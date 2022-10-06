https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822067043.html
Запад не понимает, что Россия адаптировалась к санкциям, заявил Медведев
Запад не понимает, что Россия адаптировалась к санкциям, заявил Медведев - РИА Новости, 06.10.2022
Запад не понимает, что Россия адаптировалась к санкциям, заявил Медведев
Страны Запада все ещё не поняли, что российская экономика адаптировалась к санкциям и демонстрирует жизнеспособность, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий... РИА Новости, 06.10.2022
2022-10-06T19:24
2022-10-06T19:24
2022-10-06T19:24
россия
дмитрий медведев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752115131_0:59:3046:1772_1920x0_80_0_0_9e0a0581c1f62816599d50ae30c1bde7.jpg
МОСКВА, 6 окт - РИА Новости. Страны Запада все ещё не поняли, что российская экономика адаптировалась к санкциям и демонстрирует жизнеспособность, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев."С самого начала специальной военной операции Запад начал последовательно палить по нашей стране из многоствольной санкционной РСЗО. Наши неумные оппоненты никак не могут понять простой вещи: Россия давно живёт в условиях ограничений и хорошо научилась адаптироваться к быстро меняющимся обстоятельствам", - написал он в Telegram-канале."Наша экономика демонстрирует весьма приличную жизнеспособность", - добавил он.
https://ria.ru/20221006/sanktsii-1822051302.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1c/1752115131_102:0:2831:2047_1920x0_80_0_0_446285687b46fce7c7f713653360070a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, дмитрий медведев
Запад не понимает, что Россия адаптировалась к санкциям, заявил Медведев
Медведев заявил, что Запад никак не может понять, что Россия адаптировалась к санкциям