https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822067043.html

Запад не понимает, что Россия адаптировалась к санкциям, заявил Медведев

Запад не понимает, что Россия адаптировалась к санкциям, заявил Медведев - РИА Новости, 06.10.2022

Запад не понимает, что Россия адаптировалась к санкциям, заявил Медведев

Страны Запада все ещё не поняли, что российская экономика адаптировалась к санкциям и демонстрирует жизнеспособность, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.10.2022

2022-10-06T19:24

2022-10-06T19:24

2022-10-06T19:24

россия

дмитрий медведев

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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Страны Запада все ещё не поняли, что российская экономика адаптировалась к санкциям и демонстрирует жизнеспособность, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."С самого начала специальной военной операции Запад начал последовательно палить по нашей стране из многоствольной санкционной РСЗО. Наши неумные оппоненты никак не могут понять простой вещи: Россия давно живёт в условиях ограничений и хорошо научилась адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам", - написал он в Telegram-канале."Наша экономика демонстрирует весьма приличную жизнеспособность", - добавил он.

https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822051302.html

россия

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россия, дмитрий медведев