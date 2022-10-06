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Запад не понимает, что Россия адаптировалась к санкциям, заявил Медведев - РИА Новости, 06.10.2022
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Запад не понимает, что Россия адаптировалась к санкциям, заявил Медведев
Запад не понимает, что Россия адаптировалась к санкциям, заявил Медведев - РИА Новости, 06.10.2022
Запад не понимает, что Россия адаптировалась к санкциям, заявил Медведев
Страны Запада все ещё не поняли, что российская экономика адаптировалась к санкциям и демонстрирует жизнеспособность, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T19:24
2022-10-06T19:24
россия
дмитрий медведев
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Страны Запада все ещё не поняли, что российская экономика адаптировалась к санкциям и демонстрирует жизнеспособность, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."С самого начала специальной военной операции Запад начал последовательно палить по нашей стране из многоствольной санкционной РСЗО. Наши неумные оппоненты никак не могут понять простой вещи: Россия давно живёт в условиях ограничений и хорошо научилась адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам", - написал он в Telegram-канале."Наша экономика демонстрирует весьма приличную жизнеспособность", - добавил он.
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россия, дмитрий медведев
Россия, Дмитрий Медведев
19:24 06.10.2022
 
Запад не понимает, что Россия адаптировалась к санкциям, заявил Медведев

Медведев заявил, что Запад никак не может понять, что Россия адаптировалась к санкциям

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Страны Запада все ещё не поняли, что российская экономика адаптировалась к санкциям и демонстрирует жизнеспособность, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"С самого начала специальной военной операции Запад начал последовательно палить по нашей стране из многоствольной санкционной РСЗО. Наши неумные оппоненты никак не могут понять простой вещи: Россия давно живёт в условиях ограничений и хорошо научилась адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам", - написал он в Telegram-канале.
"Наша экономика демонстрирует весьма приличную жизнеспособность", - добавил он.
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
18:25
СМИ: Бельгия опасается за свою промышленность из-за антироссийских санкций
 
РоссияДмитрий Медведев
 
 
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