пакетом санкций против РФ вводит первый пакет санкций против Сербии, которая зависит от поставок российской нефти через Хорватию."Никто больше не ставит вопрос о главах переговорной платформы (о вступлении в ЕС – ред.) или переговорных кластерах. Вопрос только один: "Почему вы не сделали этого (не поддержали санкции – ред.)?" Честно, это единственный вопрос, и я понимаю позицию ЕС. Они неформально, но находятся в конфликте с РФ, хотят иметь единый блок, при этом забывают нашу ситуацию в 1999 году, некоторые понимают специфику нашего положения, а большинство не понимает", - подчеркнул сербский лидер.По его словам поддержку Сербии высказал премьер Болгарии Бойко Борисов, так как нефтеперерабатывающий завод в Бургасе, который работает с российским сырьем, ранее был исключен из пакета санкций. Вучич также сообщил, что планирует обсудить вопрос исключения Сербии из пакета санкций с президентом Франции Мануэлем Макроном и другими лидерами европейских государств.Госкомпания-оператор нефтепровода JANAF в Хорватии сообщила 22 апреля, что продолжит поставки сырья НИС после изъятия из пакета санкций ЕС. В январе НИС подписала новый годовой договор с JANAF на поставку 3,2 миллиона тонн сырой нефти. Вучич 21 августа напомнил гражданам, что с 1 ноября Сербия из-за санкций не сможет получать нефть из России, которую доставляют в страну танкерами по Адриатическому морю, а затем по нефтепроводу через Хорватию. Вучич в конце июня говорил, что Сербия из-за санкций Запада на поставки нефти танкерами из России должна найти альтернативу российской нефти.
https://ria.ru/20221006/serbiya-1821963445.html
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александр вучич, сербия, россия, газпром, евросоюз, экономика, нефть
Александр Вучич, Сербия, Россия, Газпром, Евросоюз, Экономика, Нефть
Вучич попросил ЕС исключить Сербию из санкций на поставки российской нефти
Вучич заявил, что попросил ЕС исключить Сербию из санкций на поставки российской нефти
БЕЛГРАД, 6 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что попросил лидеров стран ЕС в рамках встречи Европейского политического сообщества в Праге, проходящего вместе с неофициальными переговорами стран Евросоюза, сделать исключение для Сербии в вопросе санкций на поставки нефти из России.
ЕС в четверг ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.
Пакет мер активно поддержала Хорватия
, где на острове Крк в Адриатическом море
расположен порт Омишаль с терминалом для приема танкеров с нефтью и нефтепродуктами. Оттуда нефть отправляется по трубе в Сербию на переработку на заводе Нефтяной индустрии Сербии (НИС), которая на 56,15% принадлежит компаниям группы "Газпром
". Глава МВД Сербии Александр Вулин
заявил в четверг, что ЕС восьмым пакетом санкций против РФ вводит первый пакет санкций против Сербии, которая зависит от поставок российской нефти через Хорватию.
"В ходе обсуждения вызовов в сфере энергетической безопасности здесь перед канцлером (Германии
Олафом – ред.) Шольцем и другими лидерами я старался бороться за интересы своей страны и просил об исключении для Сербии… Но есть некоторые страны ЕС, которые не хотят прислушиваться к нашим аргументам, надеюсь, они пересмотрят свое решение до 1 декабря, а если нет, то для нас все равно полезно быть здесь и выразить свое мнение по разным вопросам", - заявил Вучич журналистам на полях мероприятия.
"Никто больше не ставит вопрос о главах переговорной платформы (о вступлении в ЕС – ред.) или переговорных кластерах. Вопрос только один: "Почему вы не сделали этого (не поддержали санкции – ред.)?" Честно, это единственный вопрос, и я понимаю позицию ЕС. Они неформально, но находятся в конфликте с РФ, хотят иметь единый блок, при этом забывают нашу ситуацию в 1999 году, некоторые понимают специфику нашего положения, а большинство не понимает", - подчеркнул сербский лидер.
По его словам поддержку Сербии высказал премьер Болгарии Бойко Борисов
, так как нефтеперерабатывающий завод в Бургасе
, который работает с российским сырьем, ранее был исключен из пакета санкций. Вучич также сообщил, что планирует обсудить вопрос исключения Сербии из пакета санкций с президентом Франции
Мануэлем Макроном и другими лидерами европейских государств.
Госкомпания-оператор нефтепровода JANAF в Хорватии сообщила 22 апреля, что продолжит поставки сырья НИС после изъятия из пакета санкций ЕС. В январе НИС подписала новый годовой договор с JANAF на поставку 3,2 миллиона тонн сырой нефти. Вучич 21 августа напомнил гражданам, что с 1 ноября Сербия из-за санкций не сможет получать нефть из России, которую доставляют в страну танкерами по Адриатическому морю, а затем по нефтепроводу через Хорватию. Вучич в конце июня говорил, что Сербия из-за санкций Запада на поставки нефти танкерами из России должна найти альтернативу российской нефти.