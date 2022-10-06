Рейтинг@Mail.ru
Вучич попросил ЕС исключить Сербию из санкций на поставки российской нефти - РИА Новости, 06.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822074318.html
Вучич попросил ЕС исключить Сербию из санкций на поставки российской нефти
Вучич попросил ЕС исключить Сербию из санкций на поставки российской нефти - РИА Новости, 06.10.2022
Вучич попросил ЕС исключить Сербию из санкций на поставки российской нефти
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что попросил лидеров стран ЕС в рамках встречи Европейского политического сообщества в Праге, проходящего вместе с... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T19:51
2022-10-06T19:51
александр вучич
сербия
россия
газпром
евросоюз
экономика
нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760766618_0:0:2417:1360_1920x0_80_0_0_85e2e24784ea33a0f08586369ec6e5dc.jpg
БЕЛГРАД, 6 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что попросил лидеров стран ЕС в рамках встречи Европейского политического сообщества в Праге, проходящего вместе с неофициальными переговорами стран Евросоюза, сделать исключение для Сербии в вопросе санкций на поставки нефти из России.ЕС в четверг ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.Пакет мер активно поддержала Хорватия, где на острове Крк в Адриатическом море расположен порт Омишаль с терминалом для приема танкеров с нефтью и нефтепродуктами. Оттуда нефть отправляется по трубе в Сербию на переработку на заводе Нефтяной индустрии Сербии (НИС), которая на 56,15% принадлежит компаниям группы "Газпром". Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил в четверг, что ЕС восьмым пакетом санкций против РФ вводит первый пакет санкций против Сербии, которая зависит от поставок российской нефти через Хорватию."Никто больше не ставит вопрос о главах переговорной платформы (о вступлении в ЕС – ред.) или переговорных кластерах. Вопрос только один: "Почему вы не сделали этого (не поддержали санкции – ред.)?" Честно, это единственный вопрос, и я понимаю позицию ЕС. Они неформально, но находятся в конфликте с РФ, хотят иметь единый блок, при этом забывают нашу ситуацию в 1999 году, некоторые понимают специфику нашего положения, а большинство не понимает", - подчеркнул сербский лидер.По его словам поддержку Сербии высказал премьер Болгарии Бойко Борисов, так как нефтеперерабатывающий завод в Бургасе, который работает с российским сырьем, ранее был исключен из пакета санкций. Вучич также сообщил, что планирует обсудить вопрос исключения Сербии из пакета санкций с президентом Франции Мануэлем Макроном и другими лидерами европейских государств.Госкомпания-оператор нефтепровода JANAF в Хорватии сообщила 22 апреля, что продолжит поставки сырья НИС после изъятия из пакета санкций ЕС. В январе НИС подписала новый годовой договор с JANAF на поставку 3,2 миллиона тонн сырой нефти. Вучич 21 августа напомнил гражданам, что с 1 ноября Сербия из-за санкций не сможет получать нефть из России, которую доставляют в страну танкерами по Адриатическому морю, а затем по нефтепроводу через Хорватию. Вучич в конце июня говорил, что Сербия из-за санкций Запада на поставки нефти танкерами из России должна найти альтернативу российской нефти.
https://ria.ru/20221006/serbiya-1821963445.html
https://ria.ru/20220929/serbiya-1820428199.html
https://ria.ru/20221006/neft-1822060636.html
сербия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/19/1760766618_0:0:1913:1435_1920x0_80_0_0_0a0227e7bae25ad141d882b28aaabbe9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр вучич, сербия, россия, газпром, евросоюз, экономика, нефть
Александр Вучич, Сербия, Россия, Газпром, Евросоюз, Экономика, Нефть
19:51 06.10.2022
 
Вучич попросил ЕС исключить Сербию из санкций на поставки российской нефти

Вучич заявил, что попросил ЕС исключить Сербию из санкций на поставки российской нефти

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в медиабанк
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 6 окт - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что попросил лидеров стран ЕС в рамках встречи Европейского политического сообщества в Праге, проходящего вместе с неофициальными переговорами стран Евросоюза, сделать исключение для Сербии в вопросе санкций на поставки нефти из России.
ЕС в четверг ввел в действие восьмой пакет антироссийских санкций, который включает как новые экономические ограничения, так и расширенные списки персональных санкций. В числе экономических санкций значится введение законодательной основы для определения потолка цен в отношении морских перевозок российской нефти в третьи страны. Планируется, что лимит цен будет введен 5 декабря для нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
13:49
В МИД прокомментировали привлечение Сербии к санкциям
Пакет мер активно поддержала Хорватия, где на острове Крк в Адриатическом море расположен порт Омишаль с терминалом для приема танкеров с нефтью и нефтепродуктами. Оттуда нефть отправляется по трубе в Сербию на переработку на заводе Нефтяной индустрии Сербии (НИС), которая на 56,15% принадлежит компаниям группы "Газпром". Глава МВД Сербии Александр Вулин заявил в четверг, что ЕС восьмым пакетом санкций против РФ вводит первый пакет санкций против Сербии, которая зависит от поставок российской нефти через Хорватию.
"В ходе обсуждения вызовов в сфере энергетической безопасности здесь перед канцлером (Германии Олафом – ред.) Шольцем и другими лидерами я старался бороться за интересы своей страны и просил об исключении для Сербии… Но есть некоторые страны ЕС, которые не хотят прислушиваться к нашим аргументам, надеюсь, они пересмотрят свое решение до 1 декабря, а если нет, то для нас все равно полезно быть здесь и выразить свое мнение по разным вопросам", - заявил Вучич журналистам на полях мероприятия.
"Никто больше не ставит вопрос о главах переговорной платформы (о вступлении в ЕС – ред.) или переговорных кластерах. Вопрос только один: "Почему вы не сделали этого (не поддержали санкции – ред.)?" Честно, это единственный вопрос, и я понимаю позицию ЕС. Они неформально, но находятся в конфликте с РФ, хотят иметь единый блок, при этом забывают нашу ситуацию в 1999 году, некоторые понимают специфику нашего положения, а большинство не понимает", - подчеркнул сербский лидер.
Министр внутренних дел Сербии Александр Вулин - РИА Новости, 1920, 29.09.2022
29 сентября, 18:47
Глава МВД Сербии заявил, что его страна — не резервация США
По его словам поддержку Сербии высказал премьер Болгарии Бойко Борисов, так как нефтеперерабатывающий завод в Бургасе, который работает с российским сырьем, ранее был исключен из пакета санкций. Вучич также сообщил, что планирует обсудить вопрос исключения Сербии из пакета санкций с президентом Франции Мануэлем Макроном и другими лидерами европейских государств.
Госкомпания-оператор нефтепровода JANAF в Хорватии сообщила 22 апреля, что продолжит поставки сырья НИС после изъятия из пакета санкций ЕС. В январе НИС подписала новый годовой договор с JANAF на поставку 3,2 миллиона тонн сырой нефти. Вучич 21 августа напомнил гражданам, что с 1 ноября Сербия из-за санкций не сможет получать нефть из России, которую доставляют в страну танкерами по Адриатическому морю, а затем по нефтепроводу через Хорватию. Вучич в конце июня говорил, что Сербия из-за санкций Запада на поставки нефти танкерами из России должна найти альтернативу российской нефти.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
18:57
Евросоюз оценит эффективность решения о потолке цен на российскую нефть
 
Александр ВучичСербияРоссияГазпромЕвросоюзЭкономикаНефть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала