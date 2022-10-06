https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822074318.html

Вучич попросил ЕС исключить Сербию из санкций на поставки российской нефти

Вучич попросил ЕС исключить Сербию из санкций на поставки российской нефти - РИА Новости, 06.10.2022

Вучич попросил ЕС исключить Сербию из санкций на поставки российской нефти

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что попросил лидеров стран ЕС в рамках встречи Европейского политического сообщества в Праге, проходящего вместе с... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T19:51

2022-10-06T19:51

2022-10-06T19:51

александр вучич

сербия

россия

газпром

евросоюз

экономика

нефть

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БЕЛГРАД, 6 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что попросил лидеров стран ЕС в рамках встречи Европейского политического сообщества в Праге, проходящего вместе с неофициальными переговорами стран Евросоюза, сделать исключение для Сербии в вопросе санкций на поставки нефти из России.ЕС в четверг ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.Пакет мер активно поддержала Хорватия, где на острове Крк в Адриатическом море расположен порт Омишаль с терминалом для приема танкеров с нефтью и нефтепродуктами. Оттуда нефть отправляется по трубе в Сербию на переработку на заводе Нефтяной индустрии Сербии (НИС), которая на 56,15% принадлежит компаниям группы "Газпром". Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил в четверг, что ЕС восьмым пакетом санкций против РФ вводит первый пакет санкций против Сербии, которая зависит от поставок российской нефти через Хорватию."Никто больше не ставит вопрос о главах переговорной платформы (о вступлении в ЕС – ред.) или переговорных кластерах. Вопрос только один: "Почему вы не сделали этого (не поддержали санкции – ред.)?" Честно, это единственный вопрос, и я понимаю позицию ЕС. Они неформально, но находятся в конфликте с РФ, хотят иметь единый блок, при этом забывают нашу ситуацию в 1999 году, некоторые понимают специфику нашего положения, а большинство не понимает", - подчеркнул сербский лидер.По его словам поддержку Сербии высказал премьер Болгарии Бойко Борисов, так как нефтеперерабатывающий завод в Бургасе, который работает с российским сырьем, ранее был исключен из пакета санкций. Вучич также сообщил, что планирует обсудить вопрос исключения Сербии из пакета санкций с президентом Франции Мануэлем Макроном и другими лидерами европейских государств.Госкомпания-оператор нефтепровода JANAF в Хорватии сообщила 22 апреля, что продолжит поставки сырья НИС после изъятия из пакета санкций ЕС. В январе НИС подписала новый годовой договор с JANAF на поставку 3,2 миллиона тонн сырой нефти. Вучич 21 августа напомнил гражданам, что с 1 ноября Сербия из-за санкций не сможет получать нефть из России, которую доставляют в страну танкерами по Адриатическому морю, а затем по нефтепроводу через Хорватию. Вучич в конце июня говорил, что Сербия из-за санкций Запада на поставки нефти танкерами из России должна найти альтернативу российской нефти.

https://ria.ru/20221006/serbiya-1821963445.html

https://ria.ru/20220929/serbiya-1820428199.html

https://ria.ru/20221006/neft-1822060636.html

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александр вучич, сербия, россия, газпром, евросоюз, экономика, нефть